Arrancó la campaña: El spot de Alberto Fernández con críticas a Macri y la Justicia

“¿Qué futuro puede tener un país que tiene un ex presidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada en los últimos 70 años?”, comienza diciendo el presidente Alberto Fernández en el spot en clave electoral que publicó en las últimas horas en sus redes sociales. Se lo pregunta mientras mira un video en que su antecesor, Mauricio Macri, afirma la argentina, “claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años”.

“Mientras juego con Francisco, busco una respuesta, lo miro y no dejo de pensar en cómo será la Argentina en la que él crezca”, continúa el mandatario.

A lo largo de los casi tres minutos y medio que dura el video, Fernández defiende su gestión y lanza duras críticas a Macri y la Justicia.

“¿Fracasada la sociedad con la mejor salud pública del continente? ¿Con una educación pública que dio cinco premios nobeles?¿Fracasada la sociedad que juzgó y condenó a los genocidas? ¿Qué recuperó la democracia al grito de ‘Nunca Más’ y la defendió para siempre? ¿Fracasada la sociedad que siempre estuvo a la vanguardia en derechos para todo el pueblo trabajador?”, plantea, retóricamente, Fernández, mientras corren imágenes de los últimos tres años de su gobierno, intercaladas con otros registros de sucesos históricos, como del Juicio a las Juntas y del ex presidente Néstor Kirchner ordenando que se retiren de Casa Rosada los cuadros del ex dictador Jorge Rafael Videla. Y otras de hechos más recientes, como la imagen de Santiago Mitre y Ricardo Darín recibiendo el Globo de Oro por “Argentina, 1985”.

“Todos los días los hijos y las hijas de la patria hacen una mejor Argentina impulsados por la fuerza de nuestra historia, que es una historia de victorias colectivas, de sueños realizados, de justicia social, de orgullo nacional en todas partes del mundo”, siguió. “Desde hace 3 años construimos los cimientos de un país que a todos y a todas incluya y que les permita desarrollar sus proyectos de vida. Sobre estos cimientos del crecimiento económico y del desarrollo de las fuerzas productivas, es que podemos proyectar nuevos horizontes“, enfatizó Fernández.

En ese punto, deslizó sus primeras críticas a la Justicia, en medio del pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema que él mismo impulsa. “Brinda cada día más derechos, no los quita -continuó Fernández-. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la Justicia. Construye el futuro, jamás critica los logros colectivos: los celebra. Esta Argentina no deja a su pueblo a la deriva, le tiende la mano. Somos una sociedad solidaria y fraterna. Estamos orgullosos de esta Argentina que habitamos y que construimos cada día”.

Luego, el presidente apuntó directamente contra la oposición y Macri. Incluso volviéndolo a ligar con lo ocurrido en Brasil, tal como hizo hace días su canciller, Santiago Cafiero.

Mientras pasan imágenes de manifestaciones opositoras en Casa Rosada y el centro porteño, el momento en el que intentan asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y una imagen, abrazados, de Macri y Bolsonaro, y videos del asalto a las sedes de los tres Poderes públicos de Brasil, Fernández asevera: “Nos quieren desanimar los mismos que quieren adueñarse de la Patria hablando de nuestra historia como un fracaso. Los que no aprecian la democracia, los que quieren un país para pocos, sin salud pública, sin educación, con una Justicia que sirva a los poderosos y sin derechos para quienes trabajan“.

El video regresa a la Argentina y muestra al presidente caminando junto a su perro, con Lula, y en diferentes actos oficiales, mientras, en off, su voz da un mensaje que mira hacia el futuro.

“Empiezo este año con fuerzas renovadas y mi compromiso inalterable, y estoy convencido de que será un punto de inflexión que nos permitirá enfrentar cada día con más optimismo. Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un futuro mejor, un fututo que ya empezó. Hay mucho más por vivir, hagámoslo juntos”, concluye el mandatario.