Bad Bunny se defiende de cuando revoleó el celular de una fan: “Me molesta, yo no lo tiré al agua”

Bad Bunny en el centro del escenario (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

En una entrevista que brindó con la revista Rolling Stone, el cantante recordó que una joven se acercó y se recostó sobre su cuerpo, situación que no le pareció de su agrado, ya que sintió que se estaba invadiendo su privacidad.

Bad Bunny explicó que su reacción fue inmediata de sacarle el celular y tirarlo. También aclaró que el teléfono no fue lanzado al mar como trascendió por aquellos días. “Ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré para el agua. Lo tiré en dirección a un arbusto”, relató.

Además, detalló que la mujer recuperó el celular e incluso aseguró que ella tiene el video. “Debería subir el video. Ella lo tiene”.

Bad Bunny se enojó y le tiró el celular a una fan que lo grabó sin su permiso: el video que se volvió viral

El 2 de enero salió en todos los medios la noticia del incidente del puertorriqueño con la fan. Las imágenes se viralizaron en la que se lo ve enojado y rodeado de algunos fans. En un momento, el músico le sacó el celular a una mujer y lo tiró, supuestamente, al mar. "Hay que respetar, respeten mi espacio", sostuvo Bad Bunny.

Después de ser tendencia en Twitter, el músico decidió responder a través de sus redes sociales. Lejos de mostrarse arrepentido, aseguró que volvería a actuar de la misma manera.

El descargo de Bad Bunny en Twitter luego del percance que tuvo con una fanática. (Foto: Twitter/sanbenito)

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto”, comenzó exponiendo. Y concluyó: “Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”.

En menos de un día, el posteo llegó a los 3 millones de “likes” y miles de comentarios. “Mandámela”, “Me encanta todo lo que hacés”, “Lo sacás sí o sí” o “que salga ya”, son algunos de ellos.