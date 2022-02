Argentina se sumó a la Nueva Ruta de la Seda y obtiene un millonario financiamiento

La noticia se formalizó durante la reunión cumbre que mantuvieron los presidentes Alberto Fernández y Xi Jinping en Beijing.

El presidente Alberto Fernández aprobó este domingo la incorporación de la Argentina a la Franja y Ruta de la Seda, una iniciativa de China para estimular el flujo del comercio y las inversiones, y -de esta manera- obtuvo financiamiento por más de 23 mil millones de dólares, informaron fuentes oficiales.

El entendimiento se oficializó durante la reunión bilateral que Fernández mantuvo con su par Xi Jinping en la madrugada de este domingo en el Gran Palacio del Pueblo, en el marco de la gira internacional que realiza el mandatario argentino, que lo llevó primero a Rusia, luego a China y el lunes a Barbados.

De esta manera, Argentina se suma a los 140 países que ya están adheridos a la Ruta de la Seda china en todo el mundo. El entendimiento se logra en el marco del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El financiamiento se obtendrá en dos tramos: uno ya aprobado por 14 mil millones de dólares bajo el mecanismo del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (Decce) y otro por 9.700 millones de dólares, aproximadamente, que la Argentina presentará en el Grupo Ad Hoc creado entre ambos países para iniciar el trabajo, tras la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda

“Con esta decisión estratégica, el gobierno nacional rubricará diferentes acuerdos que garantizan financiamiento para inversiones y obras por más de 23.700 millones de dólares, generando un nuevo hito en la relación bilateral que en los últimos 15 años se amplió y fortaleció notablemente”, destacaron fuentes oficiales.

Según se precisó, este financiamiento se obtendrá en dos tramos: uno ya aprobado por 14 mil millones de dólares bajo el mecanismo del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (Decce) y otro por 9.700 millones de dólares, aproximadamente, que la Argentina presentará en el Grupo Ad Hoc creado entre ambos países para iniciar el trabajo, tras la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda.

El Decce mantuvo recientemente su quinta reunión de alto nivel, en la que quedó plasmada los principales proyectos de inversión en infraestructura que se realizarán en Argentina, en tanto que se identificaron áreas para promover la inversión directa china.

En tanto, en el Grupo de Trabajo Ad Hoc, Argentina presentará un conjunto de obras de infraestructura relevantes para el sector energético, la red de agua y cloacas, el transporte y la construcción de viviendas, que será discutido con la contraparte china, y que suman un monto cercano a los 9.700 millones de dólares.

Argentina se suma a los 140 países que ya están adheridos a la Ruta de la Seda china en todo el mundo.

Concretamente, la firma del denominado Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI se realizó entre el canciller Santiago Cafiero y He Lifeng, Presidente (chairman) de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, que estuvieron negociando durante todo el sábado para cerrar el acuerdo.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) se orienta a impulsar la cooperación y la conectividad entre los países a través de dos componentes principales: uno de carácter terrestre (la “Franja Económica de la Ruta de la Seda”) y otro transoceánico (la “Ruta Marítima de la Seda”).

La firma del denominado Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI se realizó entre el canciller Santiago Cafiero y He Lifeng, Presidente (chairman) de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, que estuvieron negociando durante todo el sábado para cerrar el acuerdo

El proyecto estuvo inicialmente enfocado en Asia Central pero fue ampliando la participación a otras regiones y en la actualidad más de 140 países de África, Asia y Medio Oriente, Europa, América Latina y el Caribe, Oceanía ya se adhirieron.

“La Iniciativa se presenta como una plataforma para promocionar el flujo de comercio e inversiones, la integración de los mercados y la cooperación económica regional abierta e inclusiva”, explicaron desde la Cancillería que conduce Cafiero.

Con el objetivo de profundizar la asociación estratégica entre ambos países se discutirán asimismo oportunidades concretas para promover la inversión extranjera directa de China en la Argentina para “ampliar la oferta exportable del país, se trabajará para ampliar la participación de los proveedores argentinos en las obras de infraestructura y se acelerarán las negociaciones sanitarias, fitosanitarias y las habilitaciones para estimular las exportaciones argentinas a China“, según se indicó.

