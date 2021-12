Boca a lo Boca: campeón de la Copa Argentina BOCA 0 (5)/ TALLERES 0 (4)

“Dale Booooo, dale Booo, dale Bocaaa, dale Booooo”. Hay un grito de guerra. Un grito que supera todo, que luego hasta se impone sobre el “dale campeón”. Ahí, en el arco que da a la gente xeneize, se gesta la consagración. Se da esa unión espiritual que se necesita para un momento de tanta tensión. Hincha y jugadores. Jugadores e hinchas. Y de repente, Boca es Boca. Y Boca se fortalece.

Y deja atrás la angustia de jugar con diez por casi media hora para empezar a edificar la vuelta olímpica, el desahogo, la alegría interminable. Y entonces Salvio mete el 5 a 4 en los penales, se convierte en héroe, en cierre de película. Y Boca gana otra Copa Argentina, la cuarta de su historia. Y Boca está en la fase de grupos de la Libertadores 2022. Y Boca termina el año como lo empezó: campeón (el 17/1 ganó la Copa de Liga en otra final con Banfield).

Izquierdoz levanta la Copa Argentina. Boca es campeón.

Y entonces, claro, quién le quita lo bailado. A pesar de un equipo que llegó futbolísticamente con lo justo, a pesar de un DT cuestionado, a pesar de las indisciplinas, de las dudas por una final en la que nunca logró imponerse, otra vez es campeón. El súper campeón del fútbol argentino, con 71 estrellas, tres más que River.

Tenía que ser Salvio quien desatara la locura en Santiago del Estero. Toto, justo Toto, el que más sufrió en el 2021, volvió para sumar gloria a la gloria del club. Ese penal tenía una carga emocional impresionante. Por él. Y por su lesión en la rodilla. Por el club. Y por el DT. Pero sólo alguien que lo necesitaba tanto como revancha personal, podía destrabarlo. Es cierto, antes convirtieron Rojo, Izquierdoz, Pavón y hasta el pibe Sandez. Pero ahí fue Toto con el corazón, para definir con alma y vida. Para que Battaglia se sacara la bronca de las anteriores finales perdidas como técnico, para volver a ser el más ganador de la historia con el Melli Guillermo (ambos con 18 títulos entre jugador y DT).

“Boca ya salió campeón, Boca ya salió campeón, se lo dedicamos a todos…”. Ahora el grito sale de adentro para afuera. Y ahí, en el campo, Advíncula se tira en el piso, abraza la Copa Argentina como si hubiera ganado la Liberadores y no el pasaje a la fase de grupos. Y los jugadores van a buscar al entrenador, incluso Cardona, el que lo metió en el lío de la “intoxicación”, para reivindicarlo, para darle el espaldarazo para seguir, para ponerlo en el lugar que cualquier entrenador campeón debe tener.

Hubo en todo ese final, un convencimiento que Boca no tuvo para ganar la final en la cancha. El partido con Talleres le pesó, le costó. Pero qué va. Cuando llegó a los penales, se sintió ganador. Porque sabía que tenía a Rossi, el ancho de espada de toda la Copa, el que atajó para eliminar a River, el que atajó para dejar en el camino a Patronato, el que atajó para volver a gritar campeón, el que le pidió al capitán Izquierdoz que en el sorteo eligiera el arco de la gente de Boca para definir la historia. Y hacer la historia.

“Otra vuelta más. Copamos Argentina 2021”. La camiseta del campeón que lucen los jugadores se une con el telón que baja la hinchada. Hay, por fin, esa sensación de fiesta que el club hacía tiempo no vivía. Después de un año que arrancó derecho, llegó la dura eliminación con Mineiro, la sensación de despojo en la Libertadores, el aislamiento a la vuelta de Brasil, las durísimas sanciones de la Conmebol, la salida de Russo, la asunción de Battaglia, el microgate, “los intoxicados”… hasta que un día, una noche, Boca volvió a vivir a lo Boca.

“Riqueeeeelme, Riqueeeelme”. El último grito es para el vice, el que sigue siendo el máximo ídolo. Su gestión tiene otro título más, el tercero en dos años. Pero sobre todo, una nueva Copa por delante. Boca sumó otra estrella, sí. Pero tiene el pasaporte para el sueño que persigue de manera infatigable desde hace 14 años: la séptima Libertadores…

El vicepresidente de Boca habló luego de la consagración xeneize en la Copa Argentina, valoró la obtención del título y reveló cuándo evaluarán la continuidad del entrenador.

Juan Román Riquelme: el alocado festejo como un hincha y qué dijo sobre el futuro de Battaglia | Foto: captura de TV

Juan Román Riquelme está feliz. Luego de la consagración de Boca en la Copa Argentina tras derrotar por penales a Talleres, el vicepresidente no ocultó su alegría y se sumó a cantar como un hincha más en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, al ídolo de Boca y actual integrante del Consejo del Fútbol se lo ve en uno de los palcos agitando los brazos y cantando junto al resto de la hinchada: “Boca ya salió campeón, Boca ya salió campeón. Se lo dedicamos a todos…”.

Por otro lado, sentado en el campo de juego durante una entrevista con TyC Sports, Riquelme resaltó: “Hoy cumplimos dos años y nos resulta extraño ser el club que más ganó. Es el tercer título que tenemos y no tenemos tantas finales como los demás. Es raro. Ojalá que el hincha esté contento, que valore el esfuerzo que hicieron los muchachos. Estamos contentos, sabemos lo que es Boca. El hincha tiene que tener en claro que no todo lo que se dice no es verdad, el club está bien y yo se los voy a cuidar mucho y ellos lo saben”.

Además, el vicepresidente de Boca dijo que la continuidad de Sebastián Battaglia como entrenador se resolverá luego del amistoso que el Xeneize disputará frente a Barcelona en Arabia Saudita. “Dijimos que hasta el 31 de diciembre iba a estar. Ahora tenemos el partido del sábado, el partido con el Barcelona y después nos vamos a sentar con la gente del club para tomar la mejor decisión, sin darle muchas vueltas”, manifestó.

Otras frases de Riquelme

– “Boca es muy grande, tanto que hasta hizo a un presidente de la Nación como en su momento ocurrió con Mauricio Macri. Pero nosotros hoy estamos contentos, porque el hincha también lo está. Por eso ahora vamos a sentarnos con el cuerpo técnico a analizar el futuro, como corresponde”.

– “El hincha sabe que vamos a cuidar al club. Aunque como cuando jugaba hace 10 años, cada cosa mala que pasaba en Boca era culpa mía y ahora parece que pasa lo mismo”.

– Sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River: “Mejor. Para el fútbol argentino es bueno”.