Boleta única: los diputados aprobaron el proyecto para reformar el sistema de votación

23.01. La Cámara de Diputados aprobó la boleta única

La Cámara de Diputados aprobó esta noche, con 132 votos favorables y 104 en contra , la creación de la boleta única de papel para ser utilizada a nivel nacional en las elecciones de 2023. Por tratarse de una reforma electoral, debía sancionarse con 129 votos como mínimo. También hubo cuatro abstenciones, de los bloques de izquierda .

Votación proyecto de modificación del Código Nacional Electoral

22.40. Germán Martínez arremetió contra Monzó y Camaño; y rechazó que haya una “nueva mayoría opositora”

El jefe del bloque oficialista de Diputados, Germán Martínez (Frente de Todos-Santa Fe) cuestionó esta noche la acción que desarrollaron en el recinto los legisladores opositores Emilio Monzó y Graciela Camaño al exhibir una boleta partidaria. “Se utilizó una herramienta absolutamente falsa, aplaudida por todos” , denunció Martínez. En su discurso de cierre, en el que justificó el rechazo oficialista a la boleta única de papel, el santafesino se concentró además en refutar la idea de la “nueva mayoría” opositora y advirtió a los bloques más chicos que terminarán así “acumulando para Juntos por el Cambio”. Agregó: “La boleta partidaria no es aparato, es militancia; si el nuevo sistema debilita a los partidos, se favorecen las corporaciones en la Argentina, que quieren una política debil y gobiernos débiles para imponerles condiciones” .

Germán Martínez, el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados

22.25. JxC hace un cierre compartido entre Lospennato, De Loredo y Banfi

El interbloque de Juntos por el Cambio, el principal de la oposición en la Cámara de Diputados, hizo esta noche un cierre compartido de su posición entre Silvia Lospennato (CABA), Rodrigo de Loredo (Córdoba) y Karina Banfi (Buenos Aires). “Acá no hay una mayoría ajustada, sino una mayoría legítima; no hay oportunismo, sino procedencia política” , remarcó Lospennato, quien sugirió que la mayoría opositora formada este miércoles en la Cámara baja podría extenderse a otros proyectos como el de “ficha limpia” . Lospenatto extendió su discurso y recibió gritos de parte del oficialismo. “Hicimos un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá y no me van a callar” , sentenció Lospennato.

22.04. Camaño y Monzó exhiben su alianza en pleno recinto con un golpe de efecto

La diputada Graciela Camaño (Interbloque Federal-Buenos Aires) se pronunció esta noche a favor de la creación de la boleta única de papel. Durante su intervención le pidió ayuda a Emilio Monzó (JxC-Buenos Aires) para desenrollar una boleta partidaria, con un modelo del distrito de Moreno en el Conurbano, para mostrar que la reforma es necesaria. La dupla Camaño-Monzó arrancó un aplauso a todos los bloques de oposición. Ambos exhibieron, de esa manera, una alianza parlamentaria en plena formación .

Emilio Monzó y Graciela Camaño en el recinto

21.35. Ritondo irónico: “Ha nacido el bloque del Frente de Todos yrigoyenista”

El diputado Cristian Ritondo (Pro-Buenos Aires) dedicó hoy un discurso irónico a la bancada oficialista de la Cámara baja. “Hoy es un día histórico, ha nacido un nuevo bloque, el Frente de Todos yrigoyenista” , aseguró luego de escuchar que diversos diputados oficialistas reivindicaron al expresidente radical Hipólito Yrigoyen después de que Mauricio Macri lo emparentara al “populismo” de Juan y Eva Perón. “Con los problemas que tienen con el dúo Pimpinela” , dijo, caústico, el exministro de Seguridad bonaerense.

