Barbie La película de Greta Gerwig estrenó en Rosario y te compartimos un mimo para sus fans

El miércoles fue la premier a la que fueron varios famosos e influencers y ayer hubo una verdadera ola rosa y furor en los cines de Rosario con 260000 espectadores para ver ” Barbie “. Niñas, jóvenes y adultos se agolparon en las salas de la vecina ciudad para poder acceder a las salas que exhiben la pelicula.

Es impresionante la campaña de marketing, que es verdaderamente un caso de estudio a nivel global, “es impresionante como la coyuntura entre una de las marcas más emblemáticas de juguetes o de muñecas, en particular con la industria del cine, que finalmente logra empezar a recuperarse de los años de la pandemia, sí es verdaderamente un fenómeno”.

“Barbie es una marca que está perfectamente posicionada a lo largo de muchísimas generaciones, es una muñeca vigente, es una muñeca que se ha sabido adaptar a los cambios sociopolíticos y geográficos y mundiales, en fin es una marca que ha sabido hacer este crossover y atravesar generacionalmente todo lo que ha ido ocurriendo”.

Las pantallas de los cines se tiñen de rosa con el estreno de “Barbie”, el film dirigido por Greta Gerwig (“Lady Bird”) y protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling. Acompañada del nuevo lanzamiento de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, y el tanque de acción “Misión imposible 7” con Tom Cruise, la histórica muñeca se impone en las taquillas, en las redes y en nuestros outfits.

Lista de actores y personajes “Barbie”: quién es quién en la película de Greta Gerwig.

Margot Robbie es la protagonista de “Barbie”, uno de los estrenos más esperados del 2023.

Helen Mirren y Will Farrell son parte del elenco de “Barbie”

Greta Gerwig y Noah Baumbach son los guionistas del proyecto

Margot Robbie es la actriz principal de la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

Greta Gerwig estreno su película “Barbie” este 2023. Así, se espera que este sea uno de los grandes sucesos cinematográficos del año, considerando la fama de la muñeca de Mattel, el talento de la joven directora y el extraordinario elenco de estrellas.

Como sabemos, la cinta está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ambos nominados al premio Óscar. Además, artistas como Helen Mirren, Will Farrell y la cantante Dua Lipatambién los acompañan en los créditos.

¿Quieres conocer a los actores y personajes de “Barbie”? En las siguientes líneas, descubre quién es quién en la película de Greta Gerwig, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide).

Ryan Gosling interpreta a Ken, el interés amoroso de Barbie (Foto: Warner Bros.)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BARBIE”?

1. Margot Robbie como Barbie

Margot Robbie, famosa por su trabajo en “Babylon”, “El lobo de Wall Street” y su rol como Harley Quinn en DC, es quien le da vida a la protagonista de la cinta. En su descripción oficial, se lee: “Barbie lo es todo”.

Margot Robbie en “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

2. Ryan Gosling como Ken

“Él solo es Ken”, así nos presentan al personaje de Ryan Gosling en la ficción. El actor canadiense también es reconocido por “La La Land”, “Drive”, entre otros títulos de su filmografía.

Ryan Gosling como Ken en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

3. Simu Liu como Ken

Simu Liu es la estrella de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” y “Kim’s Convenience”. En la cinta de Greta Gerwig, “él es otro Ken”.

Simu Liu como Ken en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

4. Ariana Greenblatt como Sasha

Sasha es simplemente “otra humana” en esta historia. La actriz que la interpreta es Ariana Greenblatt, quien también es parte de las producciones “Atrapada en el medio” y “Love and Monsters”.

Ariana Greenblatt como Sasha en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

5. Emma Mackey como la Barbie física

Algo curioso con este largometraje es que presentará varias versiones de la muñeca de Mattel. De esta manera, Emma Mackey le da vida a una ganadora del premio Nobel de Física.

Emma Mackey como Barbie en la película de Greta Gerwig (Foto: Warner Bros.)

6. Will Ferrell como el CEO de una empresa de juguetes

La estrella Will Ferrell se pone en la piel del director ejecutivo de una empresa de juguetes en la ficción. Vale precisar que el comediante no solo es popular por su trabajo en “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” o “Elf”, sino que también es uno de los productores de “Succession”.

Will Ferrell como el CEO de Mattel en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

7. Helen Mirren como la narradora

Contar con la presencia de Helen Mirren es todo un lujo para cualquier producción. En este largometraje, tiene el rol de la narradora del relato.

Helen Mirren como la narradora en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

8. Issa Rae como la Barbie presidenta

La Barbie Presidenta es interpretada por Issa Rae. La actriz también ha participado en los proyectos “Insecure”, “Pequeña… otra vez” y “Maldito Rap”.

Issa Rae como la Barbie Presidenta en la película de Greta Gerwig (Foto: Warner Bros.)

9. Michael Cera como Allan

Michael Cera es el protagonista de cintas como “Scott Pilgrim vs. the World”, “Superbad” y “Juno”. En “Barbie” le da vida a Allan, el mejor amigo de Ken.

La historia de Allan Sherwood en el mundo de Barbie es bastante interesante. Mattel lanzó a Allan Sherwood en 1964 como el novio de Midge, quien fue presentada como la mejor amiga de Barbie. Como parte de la estrategia de marketing, Mattel también lo nombró como el mejor amigo de Ken, el icónico novio de Barbie. Sin embargo, el muñeco y su línea en el universo fue descontinuado en 1966.

Michael Cera como Allan en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

10. Dua Lipa como la Barbie sirena

La estrella de la música Dua Lipa interpreta a una Barbie Sirena. En la imagen promocional, aparece con el cabello azul y un traje característico de esta colección de Mattel.