En ese marco, los países acordaron continuar ampliando el volumen comercial y las inversiones bilaterales.

Trece documentos de cooperación

Además de la adhesión a la Nueva Ruta de la Seda, se suscribieron trece documentos de cooperación, referidos a desarrollo verde, economía digital, área espacial, tecnología e innovación, educación y cooperación universitaria, agricultura, ciencias de la tierra, medios públicos de comunicación y energía nuclear.

El entendimiento se logra en el marco del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según las fuentes oficiales, con los acuerdos anunciados, se profundizan los siguientes objetivos: financiamiento para obras de infraestructura, e incremento de la participación de proveedores argentinas en esas obras y de la Inversión Extranjera Directa (IED) en sectores estratégicos argentinos, tales como la energía y electromovilidad, entre otros.

Además se incrementa la oferta exportable argentina a China y Asia, tendiendo a la reducción del déficit comercial con China, y queda establecido el compromiso de China para avanzar en las negociaciones sanitarias y fitosanitarias y en las habilitaciones para establecimientos frigoríficos y pesqueros.

Antecedentes

Como antecedente, la Cancillería recordó que Argentina participó del Primer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional celebrado en Beijing en 2017, a nivel de Jefe de Estado.

Luego, en marzo de 2018, China propuso la firma de un memorándum de entendimiento para la cooperación en el marco de la Iniciativa.

Finalmente, durante la visita de Estado del presidente Jinping a la Argentina -en diciembre de 2018- se plasmó en la Declaración Conjunta y el Plan de Acción Conjunta 2019-2023, que la asociación estratégica integral entre ambos países es extensible a la relación con la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Se precisó asimismo que, a mediano plazo, el Memorándum busca obtener “resultados concretos que permitan impulsar el comercio bilateral en materia de bienes y servicios y concretar inversiones para el sector productivo y para el desarrollo de capacidades tecnológicas”.

La nueva Ruta de la Seda, la apuesta de China para ser una superpotencia

Con fuertes inversiones en ferrocarriles, puertos, caminos e infraestructura en cuatro continentes, el proyecto pone a Beijing en el centro de la escena mundial

En la última reunión del Comité Central del Partido Comunista de China la máxima dirección política del gigante asiático se propuso un objetivo estratégico: ser una superpotencia en 30 años, para lo cual usará como una de sus palancas propulsoras a la Nueva Ruta de la Seda, un proyecto global de transportes e infraestructura de proporciones inéditas, que promete ser una auténtica revolución total en tránsito de pasajeros, mercancías, hidrocarburos y alta tecnología.

Hace aproximadamente 2.300 años, mercaderes a lomo de camello instauraron una vía, a través de Asia Central y Oriente Próximo, por la que circulaban y se intercambiaban productos de los dos extremos del continente euroasiático. Ese camino, que se conoció como Ruta de la Seda, impulsó el florecimiento del comercio, la cultura y la transmisión de avances como el hierro fundido y el tejido de seda de Oriente o el vidrio de Occidente.

Thank you for watching

Bajo la denominación “un cinturón-una ruta” (One Belt-One Road, en inglés), el plan anunciado por el presidente chino Xi Jinping hace dos años, agrega a la ruta terrestre original, una vía marítima que alcanza al África y otra que atravesando el Océano Pacífico llega hasta Sudamérica y se conectará con el Atlántico a través de una línea ferroviaria.

Ese megaproyecto promete renovar el comercio, la industria, la innovación, el pensamiento y la cultura, al igual que sucedió con la Ruta de la Seda original, alterando el mapa económico mundial y posicionando en el centro a la única de las civilizaciones antiguas que sigue en pie: China. Algo que comienza a poner nervioso a Estados Unidos, que ve como la larga mano de Beijing avanza sobre América latina, por la vía de inversiones en puertos, ferrocarriles, energía e infraestructura.

La Ruta involucrará a 4.400 millones de personas y 65 países

Compartir

Y muy cerca del propio territorio estadounidense, ya que la visión china alcanza ya a países centroamericanos como Panamá, una nación de apenas cuatro millones de habitantes, pero de enorme importancia estratégica por tener el canal que une los océanos Atlántico y Pacífico, una de las arterias comerciales con más actividad del mundo.