Cristian Ritondo esta noche en la sesión de la Cámara de Diputados

21.05. Máximo Kirchner brilla por su ausencia en Diputados pero su pensamiento no

El diputado oficialista Máximo Kirchner (Frente de Todos-Buenos Aires) no participó este miércoles del debate por la creación de la boleta única de papel en la Cámara baja. “La verdad que no lo vi ”, deslizó a LA NACION un legislador oficialista que sí bajó al recinto para dar el debate con la oposición. Al promediar la sesión tomó la palabra Paula Penacca, diputada de La Cámpora que suele fijar posiciones comunes con Máximo cuando el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner no aparece en el debate, como ya lo hizo en diversas oportunidades. “Yo les preguntaría por qué no usan este hermoso sistema de la boleta única en la ciudad de Buenos Aires, que gobiernan desde hace 15 años”, ironizó Penacca. “Vienen acá a querer arreglar lo que no está roto; ahora no quieren arreglar lo que rompieron, el endeudamiento con el Fondo; son una oposición irresponsable” , arremetió.

Paula Penacca, cercana a Máximo Kirchner, en la sesión de Diputados

20.40. Fernando Iglesias dice que los opositores a la boleta única son continuadores del “fraude patriótico”

El diputado Fernando Iglesias (JxC-CABA) dijo esta noche en el recinto de la Cámara baja que los legisladores que se oponen a la creación de la boleta única son, en rigor, continuadores del “fraude patriótico”. Luego de protagonizar diversos cruces con colegas del Frente de Todos, Iglesias se pronunció “en contra de todos los golpes de Estado: el del 55 contra Perón y el del 43 con Perón; también del golpe del 30 cuando Perón entró con Uriburu a la Casa Rosada” , aseguró. Y enseguida habló del “fraude patriótico”, al que equiparó con el sistema de la boleta partidaria.

Fernando Iglesias habló del “fraude patriótico” en el debate de la boleta única

20.20. Se acercan los cierres de JxC y del Frente de Todos

En el recinto de la Cámara de Diputados se escuchaban esta noche las últimas intervenciones individuales de los legisladores de los distintos bloques, al tiempo que se acercaba el tiempo de los cierres del debate, a cargo de diputados de las dos grandes coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Por el oficialismo el encargado de fijar la postura será el santafesino Germán Martínez, mientras que por JxC harán lo propio Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo de Loredo (Evolución Radical) y Silvia Lospennato (Pro).

19.40. Facundo Manes, contra un sistema de votación “clientelar”

El diputado Facundo Manes (UCR-Buenos Aires) se pronunció esta noche a favor de la creación de la boleta única de papel. “Queremos renovar las viejas prácticas que benefician a los mismos de siempre. Si estamos mal en la Argentina es por un montón de cosas, entre ellas porque nos acostumbramos a votar con un sistema acomodado y clientelar , un sistema que permite el robo de boletas, un esquema que inclina la cancha a favor de las agrupaciones mayor poder económico que pueden imprimir más boletas , con un impacto ambiental negativo con millones de papeles impresos que se desechan. Lo que estamos discutiendo es que todas las expresiones políticas que quieran competir tengan las mismas oportunidades de hacerlo y todos los ciudadanos de votan tengan una manera sencilla”.

Facundo Manes durante el debate de boleta única

19.25. Se calienta el tramo final de la sesión en Diputados

El chaqueño Carlos Leiva, del Frente de Todos, rompió la tranquilidad que imperaba en el recinto y, exaltado, pronunció un discurso incendiario contra Juntos por el Cambio que desató una ovación en su bancada. “A la gente no le interesa este tema (la boleta única); a la gente le interesan otras cosas, quieren saber cómo llegar a fin de mes, como conseguir trabajo, y nosotros estamos trabajando para resolver esas cuestiones –enfatizó- Hay otra cosa que la gente quiere: ¡que nunca más gobiernen este país (en alusión a Juntos por el Cambio) por el desastre que dejaron! Y no se preocupen, con boleta de papel, con boleta electrónica, levantando la mano, el peronismo seguirá siendo la fuerza mayoritaria que representa los intereses del pueblo. ¡Ustedes que dan cátedra de democracia, díganle a Pepín que venga (en alusión a Pepín Rodríguez Simón, parlamentario del Mercosur de Pro con residencia en Uruguay), que venga acá, que tiene garantías judiciales, díganle a Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) que deje en paz a Milagro Sala!”

