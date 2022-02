BERSUIT VERGARABAT y CRUZANDO EL CHARCO juntos en Necochea

BERSUIT VERGARABAT

Actualmente se encuentran iniciando su gira de verano 2022 y en proceso de producción de su próximo material discográfico que será editado y lanzado prontamente.

CRUZANDO EL CHARCO

Nació en 2012 en la ciudad de La Plata, buscando amalgamar diferentes estilos musicales, fusionando el rock con candombe, cumbia, reggae, pop y funk, para llegar a un sonido firme y contundente. En ese mismo año la banda sacó su primer trabajo discográfico “Perdonar”, un disco con diez canciones grabadas en los estudios de Argot por Matías Gonzalez Acuña. La banda consolidada se presentó por primera vez en vivo el 28 de julio del mismo año en el Centro Cultural Favero. También en varios lugares como El Rincón de los Amigos, bares de la ciudad de La Plata y Chascomús.



En 2013 entró a grabar un segundo material titulado “Renacer”, un EP con cuatro canciones mezclado y masterizado por Juan Manuel Ponce de León. En ese mismo año la agrupación salió por primera vez de la provincia y visitó Santa Fe (Máximo Paz) donde brindó varios conciertos en diferentes ocasiones. También hizo su debut en el oeste.



En enero de 2014 llegó su primera gira por la Costa Atlántica Argentina, llevando sus canciones a Villa Gesel, Pinamar, San Bernardo, Mar de Ajó, Mar del Plata, Necochea, entre otras. Una vez terminado el tour de verano, entró a pre-producir una nueva placa de estudio “Desde Adentro” con el productor Sebastian Perkal. Este nuevo álbum, salió el 25 de octubre, y tuvo varios meses de pre-producción, grabación, mezcla y masterización. Participaron del mismo varios amigos músicos invitados de bandas como Bersuit Vergarabat, Guasones, Estelares, Nonpalidece, Dancing Mood, Jeites, Andando Descalzo entre otras. La presentación se realizó a sala llena en El Estudio Bar.



En 2015 la banda festejó sus tres años con un show realizado en El Teatro Sala Opera de La Plata a sala llena, confirmando el crecimiento del proyecto musical.



El 2016 fue un año consagratorio para Cruzando el Charco. Dos Teatro Opera agotados, dos Trastiendas Samsung de Capital Federal repletos, shows en Córdoba, Rosario, Santa Fe y más ciudades del país. La banda entró a grabar su nuevo trabajo “A Mil” en los estudios de Romaphonic por Martin Pomares, bajo la producción de Pepe Céspedes y Juan Bruno.



En febrero de 2017 salió a la luz el nuevo disco, fue presentado en vivo en abril en el Micro Estadio Atenas de la ciudad de La Plata y en mayo en el Teatro Vorterix de Capital Federal. En la segunda mitad del año comenzó la gira “A Mil” que llevó a la banda a localidades del país llegando por primera vez a lugares como Neuquén, Bahía Blanca, Tandil, San Isidro, Quilmes y culminando en Music Box de Montevideo, Uruguay. Además participó en la grabación del material discográfico “Ya me estoy volviendo canción” por los 30 años de FM en tránsito junto a grandes bandas de Argentina y Latinoamérica. En diciembre abren el show de No Te Va Gustar en el estacionamiento del Estadio Único ante una multitud de 20 mil personas.



En 2018 Cruzando el Charco llegó nuevamente al Micro Estadio Atenas, pero esta vez con una puesta en escena nunca antes vista realizada por Octavio Lovisolo. El resto del año siguió presentándose por varias provincias y llegaron a nuevos espacios como Vorterix de Rosario, La Trastienda de Montevideo, y participan en diferentes festivales como Baradero Rock y el Festival Emergente de la provincia de Buenos Aires en el Estadio Único de la ciudad de La Plata.



En febrero de 2019 grabó su placa “Lo Que Somos” grabada en Romaphonic bajo la producción de Gastón Baremberg y Diego Olivero. En mayo formó parte del Festival Nuestro en Tecnópolis junto a grandes artistas de Latinoamérica. La gira de presentación del álbum arrancó en junio en la ciudad de La Plata y los llevó a recorrer nuevamente diferentes puntos del país y Uruguay.



En el 2020, presentan “Montaña Rusa Emocional” y “El trato” que cuenta con la colaboración del hitmaker Coti.



En el 2021 como festejo de sus 9 años, se presentó por primera vez en el Estadio Obras con localidades agotadas. Luego con dos fechas sold out en el Teatro Opera de La Plata. El 2 de septiembre presentó “Para Mucho Más” y el 19 de noviembre “Coleccionando Cicatrices”. Además de haber tocado en Neuquén, Tandil, Bahía Blanca, MDQ, Paraná, Montevideo, Gualeguaychú, Haedo, Río Cuarto, Mendoza, San Juan, Villa Mercedes, entre otros.



Para culminar este gran año, la banda se encuentra anunciado su nueva gira de verano.