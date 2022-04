Bruce Willis, un inesperado adiós a la actuación.

El reconocido actor estadounidense Bruce Willis se retira de la actuación luego de que le diagnosticaran afasia, un trastorno cognitivo que compromete la capacidad de producir y comprender lenguaje, informó hoy la familia del taquillero intérprete.

El diagnóstico de Willis conlleva la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones, lo que implica una pérdida adquirida en el lenguaje oral.

La novedad fue conocida a través de un comunicado conjunto de la familia del actor de 67 años y con cinco décadas de trayectoria en cine y televisión, publicado en la cuenta de Instagram de Rumer Willis, hija del intérprete y de Demi Moore.

Toda la familia está unida en apoyo a Bruce Willis (Crédito: Instagram/@demimoore)

Rumer, su hija mayor con Demi Moore,vinformó que sufe un trastorno neurológico que puede generar dificultad en la expresión o en la comprensión. Asimismo, su exesposa también compartió la información en sus redes sociales con una peculiar foto retro del actor.

Tanto madre como hija publicaron el mismo texto y postal. “A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha experimentado algunos problemas de salud, y recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas”, comenzaba el mensaje.

Demi Moore publicó una foto de Bruce Willis y anunció que debido a una afasia, el actor se retiraba de la actuación (Crédito: Instagram/@demimoore)

En la foto se pudo ver al actor mientras vestía una bata de baño y un paño en la cabeza, sonreía con picardía, y tenía unos anteojos de sol oscuros apoyados sobre la mitad de la nariz, de modo que la cámara pudo captar la mirada divertía que expresaba. Si bien la imagen no ofrece indicios que permitan identificar si corresponde al detrás de cámaras del rodaje de alguna producción, no es la primera vez que alguien de la familia comparte esta divertida foto del actor.

Rumer publicó la misma foto del actor para rendirle homenaje el Día del padre de 2014. “Te amo. Eres el hombre más divertido y generoso que conozco. Me enseñaste a vivir el momento, a no tomarme a mí misma tan en serio y a divertirme siempre. No podría pensar en un mejor hombre para cinco niñas locas. Te amo, papi”, expresó la actriz de 33 años.

Rumer publicó la misma foto en 2014 para saludar a Bruce Willis por el Día del padre (Crédito: Instagram/@rumerwillis)

Así como otras divertidas imágenes que compartió en sus redes sociales Scout LaRue, la segunda hija que el actor tuvo con Demi Moore. De acuerdo con ese medio, podrían corresponder a la década del 80.

Scout LaRue compartió una desopilante foto de su padre Bruce Willis para el Día del padre de 2014 (Crédito: The Daily Mail)

En la foto en cuestión, se pudo ver al actor sentado sobre un sillón y disfrazado de mujer. Llevaba una peluca naranja, un vestido floral, perlas alrededor del cuello, anteojos, y completó el desopilante look con medias a la altura de los tobillos y zapatos de vestir negros.

Los famosos enviaron mensajes de apoyo para Bruce Willis y su familiaCaptura

La noticia tomó por sorpresa a todo Hollywood, y luego de la publicación en redes sociales, recibió muchos mensajes de apoyos y fuerza para enfrentar esta difícil situación. “Envío amor y luz para vos, Bruce y toda la familia”; “Los quiero tanto”; “Amamos tanto a Bruce, ¡nos dio tanto! Qué carrera asombrosa. Que descanse y se recupere”, y “Les envío mucho amor a vos, Bruce y a toda esa hermosa familia”, fueron algunas de las palabras de Marlene King, Tommy Dorfman, Debi Mazar y Evan Ross Katz, respectivamente.

“Para los maravillosos admiradores de Bruce, queríamos compartir como familia que nuestro amado Bruce ha estado atravesando algunos problemas de salud y fue recientemente diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas”, informó el escrito firmado por la esposa de Willis, Emma Heming; su ex Demi Moore, y sus cinco hijas de ambos matrimonios.

La comunicación explicó que, “como resultado” de ese cuadro “y tras muchas consideraciones, Bruce se retira de su carrera, que tanto ha significado para él”.

El mensaje, acompañado por una foto de Willis, concluyó que “como siempre dice Bruce: ‘Hay que vivir el momento’ y eso es simplemente lo que pensamos hacer juntos ahora”.

Figura central del cine de acción de los noventa y de la telecomedia de fines de los ochenta, Willis se destacó con la serie de películas de “Duro de matar” (1988-2013), cuya primera entrega lo llevó al estrellato internacional.