19.05. Diego Santilli dice que se terminan las “boletas truchas y el voto cadena”

El diputado Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, enfatizó que con el sistema de boleta única se acabará “la avivada y la tapadita”. “El año que viene la Argentina cumplirá 40 años de democracia ininterrumpida y se realizará la décima elección de un presidente: acá no solo estamos discutiendo un instrumento de votación, sino un sistema que dotará de mayor equidad al sistema y dará solución a problemas de décadas , al problema de las boletas truchas, del voto cadena, se van a acabar los vivos de siempre ”, enfatizó.

Diego Santilli durante el debate por la boleta única

18.55. Diputado oficialista dedica irónicamente su discurso a Fernando Iglesias, que protagoniza todos los cruces con el kirchnerismo

El diputado ultrakirchnerista Lisandro Bormioli apuntó duro contra la oposición y chicaneó a la UCR por su alianza con Pro. “Me duele que el radicalismo acompañe esto. Después de las palabras del expresidente (Mauricio Macri) sobre su líder, (Hipólito) Yrigoyen. Muchos militantes radicales están dolidos porque este proyecto debilita a los partidos políticos. Este es un proyecto para resolver su interna, para meterlo a (Javier) Milei adentro de su interna, pero Milei les va a ir por afuera, quédense tranquilos, Milei va a ir por afuera y nosotros vamos a sacar los votos para volver a ser gobierno”, exclamó, exasperado, el diputado ultrakirchnerista quien, cuando terminó su discurso, se lo dedicó a quien durante todo el debate se dedicó a chicanear al oficialismo: al ultramacrista Fernando Iglesias .

18.35. “Después del endeudamiento, no van a poder salir más a la calle”, amenazó un diputado camporista a la oposición

El diputado Santiago Igón (Frente de Todos-Chubut) rechazó esta tarde el proyecto opositor para crear una boleta única de papel. Lo hizo con un discurso cargado de chicanas políticas. “Teníamos un presidente de la Nación que le mandaba balas a Bolivia para un golpe de Estado y ustedes quieren fortalecer la democracia”, arrancó. Buscó interrumpirlo el macrista Fernando Iglesias. “Diputado catedral, téngase un poco de lástima”, lo cruzó. Y agregó: “Han elegido los medios de comunicación, las redes sociales, y ya no tienen la cercanía con la gente. Lo que están tratando de hacer es meter con otros argumentos lo que nunca más van a poder hacer que es militar. Después del endeudamiento y de reconocerle a los argentinos que van a ir por sus ahorros, la verdad es que no van a poder salir más a la calle muchachos ”, completó el diputado oficialista.

18.05. El oficialismo advierte que la reforma provocará “desdoblamientos electorales e inestabilidad”

El diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) dijo esta tarde que la creación de la boleta única de papel provocará un efecto no deseado al multiplicar los “desdoblamientos electorales” entre la Nación y las provincias y se correrá el riesgo de que el sistema político entre en una fase de “inestabilidad”.

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau esta tarde en el recinto

En un tiro por elevación al radicalismo –partido al que supo representar-, Moreau fundamentó su rechazo a la boleta única con argumentos del politólogo radical Andrés Malamud. “El problema de la Argentina es que se vota por categorías; la boleta única sería una ensalada y generaría más confusión que simplicidad” , citó. Moreau reprochó que la oposición pretenda imponer una reforma en el sistema de votación sin el consenso del oficialismo. “Una reforma electoral no se puede efectuar contra la oposición ni contra el Gobierno. Si no hay acuerdo no debe haber reforma electoral”, fueron las palabras de Malamud que el kirchnerista hizo suyas.

