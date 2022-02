Aumenta la ola de robos en Funes

Esta mañana una mujer de 45 años regresó a su vivienda de zona oeste luego de dos días de ausencia y constató que delincuentes violentaron un candado y una cadena del portón delantero ingresaron al patio, tras saltar un tapial y barretear la puerta trasera del domicilio, se metieron al mismo. Allí pudo observar que le sustrajeron una bomba de agua, una Motoguadaña y un cable prolongador, según contó la funense a miembros del comando radioeléctrico que se hicieron presentes en el lugar luego del llamado a la policía.

En otro hecho en barrio solares un vecino dejó anoche en su patio un parlante luego de haber estado escuchando música con su familia y se lo sustrajeron. Se trata del reconocido DJ, Droopy Faiola que contó en sus redes lo que había sucedido. ” Hoy me lo robaron del patio de mi casa . Si lo ofrecen..no lo compren. Y avísenme.

En charla con Funes Hoy Droopy contó, “Anoche estábamos escuchando música, casi siempre lo entro al parlante, pero anoche me olvidé y cuando me levante a la mañana no estaba más, nos fuimos a dormir temprano”.

Estos dos hechos se suman al de ayer donde a una familia le sustrajeron dos bicicletas del patio en la zona oeste de la ciudad en plena tarde.

En otro hechocomenzada esta semana le sustrajeron una moto a una empleada del Hotel Howard Johnson ubicado a la vera de la Autopista Rosario- Córdoba.