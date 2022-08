Arjona contra el Lenguaje Inclusivo

Los dichos se dieron en un concierto en Paraguay donde defendió las formas de comunicación tradicionales

En diálogo con sus fans paraguayos comentó “Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos. Hubo muchos fenómenos, entre ellos el peor de todos: nos encerraron dos años, nos pusieron mascarillas, nos dejaron ahí sin nada que hacer con el celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre. Y echamos todo a perder”, ante la euforia del público, continuó “Entonces empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros como si lo importante fuera sumar géneros y no respetar a la gente por lo que quiera ser”.

En tono irónico, dijo que la gente se puso a “cambiarles las vocales a las palabras”, y a modo de ejemplo indicó: “Yo tendría que saludar esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado” y reflexionó: “Después apareció gente desfilando por la calle diciendo que las mujeres tenían que ganar igual que los hombres. Yo decía: ¿por qué no pueden ganar más?”.

Ricardo Arjona en Paraguay

Luego Arjona aclaró en su presentación en Paraguay que sus palabras no significaban una “defensa masculina”. No obstante, su posición recordó el alegato que ofreció en Buenos Aires a favor de la masculinidad que despertó escozor entre las feministas que, aunque no se manifestaron en forma orgánica, expresaron en las redes sociales su inquietud porque consideraron que sus dichos eran anacrónicos y desconocían la lucha de las mujeres.

Ya en sus conciertos en Argentina, en Buenos Aires, generó polémica cuando enfatizó una defensa de los hombres, argumentando que sufren una clara desventaja en las relaciones de pareja y que ante el nuevo rol que se les ha asignado a ellos, se encuentran “detrás de las mascotas en la escala social”.

Sus palabras, claro está, provocaron comentarios, pero la pasión que sienten sus fans parece no debilitarse, ya que cerró cada una de sus actuaciones con fuertes ovaciones y expresiones de cariño desde público.