“La boleta única no solo carece de consensos, sino que provocaría que el calendario electoral sea más extendido, porque favorecería el desdoblamiento de elecciones. Esto, porque se neutralizaría el efecto “arrastre” que tiene la boleta partidaria”, sostuvo. “Yo no sé si este tema forma parte o no de las necesidades de la gente. Lo que sí tengo claro es que esas necesidades no están reflejadas en la agenda de la oposición. Una oposición que se reunió dos veces: una para dejarnos sin presupuesto y ahora para imponer esto sin consenso . Tampoco forman parte de las necesidades de la gente la propuesta de suprimir los ministerios de Salud, de Educación, de impulsar una reforma laboral, de reponer el viejo sistema previsional como fue anunciado ayer”, asestó Moreau en referencia al plan de gobierno que presentó la precandidata presidencial de Pro Patricia Bullrich.

17.37. “Es una herramienta que va a mejorar el sistema vigente”

La diputada socialista santafesina Mónica Fein defendió esta tarde la creación de la boleta única de papel. “Es una herramienta que va a mejorar el sistema vigente”, aseguró. La exintendenta de la ciudad de Rosario agregó: “En Santa Fe cambiamos el sistema de votación aún cuando ganamos las elecciones con boleta partidaria; pero demostramos convicciones, sin especulaciones” . Fein convocó a los que proponen la boleta única a “que en cada una de las provincias y municipios donde tenemos responsabilidad, implementemos este sistema”.

La diputada socialista Mónica Fein esta tarde en el recinto

17.15. La oposición cuenta 131 votos favorables a la boleta única

Con la aparición en el recinto del diputado Rolando Figueroa (Movimiento Popular Neuquino), los bloques de la oposición contaban esta tarde 131 votos favorables a la creación de la boleta única de papel. Habían conseguido 129 presencias para dar el quorum y luego se sumó, un minuto tarde, la diputada Victoria Villarruel (Avanza Libertad). Finalmente, la llegada de Figueroa redondeó el número de 131 posibles votos favorables. El neuquino habló en el recinto: “Estas listas sábanas nos llevan a elegir diputados que la gente no conoce y tienen voto, como tenemos los que damos cuenta a los vecinos todos los días. Esa gente (desconocida) nos define por ejemplo cuál va a ser el precio del colectivo en Neuquén. Estamos a favor de este paso que estamos dando, pero creo que nos quedamos a mitad de camino. Especialmente cuando se elige “lista completa” creo que se debe rever y estoy convencido que esto se va a modificar en el Senado”, dijo y aclaró: “Sin embargo, consideramos que el sistema democrático se mejorará” con la boleta única de papel .

17.07. “No estamos votando una revolución democrática”

El diputado oficialista salteño Lucas Godoy chicaneó esta tarde a sus pares opositores. “No estamos votando una revolución democrática”, enfatizó en el inicio de su discurso en el recinto de la Cámara baja. Y agregó: “Esto no puede implementarse a las patadas, sino tener en cuenta si la gente lo acepta o no; el actual sistema no es rechazado por la población”, afirmó.

Lucas Godoy, del Frente de Todos salteño

16.50. “¿Qué le pasa al oficialismo que se volvió tan conservador?”

La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) defendió esta tarde el proyecto de creación de la boleta única de papel y se preguntó por qué el oficialismo lo rechaza. “¿Qué le pasa al oficialismo que se volvió tan conservador?” , inquirió la legisladora afín al senador Martín Lousteau, luego de reconocer que fue el kirchnerismo el que impulsó la instauración de las primeras abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en 2011.

16.40. La sesión es presidida por el opositor Omar de Marchi

Omar de Marchi presidiendo el debate en Diputados.Prensa HCDN

La sesión en la que se debate la creación de la boleta única de papel es presidida por el diputado mendocino Omar de Marchi, de Juntos por el Cambio, ante la ausencia del oficialista Sergio Massa, que está de viaje junto al presidente Alberto Fernández en los Estados Unidos, en ocasión de la Cumbre de las Américas. “Gracias diputado por el respeto al tiempo para hablar; le pido lo mismo a (José Luis) Espert” , sostuvo De Marchi antes de que comenzara su discurso el legislador de Avanza Libertad. Antes, había hablado su compañera de bloque Carolina Píparo.

