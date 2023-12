Asumió como Intendente por segundo mandato consecutivo Rolvider Santacroce

En una ceremonia colmada de funcionarios, familiares y amigos, el actual Intendente reasumió su nuevo mandato de 4 años, con un acto que comenzó a las 19,30 horas en la rotonda de calle Pellegrini y Tomás de la Torre.











El evento, fijado a última hora de la tarde del domingo para no coincidir con la asunción de los nuevos Concejales y del Presidente electo del Concejo; contó con la tradicional jura y el posterior discurso inaugural ante los presentes, donde trazó un balance y una proyección de los principales ejes de gobierno que desplegó en su primer mandato.

Posteriormente en diálogo con Funes Hoy, Santacroce relató, “fueron cuatro años muy difíciles, donde pasamos por muchas cosas, pero las hemos sabido sortear y superar, por eso la gente me dio ese voto de confianza para asumir este nuevo período por delante, me siento feliz y contento creo que se hicieron bien muchas cosas y que faltan miles de cosas por hacer; por eso no quise enumerarlas, para que no se hiciera tan largo: pero tengo por meta desarrollar un proyecto importante en Educación; que es lo que deseo dejarle a la ciudad antes de irme y Habitacional, que una deuda de 40 años, desde que comenzó la Democracia tenemos esa deuda con la sociedad argentina, en eso voy a trabajar.











También estoy accionando fuertemente en Prevención de Seguridad; todo esto además de lo que se hace en el día a día ,que ustedes lo conocen, para incentivar a los funcionarios a que tripliquemos nuestros esfuerzos y también pedirle a la gente que nos ayude.

En cuanto a esto que se dice hoy en día nosotros lo hicimos hace 4 años, eso de achicar el Estado. Ahora si me piden mandar un 31 de diciembre un telegrama de despido a un trabajador, conmigo no cuenten. Tenemos pocos trabajadores para los servicios que brindamos.

Lo que si tenemos es una ciudad que ha crecido, y vamos a exigir la Coparticipación que nos corresponde, tenemos una, acorde a 21.000 habitantes, tenemos 32.000 votantes y le damos servicios a 62.000 personas y en verano a más de 80.000, entonces la realidad es que tienen una gran deuda con nosotros. No solamente hemos administrado muy bien los fondos en cuatro años porque mirá con recursos para 21.000 habitantes hemos brindado servicios y hemos hecho obras.

Por eso no queremos que nadie nos regale nada, pero sí que nos den lo que nos corresponde. En cuanto a las obras que están en marcha como el SAMCO continuarán, y el Destacamento del Comando Radioeléctrico se terminará para el 31 de abril y viene con algunas dificultades las obras de cloacas, pero calle Galindo se va a terminar y el 21 de diciembre inauguramos la rotonda”.

Como dije “Soy el Capitán de un Barco muy grande con 62 mil personas, ellos creyeron en mí y me dieron un voto de confianza ahora depende de mí llevarlos a buen Puerto”.