Benjamín Vicuña estaría de novio con una amiga de Pampita: “El romance del verano”

“El romance del verano”: En el último programa de Los Ángeles de la Mañana Yanina Latorre lanzó una bomba que dejó boquiabiertos a más de uno. La ex angelita hizo una aparición especial en el ciclo de Ángel de Brito que finalizó hoy solo para comunicar esta noticia.

“Es el romance del verano”, aseguró Latorre este viernes desde la ciudad de Miami donde se encuetra de vacaciones y lanzó la bomba: Benjamín Vicuña, recientemente separado de Eugenia la China Suárez, estaría comenzando un romance con una amiga de Pampita, ex mujer del actor chileno y madre de cuatro de sus hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

La mujer en cuestión se llama Eli Sulichin, tiene 32 años, y lo el detalle más curiosos de esta nueva historia de amor es que nació justamente con Carolina Ardohain el fin de semana del 18 de diciembre, cuando la modelo y su actual marido, Roberto García Moritán, celebraron el bautismo de Ana, su beba de cuatro meses.

Lo cierto es que de un tiempo a esta parte Vicuña supo dejar el pasado atrás y contruir una sana relación con sus ex parejas, principalmente con Pampita, cuya separación fue sumamente mediática, escandalosa y dolorosa para ambos, según contó ella misma en más de una oportunidad.

El chileno y Sulichin fueron presentados en dicho evento que tuvo lugar en la casa que Pampita tiene en Nordelta. Eli es una joven de 32 años, hija de un banquero. “Es una chica bien, joven, de buena familia. No es del medio, no quiere ser famosa, no le interesa la plata”, señaló Latorre sobre la nueva novia de Benjamín.

A su vez, aclaró que es muy amiga de las hijas de la abogada Ana Rosenfeld, también de Micaela Tinelli y que trabaja en el área de marketing de una empresa. Luego, agregó que durante el bautismo de Ana, el actor y la joven comenzaron a hablar y que “desde entonces nunca más se dejaron de ver”.

Para anfianzar sus dichos, contó que la flamante pareja habría organizado distintos tipos de planes, y que incluso Benjamín viajó a Punta del Este a pasar la Navidad con ella quien tiene casa en la zona de La Boyita, camino a José Ignacio y es vecina de los Tinelli. De hecho se mostraron públicamente en la ciudad uruguaya.

Por otro lado, desde LAM aclararon que Pampita estaría muy contenta con el nuevo vínculo de su ex marido que luego de su relación estuvo por cinco años con La China Suárez, junto a quien es padre de Magnolia y Amancio. Esta vez, apuesta a una nueva relación con una chica de bajo perfil que no pertenece al mundo del espectáculo.