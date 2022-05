Berni, otra vez contra el Gobierno: “El kirchnerismo se diluyó en este cachivache”

Cada vez más lejos del oficialismo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a criticar al Gobierno nacional y afirmó que el kirchnerismo “se diluyó en este cachivache”.

El funcionario excluyó a la vicepresidente Cristina Kirchner de sus críticas, al sostener que es la única del Frente de Todos con “capacidad de conducir”. “Pero no lo hace y la sociedad esta huérfana de conducción”, señaló.

“No hace falta estar en su cabeza para saber que por este camino no tenemos futuro”, dijo, en diálogo con A24.

En anteriores entrevistas, Berni contó que no tiene contacto con la vicepresidenta y dijo que se fue del kirchnerismo. Hace pocos días, incluso, apuntó contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por designarlo como candidato en 2019, con una dura analogía: “En el campo siempre estamos en las jineteadas y en los momentos lindos de las jineteadas siempre aparece un borrachín a hacer lío. ¿Qué dice el locutor? ‘El que trajo al borracho, que se lo lleve”.

El titular de la Seguridad bonaerense también cargó contra la ampliación de planes sociales y los dirigentes que “extorsionan” al Gobierno. “Yo no me dejo extorsionar por los Grabois o los Pérsico, serán ellos o yo. El Estado no se puede dejar extorsionar por nadie, menos por piqueteros: si prenden fuego el país, vamos a ver lo que les pasa”, afirmó.

Volviendo sobre sus críticas a la Casa Rosada, apuntó: “No es una gestión peronista, porque para peronismo, gobernar no es dar planes sociales, es generar trabajo”.

La figura de Javier Milei

Sergio Berni celebró la irrupción de Javier Milei en la política argentina, al afirmar que “interpela a la política en su conjunto”.

“Soy de aquellos que festejan la llegada de Milei a la política”, afirmó.

Al ser consultado por las ideas que lo unen al diputado de La Libertad Avanza, respondió: “Creo que la Argentina necesita todo el mercado posible”. No obstante, aclaró: “También un Estado que sea necesario, suficiente y eficiente. Creo en el rol del Estado inteligente, no en el Estado bobo”.

“Con su estilo, (Milei) viene a interpelar la política. Hoy la política está muy preocupada, porque estuvo tanto tiempo sobrevolando la grieta, porque la grieta es el negocio de unos cuantos, que hoy se sienten totalmente sorprendidos por lo que está pasando con el fenómeno Milei”, aseguró.