16.10. Bregman y la izquierda cuestionan la boleta única pero se abstendrían

Myriam Bregman durante el debate de la boleta única

Cáustica, la diputada de izquierda Myriam Bregman apuntó contra la mayoría opositora que alcanzó el quorum en Diputados. “Estamos frente a un tema que le interesa solo a la dirigencia política, mientras el dueño de “La Adrónima (en referencia a Federico Braun, del supermercado La Anónima) se ríe la cara de todos mientras remarca los precios” , arremetió, lo que desató sonoros aplausos en el oficialismo.

“Me gustaría realizar una encuesta y preguntarle a la gente qué tema más: la inflación, los salarios, las jubilaciones o la boleta única papel. Sería interesante. El Gobierno se indigna, pero le abre la conferencia a AEA. Un paréntesis: yo veía la reunión de la casta más grande, más privilegiada y ver que los libertarios no decían nada esa casta. Silencio, cri, cri, ahí no hay casta que cuestionar ”, asestó. La diputada de izquierda anticipó que no acompañará la boleta única. “Lo que hoy vemos es una bandera política que eligió oposición de derecha para unificarse”, sostuvo.

15.55. Pronunciamiento favorable de un bloque clave

El diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) manifestó el apoyo de su bloque a la creación de la boleta única de papel. Se trata de un pronunciamiento clave porque suele actuar en sintonía con el oficialismo, pero que en esta ocasión se sumó a la propuesta opositora . “Muchas veces se dice que cuando un sistema funciona bien, no hay por qué cambiarlo; pero también es cierto que la democracia necesita del perfeccionamiento; no se puede estar metido en medio de una (lista) sábana”, advirtió.

15.30. El interbloque Federal advierte sobre un veto presidencial

El jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, refutó los reproches del oficialismo, que acusó a los opositores de “llevarlo de las narices” al recinto a discutir la boleta única de papel. “En 2007, con el entonces candidato a presidente Roberto Lavagna, denunciamos ante la Justicia el robo de boletas en la provincia de Buenos Aires” , enfatizó Rodríguez en alusión a uno de las elecciones más controvertidas desde el retorno de la democracia. “Dijeron que este tema no es un problema importante: que el presidente y la vicepresidenta se hayan ocupado en dar una señal en contra de la boleta única, incluso de vetar esta ley si eventualmente se aprueba. Me pregunto, ¿qué extraña variante de la filosofía moderna ha atrapa las fuerzas populares a negarse a un avance para los ciudadanos?, acicateó.

Por su parte, el socialista Enrique Estévez, de Santa Fe, elogió la boleta única de papel, la cual se instrumenta en su provincia desde 2011. “Es un instrumento superador, más equitativo y transparente. Fortalece la vida democrática y nuestras instituciones”, sostuvo. En tanto, el diputado Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal –que responde al gobernador Juan Schiaretti-, enfatizó que en su provincia –donde también se aplica la boleta única-, este instrumento ha tenido una buena acogida entre los electores cordobeses. “No hay mejor forma que mostrar la praxis en Santa Fe y Córdoba. Hace 11 años usamos esta boleta. Vayan y pregunten a los cordobeses”, sostuvo.

15.20. “Este sistema empodera al elector”

Los diputados Graciela Ocaña y Alejandro Cacace, de Juntos por el Cambio, refutaron los argumentos del oficialismo, que insiste en que el actual sistema de boletas partidarias no provocó problemas de fraude estructural. “El oficialismo sostiene que el actual sistema funciona bien, y no es así y lo planteó la Cámara Nacional Electoral en sucesivas acordadas –enfatizó Ocaña-. Este sistema (el de boleta única) es un buen sistema porque genera la posibilidad de empoderar al elector. Ningún sistema electoral es neutro, pero con esta reforma se avanza hacia una mayor y mejor calidad democrática” .