“Vemos muchas oportunidades de cooperar en beneficio mutuo, de hacer buenos negocios en América Latina y el Caribe”, dijo el embajador en Panamá Wei Qiang.

La iniciativa estrella del presidente chino Xi Jinping en política exterior está construyendo vías de ferrocarril, puertos, centrales eléctricas y otros proyectos en docenas de países en todo el mundo. Pero no sólo Estados Unidos, sino otros jugadores importantes a nivel global como Japón, Rusia y la India ven con cierta preocupación el crecimiento de la influencia China en sus zonas de influencia.

“Se avecina una fuerte reacción de Estados Unidos, ya sea evidente en público o no”, señaló Matt Ferchen, experto en relaciones China-Latinoamérica en el Centro Carnegie-Tsinghua de Beijing.

Alerta en el Patrio Trasero

En América del Sur, la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda se asienta sobre acuerdos multimillonarios para préstamos e inversiones en petróleo y minería en Sudamérica, algo que Beijing viene impulsando desde la década de 1990.

Pro ejemplo Venezuela recibió unos u$s62.000 millones en préstamos chinos, en tanto que Brasil recibió u$s42.000 millones, Argentina u$s18.000 millones y Ecuador u$s17.000 millones.

Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está considerando unirse a la iniciativa, lo que colocaría a China directamente a las puertas de Estados Unidos.

La Ruta involucrará a 4.400 millones de personas y 65 países

Compartir

En el Caribe, Trinidad y Tobago se sumó en mayo y en septiembre una empresa estatal china recibió un contrato para construir un dique seco.

La respuesta estadounidense no se hizo esperar. El secretario de Estado Mike Pompeo visitó Panamá en octubre del año pasado y se reunió con el presidente Juan Carlos Varela, cuyo mandato termina en julio próximo. Después, Pompeo en diálogo con la prensa que Panamá “debería mantener los ojos abiertos” en lo relativo a las inversiones de Beijing. Poco tiempo después, durante la reunión del G20 en Argentina a fines de diciembre de 2018, el mismo Pompeo, enfatizó: “Todos estamos preocupados porchina y por la forma en la que China está entrando en esos países”. Y consideró que esos proyectos no están siempre motivados por “buenas intenciones”.

Dos meses después de reunirse con Pompeo, Varela recibió a Xi en visita oficial y proclamó su respaldo a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda. El mandatario panameño dijo a su homólogo que el país quiere “jugar un papel” de primera línea para ayudar a construir un mundo más interconectado. Al día siguiente, Varela participó en un acto donde un consorcio que incluía a dos empresas chinas logró un contrato para levantar un cuarto puente sobre el Canal, cuyos puertos de entrada en el Atlántico y el Pacífico están operados por un consorcio de Hong Kong.

China la segunda nación que más utiliza el canal después de Estados Unidos, tiene un “interés estratégico considerable” en Panamá, dijo en una nota con Associated Press Margaret Myers, directora para Asia y Latinoamérica en Inter-American Dialogue, un centro de estudios en Washington, que agregó “hay preocupación por los posibles efectos en empresas estadounidenses, en la estabilidad regional y, sobre todo, en la influencia de Estados Unidos en la región”.

El representante en Europa de CAF -banco de desarrollo de América Latina, José Antonio García Belaunde, dijo que “China y América Latina tienen una oportunidad única para fortelecer las relaciones existentes y sentar las bases para una relación estructurada, profunda y a largo plazo en áreas estratégica para el desarrollo”. Actualmente, Beijing cuenta con más de 2000 empresas en la región, y generó casi dos millones de puestos de trabajo, expresó el dirigente de la CAF.

El presidente del Banco de chinaTian Guoli, destacó que solo las rutas terrestre y marítima afectarán a 4.400 millones de personas y 65 países, lo que generará “grandes oportunidades” para todos. Sin duda, una propuesta que en caso de concretarse, pondrá al “Celeste Imperio” en el centro de la escena mundial.