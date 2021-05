Brutal accidente de tránsito en Miami del cantante de Rombai

Fernando Vázquez, el cantante de Rombai, protagonizó un accidente de tránsito en Miami

Fernando Vázquez, el cantante de Rombai, sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba por las calles de Miami, en donde vive hace tres años y según reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana -desde los Estados Unidos- el artista debió ser hospitalizado por las heridas recibidas como consecuencia del fuerte impacto.

Si bien el músico se encuentra fuera de peligro “sufrió varias lesiones y hasta fracturas” detalló el periodista. Además durante su estadía en el hospital el joven contrajo coronavirus pese a que ya se encuentra inoculado contra el COVID-19.

El cantante de Rombai que también se desempeña como productor musical está cursando la enfermedad sin síntomas gracias a que ya había recibido las dos dosis de la vacuna.

Las imágenes que compartieron los integrantes de Rombai en su cuenta de Instagram oficial son realmente impactantes. “Se pegó un palo fuerte contra un poste”, reveló Ángel de Brito en LAM.

Con una foto desde el hospital, con cuello ortopédico y auriculares, Fer Vázquez posó para las cámaras para llevarle tranquilidad a sus fans.

“Gracias Dios. No nos soltaste ni a mis amigos ni a mí”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto a un video en el que se ve la camioneta Rubicon Jeep totalmente destruida y con estas palabras dio a entender que al momento del accidente no circulaba solo…aunque no dio más detalles sobre el estado de salud de los acompañantes.