Por su parte, el radical Cacace criticó al oficialismo por cuestionar a la oposición de querer apurar el debate. “¡Hace 15 años que se viene discutiendo este tema!”, respondió. “En innumerables oportunidades el oficialismo ha convocado a reuniones de comisión por un tema con el dictamen ya firmado. Y después dicen que este debate sobre boleta única fue intempestivo. El oficialismo no quiso aportar nada a la discusión”. Agregó: “ Este sistema de boleta única aporta transparencia, garantiza que la oferta electoral esté presente en cada cuarto oscuro para que cada ciudadano pueda cumplir con su derecho a elegir”.

15.15. La diputada de Milei que llegó tarde y no sumó al quorum

Victoria Villarruel y Javier Milei en el recinto de la Cámara bajaTwitter

El quorum para el inicio de la sesión fue conseguido con lo justo por los bloques de la oposición. Se sentaron en sus bancas 115 diputados de Juntos por el Cambio; 8 del interbloque federal; 2 de Provincias Unidas; 2 de Avanza Libertad (Carolina Piparo y José Luis Espert); 1 de La Libertad Avanza (Javier Milei) y 1 del monobloque Ser. En tanto que la diputada Victoria Villarruel, del bloque de Milei, llegó tarde al recinto. Aunque luego publicó un tuit junto a su jefe político: “Con @JMilei en el Congreso dando quórum y escuchando las disertaciones de otros diputados en el debate de Boleta Única”, escribió luego de sacar una selfie.

15.05. “Nos llevan de las narices y hablan de consenso”

Incisivo y mordaz, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Hernán Pérez Araujo, expresó el fastidio de la bancada luego que la oposición alcanzara el quorum en el recinto. “Hacen uso de una ‘mayoría circunstancial’, dicen que se trata de una ‘nueva mayoría’, me parece un tanto pretencioso , habrá que ver si mantienen esta senda –advirtió el diputado oficialista-. Ahora vemos que esta reforma viene saliendo con fórceps, no es natural, no está ese consenso que se viene manifestando. Podrán alcanzar 132, 133, 131 diputados; si esa es la metodología para legislar de ahora en más, se preanuncian más partos con fórceps y alguno se le va a quedar atrancado, como ya sucedió en el pasado. Por eso, si hablan de agenda de consenso, los invitamos a tratar los temas que a la gente realmente le interesan”. Agregó: “No entendemos el apuro; nos llevan de las narices y hablan de consenso” .

14.50. Con ausencias, el oficialismo se presenta en el recinto

Germán Martínez y Cecilia Moreau, autoridades del bloque oficialistaSantiago Filipuzzi – LA NACION

Luego de que los bloques de oposición reunieron el quorum necesario para iniciar la sesión, el bloque oficialista del Frente de Todos se hizo presente en el recinto. Aunque la coalición gubernamental contaba algunas ausencias significativas: el presidente de la Cámara, Sergio Massa, de viaje en Estados Unidos con el presidente Alberto Fernández; y el diputado Máximo Kirchner, extitular de la bancada. Quien sí está presente es su sucesor en el cargo, el santafesino Germán Martínez.

14.45. Randazzo justificó su apoyo a la boleta única de papel

Florencio Randazzo durante el debate de modificación del Código Nacional Electoral sobre Boleta ÚnicaPrensa HCDN

El diputado Florencio Randazzo (Interbloque Federal) fundamentó esta tarde su apoyo a la creación de la boleta única de papel. Lo hizo desde su experiencia como ministro del Interior, durante el gobierno de Cristina Kirchner. “Estoy convencido de que la boleta única aporta un cambio para modernizar el sistema. Y si bien el sistema electoral argentino es fiable, no es menos cierto que hay robo de boletas, fiscales pagos, que la estructura de gobierno tiene ventaja sobre los que no la tienen ”, aseguró el legislador bonaerense.