Dua Lipa como Barbie Sirena en la película de Greta Gerwig (Foto: Warner Bros.)

11. America Ferrera como Gloria

America Ferrera interpreta a Gloria, una de las humanas que conocen a Barbie cuando viaja al mundo real. La actriz es conocida por sus papeles protagónicos en títulos como “The Sisterhood of the Traveling Pants”, “Ugly Betty” y “Superstore”.

Otros actores que forman parte del elenco de “Barbie”:

Kate McKinnon como Barbie

Alexandra Shipp como la Barbie Escritora

Hari Nef como la Barbie Doctora

Kingsley Ben-Adir como Ken

Rhea Perlman

Ncuti Gatwa como Ken

Emerald Fennell como Barbie

Sharon Rooney como Barbie

Scott Evans como Ken

Ana Cruz Kayne como la Barbie Jueza

Connor Swindells como Aaron Dinkins

Ritu Arya como Barbie

Jamie Demetriou como un ejecutivo de Mattel

Nicola Coughlan como Barbie

El póster oficial de la película “Barbie” (Foto: Warner Bros)

¿CÓMO VER “BARBIE”?

La película “Barbie” está programada para estrenarse en cines. En Estados Unidos y Reino Unido, se lanzará el 21 de julio del 2023. En Latinoamérica, se difundirá un día antes.

FICHA TÉCNICA DE “BARBIE”

Título original: Barbie

Año: 2023

País: Estados Unidos

Dirección: Greta Gerwig

Guion: Greta Gerwig, Noah Baumbach

Música: Alexandre Desplat

Fotografía: Rodrigo Prieto

Compañías: Warner Bros., Heyday Films, LuckyChap Entertainment, Mattel

Distribuidora: Warner Bros.

Fecha de estreno: 21 de julio de 2023

Género: comedia romántica

Idioma: Inglés

America Ferrera en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “BARBIE”

¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA PELÍCULA “BARBIE”?

De acuerdo con Greta Gerwig, la trama de la película está inspirada en el libro “Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls” (1994) de Mary Pipher, una de las obras que leyó durante su infancia: “Mi mamá sacaba libros de la biblioteca sobre la crianza de los hijos y luego yo los leía”, afirmó.

El texto analiza los efectos de la presión social sobre las adolescentes estadounidenses y utiliza muchos casos de la experiencia de la autora como terapeuta. En sí, describe el cambio abrupto de las niñas cuando llegan a la adolescencia y cómo comienzan a ceder a las expectativas externas.

¿”BARBIE” ES APTA PARA NIÑOS?

Para felicidad de los fanáticos de la muñeca, la cinta está siendo acreedora de cientos de elogios positivos por parte de diversos críticos de cine, ya sea por su actuación o el gran trabajo de producción. Sin embargo, todo hace indicar que no se trataría precisamente de una película dirigida para niños.

Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido calificada como “PG-13″, es decir, que no es recomendada para todo público menor a los 13 años de edad. Entonces, ¿“Barbie” estará prohibida para niños? Nada que ver, solo que, a diferencia de las cintas animadas como “Elementos”, el menor deberá estar acompañado de un tutor o padre durante la duración del filme.

¿POR QUÉ “BARBIE” HA SIDO PROHIBIDA EN VIETNAM?

De acuerdo con Variety, las autoridades de Vietnam prohibieron las proyecciones comerciales de la película “Barbie” debido a una de sus escenas. Esta muestra un mapa con la “línea de los nueve puntos”. Es decir, la representación de los reclamos territoriales de China.

Según los voceros vietnamitas, este gráfico viola su soberanía. Así, Vi Kien Thanh, director general del Departamento de Cine de Vietnam del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, comunicó el 3 de julio del 2023 que la prohibición fue decidida por el Consejo Nacional de Evaluación de Cine.

Para Agus y Cami fanticas, esa devoción a la muñeca no se limita a un mes, a una película o a la agenda. ¿En qué momento el juguete masivo se convirtió para ellas en una compañera de vida? Si Barbie es una figura que trascendió generaciones todos estos años, ¿qué significa para ellas? ¿Por qué su llegada al cine marca un antes y un después?

Cual tesoros, guardó sus primeras Barbies en sus cajas originales. “Entre otras aun conservo intacta la Barbie Sparkle Beach”, recordó en diálogo con este medio y siguió: “Cuando me independicé me he regalado distintas Barbies, Blythes, Bjds, Hasta tener mi pequeña colección”.

Según confiesa, nunca fue su intención coleccionarlas: “Mis favoritas en lo afectivo son las primeras que me regalaron mis padres, aunque debo reconocer que las que más me gustan son las de la colección de Holidays, ‘colección de navidad’, con sus vestidos de fiestas y sus cajas de diseño”, comentó sobre sus elegidas.

La que desea conseguir es la Barbie Bob Mackie Circus, “hace un tiempo la estoy rastreando”, asegura. Para ella, se trata de un hobby que vive con pasión, y que comparte con otros coleccionistas: “Conozco a varios, incluso tuve encuentros virtuales”.

Agus dice que su mamá le pidió juntar juguetes para regalar, “Entre esos juguetes encontré una Barbie en muy mal estado y dije ‘bueno, si puedo restaurar esta muñeca y me queda bien, empiezo a coleccionar’. Le cambié todo el pelo y quedó como nueva”.



Barbie. Una muñeca que vive en BarbieLand es expulsada de la comunidad por no ser lo suficientemente perfecta para permanecer en ese universo rosa. Entonces, se embarca en una aventura en el mundo real.

Con Ryan Gosling, Margot Robbie, Emma Mackey, Will Ferrell, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu y América Ferreira.

Dirección: Greta Gerwig. Comedia, Estados Unidos.