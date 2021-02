Barby Silenzi reveló el motivo de su separación de El Polaco

Barby Silenzi reveló el motivo que la alejó de El Polaco

Desde hace varios meses circulaban rumores que la relación entre Barby Silenzi y El Polaco estaba finalizada. A pesar de que ambos lo negaban, hace pocos días que los papás de Abril confirmaron que están oficialmente separados.

Para que no queden dudas, la bailarina aclaró que no hay vuelta atrás a la decisión tomada por la pareja y confesó cuáles fueron los motivos que la alejaron definitivamente del cantante de música tropical.

Silenzi se habría enterado por los medios que su ex pareja estaba haciendo su gira por Santa Fe acompañado de una joven que, según él, es una amiga “de toda la vida”. El músico y su amiga fueron vistos paseando por las calles de la provincia y los periodistas inmediatamente sospecharon que su vínculo se trataba de algo más que una amistad.

En el programa matutino, Los Ángeles de la Mañana, Barby remarcó que ese no fue uno de los detonantes para dar por finalizada su relación ya que para ese entonces ellos ya estaban separados. “No, a mí no me hizo cornuda, estoy muy segura de eso”, aseguró luego de que De Brito le consultara si el música le había “blanqueado los cuernos”.

“¿Cuánto pesó la infidelidad en esta separación?” le consultó el periodista Ángel de Brito, a lo que Silenzi aseguró: “No, nos separamos el jueves que se fue de viaje a tocar, él ya se fue separado, obviamente que me dolió todo lo que pasó y se vio. Pero no fue ese el motivo”.

En esa línea, Barby expresó la invitación a la polémica fiesta que organizó Fede Bal, ex compañero de El Polaco en Masterchef Celebrity, fue el gran motivo de discusión que erosionó su vínculo. “Bueno, eso sí fue motivo de pelea. Sí”, contó la bailarina.

Frente a la pregunta de una de las angelitas de si ese fue un quiebre en la relación contestó: “Sí. Además, yo no estaba ni enterada. Nos habíamos peleado y él supuso que estaba separado, no sé. Se fue a la fiesta y volvió muy tarde, a la mañana. Él llegó re bien y me dijo que se fue a lo de Fede, a una fiesta. Obviamente, no me dio muchas explicaciones, pero se justificó con que nos habíamos peleados. Ya venía medio tirante la cosa, a pesar de todo lo lindo que compartimos en las fiestas con nuestra bebé”.