Bajo protocolos sanitarios, finalizó el rodaje de la comedia “Ex casados”

“Ex casados”, protagonizada por el comediante Roberto Moldavsky y Jorgelina Aruzzi, finalizó su rodaje esta semana y se convirtió en una de las primeras películas nacionales filmadas bajo protocolos sanitarios, luego del largo y forzoso receso en la industria por la pandemia de coronavirus.

“En marzo tuvimos que suspender, con una semana de rodaje. La opción nunca fue renunciar y fue posible; esa es la mayor enseñanza, fue un triunfo haber terminado el rodaje”, expresó la directora del filme, Sabrina Farji (“Cuando ella saltó”, “Eva y Lola”), durante una visita de Télam al set en Buenos Aires.

La realizadora, que este mismo año también estrenó “Trópico”, explicó que “‘Ex casados’ es una comedia que trata sobre el vínculo de una pareja que se separa y que tiene que volver a convivir”.

Aruzzi y Moldavsky, los “ex” de la ficción

“Ahí es donde afloran todas las discusiones que ya tenían; ella como en un momento muy feminista tratando que él la vea como la mujer que ella siente que es, y él como un machista recalcitrante que no la entiende, que no la ve y le cuesta muchísimo decontruirse”, añadió.

Farji valoró, además, la “apuesta” que decidió hacer por Moldavsky, que hará su debut cinematográfico: “Para mí era importante pegar una sorpresa, a Roberto lo venía siguiendo desde hace un montón”.

“La primera vez uno tiene todos los temores lógicos, creo que los sigo teniendo, pero bueno, desde Sabrina Farji, que me convenció, todos me cuidaron mucho, me ayudaron y la terminé pasando muy bien”, recordó por su parte el cómico y reciente participante de “MasterChef Celebrity” sobre su primera experiencia en la pantalla grande.

Moldavsky describe a Roberto, su personaje, como un hombre “criado en una educación machista” que “ve a su mujer sin dimensionar a la persona que tiene al lado”.

“Es muy bueno porque todo esto es a través de la comedia, pero se plantean todos los temas que hoy están vigentes y está muy bueno que el arte acompañe lo que está pasando”, señaló el ahora también actor, acerca de la forma en que el filme aborda la cuestión del rol de la mujer en la sociedad.

Con fecha de estreno estimada para agosto de 2021, “Ex casados” se filmó en distintas locaciones del AMBA y en la provincia de La Rioja, y fue la primera cinta en retomar su rodaje luego de las suspensiones para mitigar la propagación de la Covid-19.

Completan el elenco Liz Solari, Michel Noher, Campi, Celina Font, Matías Desiderio, con una participación especial de Gabriel Corrado; en tanto que la producción corrió a cargo de Zoelle, RGB, HVGS, Octavio Nadal, Gustavo Yankelevich, Carlos Mentasti, Fernando Sokolowicz, Carlos Harwicz y Picasso Films.