El primer protagónico en cine para Willis llegó de la mano del éxito de la telenovela “Luz de luna”, que salió al aire desde 1985 hasta 1989, por la que se hizo un nombre en la televisión y el mundo del espectáculo y por la que obtuvo un Globo de Oro y un premio Emmy por su rol protagónico.

La exitosa comedia lo reunió con Cybill Shepherd, su coprotagonista e interés romántico en la historia, en la que ambos manejaban una agencia de detectives privados y donde se cruzaban la comedia, el drama, el romance y el misterio.

La serie fue considerada como una de las primeras producciones exitosas e influyentes en cuanto a la intersección entre comedia y drama, luego denominada “dramedy” y convertida en un subgénero.

Casualmente, el trabajo de detective privado había sido abarcado por Willis previo a lanzarse a su carrera actoral, tras su rol como guardia de seguridad en la planta de energía nuclear Salem, en Nueva Jersey.

El debut en cine de Willis se dio con papeles como extra y sin figurar en títulos como “Pecado mortal” (1980) y “Será justicia” (1982), y su primer papel importante fue en la comedia romántica “Cita a ciegas” (1987), dirigida por Blake Edwards y protagonizada también por Kim Basinger, que fue un éxito de taquilla.

Las mejores películas

El hito de “Duro de matar”, dirigida por John McTiernan, llevó a Willis a lo más alto, ya que la película es considerada uno de los mejores filmes de acción de todos los tiempos, además de una de las mejores cintas con temática navideña.

El filme revitalizó el género de acción, en gran medida porque la representación de John McClane resultaba vulnerable y falible, contrastando con los héroes musculosos e invencibles que solía frecuentar el género en esa época.

El éxito generó cuatro secuelas, que con cada nueva entrega superó en recaudación a la anterior pero no alcanzó el mismo auge en la crítica que generó la primera cinta, con videojuegos, historietas y más productos agregados.

Después de “Duro de matar”, Willis colaboró con Brian De Palma en 1990 en “La hoguera de las vanidades”, basada en el libro homónimo escrito por el estadounidense Tom Wolfe; “La muerte le sienta bien” de Robert Zemeckis en 1992, donde interpretó el papel de un cirujano plástico.

En 1994 consiguió un papel en “Tiempos violentos”, de Quentin Tarantino, ganadora de la Palma de Oro de Cannes, rol con el que dio un nuevo estímulo a su trayectoria como actor al interpretar el papel de Butch Coolidge.

Willis también estuvo en filmes de ciencia ficción como “Doce monos” (1995) de Terry Gilliam, y “El quinto elemento” (1997), donde encarna a un convicto que vive en un futuro post-apocalíptico siniestro.

En 1998 el actor estuvo en la película más taquillera del año “Armageddon”, dirigida por Michael Bay, y un año después protagonizó la cinta de Manoj Night Shyamalan “Sexto sentido”, donde interpretó el rol del psicólogo infantil Malcolm Crowe, cinta que supo reunir el suceso taquillero con el favor de la crítica.





UNA ENFERMEDAD QUE EN ARGENTINA AFECTA A UNAS 274 MIL PERSONAS

La afasia, la enfermedad por la que el famoso actor estadounidense Bruce Willis anunció su retiro de los escenarios, es la pérdida total o parcial del lenguaje y la comunicación causada por una lesión cerebral.



La Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwarz describió a la afasia “como un rayo ya que se produce de un instante para otro, la persona comienza con dificultades para hablar, comprender el lenguaje, leer y escribir. No puede mantener los roles anteriores, la familia entra en crisis y los amigos se alejan”.



“Impacta sobre una persona con sus funciones cognitivas maduras y una vida normal en marcha, por lo que la pérdida de la capacidad para comunicarse con normalidad y fluidez, ligada a otros trastornos cognitivos y motores, representa un corte abrupto que los sume en el silencio, la dependencia y el aislamiento”, indicaron voceros de la Fundación.



La entidad calculó que en Argentina 1 de cada 250 personas están afectadas por afasia, por cualquier causa y que además cada año se producen alrededor de 5.000 nuevos casos de los cuales 1.850 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.



“En la actualidad se calcula una población estable de 274.000 en todo el país. Sin embargo, solo el 1% de la población conoce el alcance y los efectos de la enfermedad”, precisaron desde la Fundación.



Por su parte, la Fundación Ineco, de investigación científica en neurociencias, destacó que: “Las personas con afasia pueden tener dificultades en la producción y en la comprensión del lenguaje, y si bien la principal causa es el accidente cerebrovascular, también puede producirse por la presencia de un tumor, un traumatismo de cráneo, o de una enfermedad degenerativa”.