Bestial comentario de Eduardo Fort contra Virginia Gallardo por Rocío Marengo

Eduardo Fort, hermano de Ricardo, salió en defensa de Rocío Marengo, su pareja hace ocho años, y le dedicó a Virginia Gallardo un bestial comentario en la red que recibió el repudio de una lluvia de usuarios.

“Virginia Gallardo, la diferencia es que Rocío es mi pareja no mi empleada”, escribió Eduardo Fort en su cuenta de Twitter, afirmando que Gallardo había sido contratada por Ricardo Fort para que hiciera el papel de novia frente a las cámaras, un rumor que corrió cuando el chocolatero irrumpió en la televisión.

La panelista quedó envuelta en una polémica después de bajarse de la serie sobre la vida de Ricardo Fort, decisión que no le cayó nada bien a los hijos del empresario, Marta y Felipe Fort, quienes admitieron sentirse decepcionados por Virginia Gallardo.

Luego de ser cuestionada por Marta, la hija del fallecido chocolatero, Rocío Marengo fue consultada en LAM (El Trece) por el tema y disparó contra Gallardo, quien luego le retribuyó el gesto desde Intrusos (América). Fue justamente la pareja de Marengo, Eduardo Fort, hermano de Ricardo, quien en las últimas horas de este jueves 19 de agosto sorprendió con un tremendo comentario sobre la panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“No me hagas hablar de lo mucho que te gustan los huevos de pascuas…”, le había dicho Gallardo a Marengo días atrás, en referencia a los chocolates de la familia Fort.

Qué pasó entre Rocío Marengo y Virginia Gallardo

“Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, dijo Virginia en Intrusos luego de trascender el enojo de Martita Fort con ella por bajarse del documental luego de recibir una negativa cuando preguntó el cachet. Aunque esta situación fue negada rotundamente por la misma Gallardo, quien alega que hay un teléfono descompuesto entre los hijos de Ricardo y ella debido a la gente que hay en el medio.

“Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”, agregó.

El pasado 13 de agosto, Rocío Marengo estuvo en LAM como invitada y habló sobre el cruce entre Marta Fort y Virginia Gallardo. La participante de La Academia criticó a la ex pareja de Ricardo Fort por no querer formar parte de El Comandante, la serie sobre la vida del fallecido empresario y artista. “Lo que se le pedía a Virginia era un testimonio. Como se le pidió a mucha gente. Si es por el testimonio que tenía que dar eran diez minutos”, dijo Marengo.

Virginia, tras escucharla, le dio like a un comentario en Twitter que decía “Que insoportable que es Rocío, siempre ensuciando a alguien para figurar”.

Siendo tía política de los hijos de Ricardo Fort, Rocío expresó: “Me parece que los chicos, muerto su papá, le dieron un lugar importante. Ella tuvo la posibilidad de ir al cumpleaños de 15 de Martita. Ocupó un rol. En este caso, hay otras cosas que la frenaron para hacerlo. Me dolió que toquen a los chicos y reaccioné”. “Yo hablé desde el cariño, quiero mucho a los chicos y no me gustó que Martita y Feli se sientan dolidos, y los defendí, como defendería a mis otros dos sobrinitos. Reaccioné porque los quiero y no me gustó que ellos confiaran, creyeron que podían contar con ella, y ella no estuvo“, sumó.

Este jueves 19, Virginia se cruzó -en un marco de respeto- con César Carozza, amigo y abogado de la familia Fort, y volvió a aclarar los tantos, además de negar nuevamente haber pedido dinero para participar en el documental sobre la vida de Ricardo Fort.