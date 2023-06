Atención monotributistas: ¿en qué momento prescriben las deudas de monotributo?

Monotributo: cómo quedarán las escalas a partir de julio tras el aumento del 41% que se anuncia hoy

A partir de julio se implementarían aumentos en los topes de facturación de cada una de las categorías del Monotributo. De esta forma, se incrementarían los límites de las categorías, que van de la “A” a la “H” para los prestadores de servicios y de la “A” a la “K” para quienes venden productos.

El anuncio está previsto para este jueves a las 11 a cargo del Ministerio de Economía.

El Poder Ejecutivo tiene la potestad de actualizar el parámetro ingresos en forma semestral

El anuncio está previsto para este jueves a las 11 a cargo del Ministerio de Economía. Con todo, los topes de facturación para permanecer en el Régimen Simplificado (Monotributo) se incrementarían de los actuales $5.650.236 anuales a casi $8 millones para la categoría “H” (la máxima para prestadores de servicios). Y de los $8.040.721 anuales a más de $11,3 millones para la categoría “K” (la máxima para venta de bienes).

Según el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Monotributo, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de actualizar el parámetro ingresos en forma semestral, tomando la variación del índice de movilidad de las prestaciones previsionales. Ese índice fue de 41,52 por ciento.

En julio, además, los monotributistas deberán realizar el trámite de recategorización, que consiste en la evaluación de parámetros de ingresos que permiten mantener o no la categoría en la que se encuentra cada contribuyente. Si los ingresos superan o son inferiores a los de la categoría vigente corresponde realizar la recategorización. En julio, los monotributistas deberán realzar el trámite de recategorización (Foto: AFIP)

En tanto, no deben efectuar ninguna acción quienes mantengan la misma categoría. Los períodos de recategorización son cada 6 meses, en enero y julio, y en ese momento se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses: si hubo cambios en los ingresos, alquileres y otros parámetros.

¿Qué parámetros se deben tener en cuenta? Se deberán contemplar en relación a los últimos 12 meses:

– ingresos brutos acumulados

– energía eléctrica consumida

– alquileres devengados o superficie afectada a la actividad

Las fechas disponibles para la recategorización son del 1 al 20 de cada enero y julio. La AFIP además puede realizar unan recategorización de oficio en el caso de que un contribuyente no se haya recategorizado cuando correspondía o si lo hizo de manera inexacta. El procedimiento se inicia cuando se detectan compras, gastos o acreditaciones bancarias por un valor superior a los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la que está encuadrado.

Los monotributistas que son recategorizados de oficio por la AFIP reciben una notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) el primer día hábil de los meses de agosto y febrero de cada año. La categoría asignada puede recurrirse dentro de los 15 días de recibida la notificación, a través del servicio “Presentaciones Digitales”.

El monotributo es uno de los regímenes tributarios que tiene la Argentina, dado que les permite a los pequeños contribuyentes poder abonar, en una única cuota, todas sus obligaciones impositivas y previsionales. Y como se trata de pequeños contribuyentes, a veces puede pasar que les complique realizar sus pagos y entrar en deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Y al tratarse de pequeños contribuyentes es muy común que, en meses en los que la facturación baje, se les complique abonar sus obligaciones y acumulen deudas.

Monotributo: si tengo deuda, ¿cuándo caduca?

Las deudas de monotributo prescriben a los 5 años de haber empezado. Es decir, el fisco tiene 5 años para reclamar el pago de una deuda de monotributo y, en caso de no hacerlo en ese lapso, la misma prescribe o caduca, por lo que el deudor no podrá reclamarla.

Monotributo: ¿qué deudas prescriben en 2023?

A finales del año 2023, van a prescribir las deudas de AFIP no reclamadas del año 2018, por lo que todas las deudas que no sean reclamadas en los próximos meses no tendrán efecto al finalizar el año. Cabe recordar que el plazo de 5 años aplica solamente para los contribuyentes inscriptos, mientras que los no inscriptos se extiende a diez años la prescripción.

¿Cómo se solicita la prescripción de una deuda AFIP?

Para solicitar la prescripción de una deuda de AFIP se tienen que haber cumplido los requisitos establecidos. Por lo general se hace automáticamente aunque, en el caso de que siga apareciendo la deuda prescripta, tendrás que presentar un “descargo” ante el fisco.

En el mismo deberás indicar el tipo de trámite y adjuntar las capturas de pantallas de la deuda prescripta.

Cabe recordar que los plazos de prescripción pueden suspenderse en algunas casos, como por ejemplo:

Notificación de inicio de fiscalización . Cuando la AFIP informa el inicio de un proceso de fiscalización o verificación respecto a una obligación tributaria, el plazo de prescripción se suspende desde esa notificación hasta la fecha de conclusión del proceso de fiscalización.

. Cuando la AFIP informa el inicio de un proceso de fiscalización o verificación respecto a una obligación tributaria, el plazo de prescripción desde esa notificación del proceso de fiscalización. Intimaciones de pago . Si el fisco emite una intimación de pago relacionada con una deuda pendiente, el plazo de prescripción se suspende desde la fecha de la intimación hasta que se realice el pago correspondiente o se llegue a un acuerdo.

. Si el fisco relacionada con una deuda pendiente, el plazo de prescripción o se llegue a un acuerdo. Presentación de recursos o reclamos . Si se presentan recursos administrativos, judiciales o reclamos administrativos ante la AFIP, la prescripción se suspende hasta que se resuelva definitivamente la cuestión planteada .

. Si se presentan recursos administrativos, judiciales o reclamos administrativos ante la AFIP, la prescripción se suspende . Acuerdo de pago. Si se pacta un acuerdo de pago con la AFIP para cancelar una deuda, el plazo de prescripción se suspende mientras se cumple el acuerdo establecido.

Si soy monotributista y no facturé el mes, ¿qué pasa?

Cuando no se factura en un mes, es importante saber las posibles repercusiones que esto puede tener en relación con la AFIP. En primer lugar, es probable que la AFIP indague los motivos detrás de la falta de facturación y solicite al contribuyente un argumento válido.

En el caso de que no factures, AFIP podría indagar para descubrir cuáles fueron los motivos por los que no “vendiste” en ese mes.

En el caso de no poder proporcionar una explicación válida para la ausencia de facturación, la AFIP tiene la facultad de excluir al contribuyente del régimen tributario en el que esté anotado. Además, la falta de emisión de facturas por operaciones comerciales puede traer otras consecuencias negativas, entre las que están: