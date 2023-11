Balón de Oro 2023: Lionel Messi, Dibu Martínez y todos los ganadores

Lionel Messi fue la figura de la noche y ganó su octaco Balón se Oro obteniendo el título de mejor futbolista, otra vez. David Beckham le entregó el trofeo en París, en la gala donde asistieron las más relevantes figuras del mundo del fútbol.

“Quiero hacer la última mención al Diego, que hoy es su cumpleaños. Creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños… rodeado de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él. Donde quiera que esté: Feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos y lo comparto con vos y con toda Argentina”, dijo muy emocionado.

El capitán argentino fue reconocido una vez más como el mejor jugador del planeta.

El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi luego de haber ganado su octavo Balón de Oro

Lionel Messi es cada día más gigante. Ganó su octavo Balón de Oro para alejarse en lo más alto de un ranking reservado solo para leyenda del fútbol. El capitán argentino recibió saludos y felicitaciones de todos los rincones del planeta. Pero los más importantes, claro, fueron los de su familia y amigos.

Este martes por la mañana su esposa, le dedicó un tierno y sentido posteo en su cuenta de Instagram (@antonelaroccuzzo).

Con una serie de fotos donde aparecen ellos dos y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), escribió: “Felicitaciones amor @leomessi ✨ ¡Seguí haciendo historia, te merecés todo y más! Estamos súper orgullosos de vos. Te amamos ❤️”. Sin dudas, un hermoso regalo en un día tan especial.

El posteo de Antonela Roccuzzo para su esposo, Lionel Messi (Foto: antonelaroccuzzo).

El gesto de Antonela Roccuzzo cuando Sofi Martínez saludó a Lionel Messi

Cuando Lionel Messi llegó a la ceremonia del Balón de Oro se cruzó con la periodista Sofía Martínez mientras estaba de la mano con Antonela Roccuzzo.

En la alfombra roja, luego de las fotos oficiales, la periodista Sofía Martínez saludó a sus hijos, al futbolista y a su esposa. “Hola, loco”, le dijo primero a uno de los chicos. Inmediatamente, apuntó contra el mejor jugador del mundo: “Hola, Leo”. Por último, fue por Antonela Roccuzzo: “Hola, Anto”.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en la alfombra roja del Balón de Oro. (Foto: captura del video de ESPN)

La vecina funense la miró y le devolvió el saludo con la mano, con una sonrisa dibujada en la cara. Enseguida cambió de mano su cartera y apoyó la mano izquierda en la espalda de su esposo, quien se desvió pocos pasos después para saludar a Novak Djokovic.

Cuántos hijos tiene Messi con Antonela

Segundos después de subir al escenario a recoger su octavo Balón de Oro, Messi pidió que subieran sus hijos Thiago, de 9 años de edad, Mateo, de 6 años, y Ciro, de 4 años. Sentada a metros del escenario estaba Antonela Roccuzzo, que miraba con amor y orgullo a su compañero de vida y sus hijos.

”Quiero hacer una mención especial para toda la gente que quiso que sea campeón del mundo. Fue muy lino que gente de diferentes nacionalizadas se campeón del mundo. A mi familia, a mi mujer y mus hijos por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños”, dijo Lionel al agradecer el galardón.

Pero además, haciendo gala de su humildad y respeto, Messi recordó a Diego Armando Maradona en el día que El Diez hubiera cumplido años. “Por último quiero hacer una mención a Diego. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego”, expresó.

Messi marcó siete goles en el Mundial y fue nombrado mejor jugador del torneo después de que Argentina se impusiera a Francia en la tanda de penales de la final de Doha. Sin embargo, La Pulga, que ganó su primer Balón de Oro en 2009, también tuvo una decepcionante última temporada en el París Saint-Germain, antes de marcharse para jugar en el Inter de Miami de la Major League Soccer.

Su antiguo compañero en el PSG, Mbappe, se reivindicó con sus notables actuaciones en la Copa Mundial, en la que terminó como máximo goleador con ocho tantos, tras anotar un triplete en la final para Francia.

El delantero noruego Haaland marcó la increíble cifra de 52 goles en 53 partidos con el Manchester City, con el que el equipo de Pep Guardiola ganó el triplete de Premier League inglesa, FA Cup y Liga de Campeones. Él y De Bruyne fueron algunos de los miembros de aquel equipo del City nominados.

Qué hizo Mateo Messi

Antes de entrar al recinto, un video de Mateo Messi tomándole la mano a su papá para desearle suerte fue tendencia en Twitter. “Buena suerte papi”, le dijo el niño de 6 años mirándolo a los ojos para luego abrazarlo.

“Nunca imaginé haber tenido esta carrera, ni haber conseguido todos mis objetivos en el fútbol. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento. Nunca estuve tanto tiempo de vacaciones, quizá es el momento más difícil después de haberme ido de Europa, de haber elegido el Inter Miami. Estoy muy feliz, quiero agradecerles por el trato, disfrutar de este momento con mi familia y estar más tiempo en Argentina, que es lo que deseo siempre”, dijo Messi durante su discurso.

