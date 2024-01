Aumentan un 27% los combustibles y el litro de nafta se acerca a los mil pesos, ya hay colas en las estaciones funenses

El titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, anticipó que esta medianoche el Gobierno, sin previo aviso, subirá un 27% el precio de los combustibles. De esta forma, el costo del litro de nafta se aproxima a los mil pesos.

La noticia se conoció en diálogo con la señal de noticias C5N, cuando el empresario afirmó que el incremento que regirá a partir de las 0 horas de este miércoles será del 27%. En ese sentido, aseguró: “La pauta actual es la liberación del precio. El litro de super quedaría en torno a los 800, 900 pesos”.

YPF de Ruta 9 – Funes

Con esta nueva suba, el combustible lleva acumulado un aumento del 100% en menos de un mes. A mediados de diciembre, las petroleras YPF y Axion aumentaron hoy 37% el valor de naftas y gasoil y se sumaron así a Shell.

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de US$ 0,75. El promedio histórico del país es de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro, precio al que llegaría ahora con este nuevo aumento.