14.35. El radicalismo destacó el “enorme consenso” en la oposición

Quien arrancó el debate fue el diputado radical salteño Miguel Nanni, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El legislador exaltó el acuerdo alcanzado entre las distintas bancadas de la oposición y apuntó contra el oficialismo. “No teníamos fuerza propia para aprobar esta norma. Finalmente logramos un enorme consenso y alcanzamos este quorum después de un gran esfuerzo” , enfatizó Nanni, quien sostuvo que, con esta iniciativa, se dará “un salto de calidad” democrática. “Mientras nosotros buscamos con esta reforma darle más seguridad a la elección y economizar recursos, otros pretenden ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, con la degradación institucional que ello implica, ni qué hablar sus costos”, asestó.

14.30. Negri lamentó no poder estar en la sesión porque dio positivo de Covid

El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, expresó su pesar por no poder estar en la sesión de este miércoles en la cual se busca aprobar el proyecto de ley que establece la boleta única. “He sido uno de los primeros impulsores de este tema, siempre defendí la mayor transparencia en los procesos electorales para fortalecer la democracia. Por eso lamento muchísimo no poder votar la media sanción de este importante proyecto que llega al recinto gracias a un trabajo mancomunado de prácticamente la totalidad de la oposición”, sostuvo.

14.17. Comenzó la sesión con quorum justo de 129 diputados presentes

Una ovación brotó de la bancada opositora cuando el tablero de la Cámara de Diputados marcó el quorum. Con 129 legisladores sentados en sus bancas, los diputados de la oposición hicieron una demostración de fuerza en el recinto y comenzaron a debatir el proyecto de ley que propone instrumentar la boleta única de papel como instrumento de votación a partir de las próximas elecciones.

Los números venían muy justos y las condiciones meteorológicas en la Capital –con la neblina impidiendo la llegada de los vuelos- amenazaban con hacer fracasar la sesión especial opositora . No obstante, los legisladores del interior que aún faltaban llegar este mediodía lograron sentarse a tiempo en sus bancas.

14.05. Puntos principales del proyecto de boleta única

MODELO CÓRDOBA: consiste en una sola boleta con todas las categorías nacionales (presidente y vice, diputados y senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur). En los cargos legislativos aparecerán en la papeleta los nombres de los cinco primeros candidatos; los dos primeros llevarán sus respectivas fotos. Ninguna cara de un candidato se repetirá más de una vez en la boleta.

FICHETAS: las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación.

LISTA COMPLETA: se incluirá un casillero en blanco para que se pueda votar por lista completa, próximo a la identificación de la agrupación política.

VOTO EN BLANCO: No se incluirá un casillero especial para el voto en blanco. Si el votante deja vacía alguna categoría, se tomará esa decisión como un voto en blanco para ese rubro; si no marca nada en toda la boleta única, el voto completo será tomado como en blanco.

UBICACIÓN DE LAS LISTAS: será sorteado para las elecciones primarias. Luego, para las elecciones generales se seguirá el orden marcado por el resultado de las PASO.

ELECCIONES PRIMARIAS: Las agrupaciones que presenten listas internas tendrán el mismo espacio que aquellas agrupaciones que presenten lista única. Aquellas agrupaciones que disputen elecciones internas deberán incluir en su respectiva franja/espacio o filas las distintas listas internas para cada categoría. Cada categoría incluirá el nombre y la foto de los tres primeros precandidatos. No se incluirá un casillero para el voto en blanco.

Modelo de Boleta Única

SIMULTANEIDAD. En caso de que las elecciones nacionales se celebren el mismo día de las elecciones provinciales, se habilitará la figura de la concurrencia. Esto significa que se podrá votar al mismo tiempo respetando el sistema que tenga la provincia para la elección de sus cargos locales. Habrá urnas distintas para cargos nacionales (con boleta única) y provinciales (con boleta partidaria o voto electrónico).

SUFRAGIO EN EL EXTERIOR: se realizará utilizando la boleta única y será idénticas para todos los países. La Cámara Nacional Electoral asegurará la implementación del voto por correo postal como alternativa opcional para los electores al voto presencial en las sedes consulares

CAPACITACIÓN. La Cámara Nacional Electoral llevará adelante una campaña de difusión y capacitación destinada a informar a la sociedad acerca de las características del sistema de boleta única de papel.