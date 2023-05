Bailando 2023: ¿quiénes son los confirmados para este año?

Desde LAM, en el día de hoy, confirmaron a quienes ya están confirmados para la nueva edición del Bailando 2023 y luego de haber dicho que no, finalmente Camila Homs cerró su trato con Marcelo Tinelli y participará por primera vez de la pista más famosa del país.

En principio, uno de los primeros confirmados fue Tomás Holder, el joven que salió eliminado en primer lugar del reality. Si bien casi no estuvo adentro de la casa ni se lo llegó a conocer en profundidad, con sus controvertidas declaraciones se hizo más conocido que muchos otros exhermanitos que permanecieron más tiempo adentro del juego. Coti Romero y Alexis Quiroga aceptaron formar parte de Bailando 2023 (Instagram)

Luego, Constanza Coti Romero y su novio Alexis Quiroga también serán de la partida. Pero no bailarán juntos sino que lo harán cada uno con un partenaire distinto. En el caso de Coti, ella misma eligió a Maxi Diorio, uno de los bailarines históricos de la pista de Marcelo. Hace unos días, a raíz de esta decisión, Moria Casán tuvo palabras muy picantes para él. En la cuenta de LAM, en Twitter, escribió sin filtro: “Podría, pero que la haga bailar a Coty, no a su bulto, please que a esta altura ya debe tener vida propia. A domar a la pareja cotybull”.

Finalmente, el último hermanito en pasar por la pista seráAlfa. Walter Santiago aceptó luego de firmar contrato con Polémica en el bar, así que formará parte de los dos programas. El polémico Alfa será uno de los integrantes de Bailando 2023 (Captura TV)

Según reveló De Brito, otra figura confirmada es Anabel Sánchez, la joven de 18 años de origen humilde que se grabó desfilando en su casa para poder hacerlo en Vogue. A raíz de estos videos que se hicieron virales, muchos famosos la ayudaron reposteando su cuenta. “Es una bomba”, dijo Yanina Latorre al aire, mientras que el conductor consideró “una gran decisión de Showmatch”. “Aplaudo a la producción que nos trae gente nueva, alguien nuevo, fresco y con ganas de laburar”, destacó. Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, será parte de Bailando 2023 (Instagram)

Cande Tinelli es otra de las celebridades confirmadas. La cantante eligió a Jony Lazarte como su bailarín y a la Cata como coach. “Un equipazo de lujo”, afirmó Yanina. Por otra parte, el Tirri, primo de Marcelo será otro de los participantes. Camila Homs aceptó formar parte de Bailando 2023 (Instagram)

Camila Homs finalmente cerró su contrato con la producción de Showmatch. “Sería hermoso que le pongan un tema de Tini para bailar”, dijo Nazarena Vélez entre risas. Cande Tinelli se prepara a full para Bailando 2023 (Instagram)

Luego, en medio de un enigmático, Ángel De Brito dio pistas sobre otra de las confirmadas: la influencer Juli Castro. Si bien nunca se le conoció escándalos mediáticos, es bailarina y actriz, y está trabajando actualmente haciendo streaming y en las redes sociales. El Tirri bailará en la pista de Bailando 2023 (Instagram)

Coki Ramírez volverá a la pista del certamen. La cordobesa dio el sí para bailar dentro del concurso. “Cuando hablé con ella me dijo que está súpercontenta”, afirmó Andrea Taboada. Kennys Palacios, el asistente de Wanda Nara aceptó bailar en la pista de Bailando 2023 (Captura TV)

También está confirmado Kennys Palacios, el asistente personal de Wanda Nara, quien pidió un montón de condiciones para formar parte del concurso y se las aceptaron, según contó el conductor de LAM. Y finalmente, Lourdes Sánchez también es otra de las convocadas por la producción. La esposa del Chato Prada aun no tiene bailarín asignado. “No encuentra uno de su nivel, ella quería a Jony Lazarte pero va a bailar con Cande”, contó Latorre. Lourdes Sánchez será una de las figuras más virtuosas de Bailando 2023

Según las propias palabras de Lourdes, “en mi casting personal todavía no encontré nada, las jefas de coachs hace un mes que me lo están buscando. No quiero alguien muy joven para que no parezca mi hijo”. Anabel Sánchez, la joven que se grabó para desfilar en Vogue, será parte de Bailando 2023 (Instagram)

En tanto, otra de las convocadas especialmente por Tinelli pero que aun no ha confirmado es Marixa Balli. La ahora panelista de LAM aseguró al aire: “Estamos hablando, pero es muy sacrificado, yo soy zapatera ahora, me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana”. Coki Ramírez está dentro de las confirmadas al Bailando 2023 (Archivo)

La modelo y expareja de Rodrigo De Paul debutará bailando las diferentes disciplinas que proponga el formato y se enfrentará a la evaluación de Ángel de Brito, Marcelo Polino, Pampita y Moria que conformarán al jurado de esta edición.

Anabel Sánchez (la modelo que se postuló para Vogue), Candelaria Tinelli, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Kennys Palacios (el asistente de Wanda Nara), Juli Castro (la hija de Momi Giardina), El Tirri, y de Gran Hermano: Holder, Alfa, Coti y El Conejo. Se confirmó la lista con los demás participantes

Hasta ahora esto son los 12 participantes que ya son parte del Bailando y siguen con las negociaciones con Marixa Balli, actual panelista de LAM y que Marcelo Tinelli quiere tener si o si entre los participantes.