Así reacciona el mundo a la noticia de la muerte de Maradona

Diego Maradona, la leyenda argentina del futbol, falleció el miércoles de un paro cardiaco en la vivienda donde residía en las afueras de Buenos Aires. Tenía 60 años.

El capitán de la selección que se consagró campeona en el Mundial de 1986 y actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata había sido dado de alta médica el 11 de noviembre en una clínica de Buenos Aires, ocho días después de someterse a una operación de un edema craneal.

Las manifestaciones de tristeza de sus compatriotas no tardaron en llegar.

Así reaccionó el mundo deportivo a la noticia:

El presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, dijo esto:

“No sé si alguna vez tendremos otro Diego. Mi eterna gratitud porque en este tiempo me acompañó. Fue un tipo único, dudo que podamos ver otro jugador como Maradona, no sólo por sus cualidades técnicas sino también por la garra, el coraje que mostró cada vez que vistió la camiseta que le tocó defender. Los argentinos estamos en deuda con él”.

El presidente de Argentina agregó un mensaje a Maradona en su cuenta de Twitter: “Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida”.

El exjugador ucraniano Andriy Shevchenko recordó a Maradona con publicaciones de momentos en los compartió con el astro:

“Siempre me has regalado emociones y sonrisas. Nada deshará lo que has hecho por todos los amantes del futbol. Descanse en paz eterna leyenda”.

El Inter de Milán, rival de Maradona cuando jugaba en el Napoli escribió:

“Todas las épocas han tenido un gran número 10, pero muy pocas han definido una era.

Maradona no fue solo un gran oponente, fue el más grande.

Ciao, Diego”

Pelé, otro de los grandes futbolistas que ha dado el planeta, no tardó en reaccionar a la noticia:

“Algún día patearemos juntos una pelota en el cielo, Diego. Es muy triste perder amigos así”, dijo O’Rei en palabras emitidas por la agencia Reuters.

Luego publicó en su cuenta de Twitter:

“Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo”.

Óscar Ruggeri, uno de sus compañeros de la selección argentina, durante el campeonato de 1986:

“Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos”, dijo Ruggeri en el canal ESPN.

Davor Suker, exjugador croata: “Se marcha el mas grande de la historia, el mejor futbolista del mundo. Lo siento mucho por su familia y por el dolor que sentirá ahora mismo. Tuve la suerte de jugar con él, de ser su amigo, de disfrutar de su futbol, de compartir vestuario. Siento una pena muy grande. Se marcha el más grande”.

La Asociación del Futbol Argentino también se ha despedido de Maradona desde sus redes sociales. “Siempre estarás en nuestros corazones”, le han dedicado en Twitter.