“No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde otro lado. Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo. No puedo decir el número porque no sé lo que puede pasar mañana, pero ojalá sea mucho tiempo. Es lo que sé hacer y lo que más me gusta”.

Tras la finalización de la gala, expresó: “Soy un agradecido de la carrera que tuve y que me tocó vivir. Tras haber ganado la Copa América y el Mundial me cerraron muchas cosas, como el sueño de ser campeón del mundo y de levantarme de los tropiezos. Tenía todo, pero me faltaba el más importante. Jugar al fútbol es lo que me gustó desde antes de esa foto (de pequeño con una copa) y por eso decía que estoy disfrutando, como si fueran los últimos años”.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez ganó el trofeo Yashin a mejor arquero. Después de un video que resumió su último año profesional, Didier Drogba tuvo que pedir silencio y respeto tras los abucheos del público francés: “Sabíamos que Francia era el último campeón del mundo. Habíamos hecho un gran partido hasta el minuto 70/75, después desafortunadamente hacemos un penal, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo… levantó a Francia los últimos 10/15 minutos. Argentina jugó muy bien el tiempo extra. Leo pone devuelta a Argentina delante y lo empata devuelta Kylian. Y tener esa jugada de Kolo Muani al final… yo no sabía ni quién había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro con el gol de cabeza al final”, cerró el marplatense.

Lionel Messi recibió ocho anillos tras ganar el Balón de Oro: qué simbolizan y cuál es su significado.

@leomessi, la marca que lo viste (Adidas) decidió hacerle un homenaje especial, con un guiño a la NBA. Es que la firma alemana, que representa al crack argentino, le obsequió ocho anillos personalizados.

Los ocho anillos representan los años en los que Messi ganó el Balón de Oro, y cada uno tiene un significado especial que resume su vida deportiva y personal a lo largo de sus casi dos décadas de carrera profesional.

El objetivo de la marca fue también hacer una comparación con Bill Russell, máximo ganador de anillos de la NBA con 11, y de alguna manera imitar su icónica foto.

Qué significan los ocho anillos que Adidas le regaló a Lionel Messi

2009: “El Beso”, por el festejo besando el botín en la final de Champions contra Manchester United.

2010: “Apunta Al Cielo” en homenaje a su místico festejo dedicado a su abuela Celia.

2011: “GOAT”, siendo la figura del mejor equipo de la historia, el Barcelona de Pep Guardiola.

2012: “91″, por la cantidad de goles en un año natural, siendo récord histórico.

2015: Por la obtención de su última Champions, consiguiendo 4 en total.

2019: Por la obtención de su última Bota de Oro, 6 en total, siendo el máximo ganador.

2021: “Campeón Sudamericano” por la obtención de la Copa América, siendo el MVP y máximo goleador.

2023: Las tres estrellas, homenajeando a Argentina campeón del mundo.

La icónica foto de Bill Rusell y Lionel Messi

El objetivo de la marca con los ocho anillos que le regaló a Lionel Messi fue compararlo con Bill Russell, máximo ganador de título de la NBA, que tiene 11 anillos.

Con 11 títulos entre 1957 y 1969, el pívot de los Boston Celtics es reconocido como uno de los mayores triunfadores del deporte, y es el jugador con más campeonatos en la liga norteamericana.

De la misma manera, aunque no son reconocimientos equivalentes, Messi es el jugador que más Balones de Oro ganó, superando en tres a Cristiano Ronaldo, que tiene cinco, y muy por encima de Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten, que tienen tres.

Los ganadores

Balón de Oro masculino: Lionel Messi

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmati

Trofeo Gerard Müller: Erling Haaland

Trofeo Yashin: Emiliano “Dibu” Martínez

Trofeo Kopa: Jude Bellingham

Equipo femenino del año: FC Barcelona

Equipo masculino del año: Manchester City

Ranking top 30

1. Lionel Messi

2. Erling Haaland

3. Kylian Mbappé

4. Kevin de Bruyne

5. Rodri

6. Vinicius Jr.

7. Julián Álvarez

8. Victor Osimhen

9. Bernardo Silva

10. Luka Modric

11. Mohamed Salah

12. Robert Lewandowski

13. Yassine Bounou

14. Ilkay Gündogan

15. Emiliano Martinez

16. Karim Benzema

17. Khvicha Kvaratskhelia

18. Jude Bellingham

19. Harry Kane

20. Lautaro Martínez

21. Antoine Griezmann

22. Kim Min-Jae

23. André Onana

24. Bukayo Saka

25. Josko Gvardiol

26. Jamal Musiala

27. Nicolo Barella

28. Martin Odeggard

29. Randal Kolo Muani

30. Ruben Dias