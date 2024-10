Aseguran que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en México

Si bien ninguno de los protagonistas se ha pronunciado oficialmente al respecto, la noticia ha generado gran revuelo en los medios de comunicación y entre los seguidores de la pareja.

Yanina Latorre contó este miércoles por la noche que Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron en México. De acuerdo a la versión que dio en el programa LAM (América), el detonante habría sido una infidelidad.

“Ya había existido el rumor de una tercera persona. A Evangelina le llegó un mensaje diciendo que él (Demichelis) o estaba saliendo, o había salido con una azafata, que la conoció en un viaje de River y ahí inició un vínculo”, anunció la panelista del ciclo.

Acto seguido, sumó: “Se separan por una relación paralela de Martin con una azafata. A Evangelina le llego un mensaje de ella y él confesó. Ella lo echó”. “Ya había existido el rumor de una tercera persona, creían que era todo una opereta contra River… parece que no era una opereta contra River”, añadió la esposa de Diego Latorre.

“Tengo cuatro fuentes que me aceptan que fue con una azafata, pero el que lo quiere me dice que fue poquito (el tiempo que salió Demichelis con ella)”, agregó. Respecto a cómo está manejando este momento el entrenador, Latorre reveló: “Él está dirigiendo el Monterrey. En el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa donde vivía”.

Por último, cerró: “Este año, todas las veces que salió lo de la azafata, hay quien te dice que se le tiran todas las azafatas encima. Ella ya se había enterado lo de la azafata y tuvieron una pequeña crisis, pero le creyó. Ahora alguien le habló, le contó determinada situación que desconozco y él se lo terminó aceptando”.

Evangelina Anderson mostró fotos del nuevo colegio de sus hijas en México

Evangelina Anderson empezó su nueva vida en México junto a Martín Demichelis, y sus dos hijas, Emma y Lola. La familia, salvo Bastian, que continúa en la Argentina, está instalada en ese país ya que el ex DT de River comenzó a trabajar como técnico de Rayados de Monterrey.

Después de compartir las despedidas con sus amigas y sus compañeros de trabajo, y algunos fragmentos de la mudanza, la modelo mostró cómo fue la llegada de sus nenas a su nueva escuela. “Primer día de cole”, escribió en su cuenta de Instagram acompañando la foto de sus chicas. De fondo, usó “We Pray”, la canción de Tini Stoessel y Coldplay.

Evangelina Anderson mostró cómo es el nuevo colegio de sus hijas (Foto: Instagram / evangelinaanderson)

Más tarde, publicó algunos videos del colegio en cuestión: desde el estacionamiento hasta el interior, en donde se pudo apreciar un espacio abierto con techo vidriado, banderas de todos los países y varias escaleras. La vista de la institución es única y tiene a la montaña como protagonista.

“Las amo tanto. Fuertes y valientes. Serán grandes mujeres. Las amo, chicas”, comentó Evangelina en otra foto de las nenas sonriendo a cámara.