La casa del nuevo líder de la barra brava de Rosario Central, Leopoldo “Pitito” Martínez fue baleada en Villa Manuelita, al sur de la ciudad santafesina, en la previa del partido entre el canalla y racing por la Liga Profesional.

Luego del hecho, que se produjo pasadas las 18 del sábado, la Policía de Investigación halló ocho vainas calibre 40 para que sean estudiadas por orden de la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Los disparos impactaron en la puerta y en la fachada de la vivienda.

Imagen: Balearon la casa del nuevo jefe de la barra de Rosario Central

En tanto, Martínez no se encontraba en el lugar debido a que habría asistido al partido en el estadio de Rosario Central. Por su parte, una vecina marcó que no observó a los atacantes, que no fueron detenidos, por lo que se desconoce si se trasladaban en un automóvil o una moto.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales señalaron que Martínez habría recibido advertencias de un grupo conocido como Los Menores, quienes le exigieron que dejara la conducción de la barra.