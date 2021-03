Bándalos Chinos la banda que visitó Rosario desplegando talento en todo su Rock and Pop

Bándalos Chinos está integrada por Gregorio Degano (voz y sintetizadores), Salvador Colombo (sintetizadores), Tomás Verduga (guitarra y coros), Matías Verduga (batería y percusión), Iñaki Colombo (guitarras y sintetizadores) y Nicolás Rodríguez del Pozo (bajo),

















La banda encaró una gira de verano que pasó por el Hipódromo de Rosario este domingo 7 de marzo.

La formación bonaerense, en formato octeto, ofreció un espectáculo muy definido, muy teatral para presentar en escenario Paranoia Pop, con todos sus temas de diferente ritmo, asegurando que cuando te retires del concierto, no puedas dejar de tararearlos, o mejor aun repasarlos mentalmente.

Goyo Degano, demostró una vez más su excelencia como cantante en este show, logrando movilizar a sus fans y que lo sigan en cada expresión, acompañado por músicos increíbles de gran potencial que hacen lucir a ese vocalista de lujo.

Bándalos Chinos se presentó no solo con un buen sonido sino también con un juego lumínico y un vestuario multicolor que atrapa escenográficamente al público que no pudo dejar de bailar al ritmo que marcaron no solo sus canciones, sino toda la onda de la banda.

El Indie Rock está aquí, marcando que esta formación tiene pasado: si recordamos que se formaron en el año 2009 con origen en la provincia de Buenos Aires, presente: podemos asegurar que están ahora en una muy buena instancia recorriendo distintos escenarios que no demarca límite de lugares en adelante, al igual que el crecimiento para llegar a marcar su mejor momento. Indudablemente son una banda con mucho futuro: en el Pop Rock.