Argentina salió Campeón y Budweiser regala su provisión

Ante las prohibición de vender cerveza con alcohol en los estadios durante la Copa del Mundo, Budweiser tomó una decisión que incentivará a más de uno. “Nuevo día, nuevo tuit. El país ganador obtiene los brotes. ¿Quién los conseguirá?”, anticipó la compañía

En los últimos días la FIFA comunicó una noticia que sacudió el corazón de los fanáticos que asistirán a la Copa del Mundo: no se venderá cerveza con alcohol en los estadios.

“Tras las conversaciones entre el país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas a los aficionados en lugares autorizados y los Fan Fest, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar”, afirmó en un comunicado el organismo internacional.

Budweiser no podrá vender su cerveza con alcohol en los estadios de Qatar 2022

Esta medida no afecta “la venta de Bud Zero (cerveza sin alcohol), que sigue disponible en todos los estadios de Qatar”. Por lo tanto, Budweiser, marca autorizada para vender este tipo de bebidas en las Copas del Mundo, debió reorganizar su plan de negocios. Apostaron por su bebida sin alcohol, pero, ¿qué harán con las cervezas con alcohol que no podrán vender?

Budweiser regalará su cerveza con alcohol al campeón del Mundial Qatar 2022

La compañía tomó una decisión que incentivará a más de uno. Toda la provisión de cervezas con alcohol que tenían pensado vender en los estadios de Qatar 2022, serán otorgadas a la selección que se consagre campeona del mundo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, anunciaron: “Nuevo día, nuevo tuit. El país ganador obtiene los brotes. ¿Quién los conseguirá?”. Para reconfirmar la decisión, fijaron el tweet y quedará visible en la parte superior de su perfil hasta la culminación de la Copa del Mundo.

Copa del Mundo: Qatar y su “tolerancia cero” al alcohol

Los fanáticos deberán adaptarse a la decisión de las autoridades de Qatar. Con una “tolerancia cero” para conductores bajo efectos del alcohol, la pena puede alcanzar multas de hasta 14.000 dólares.

FIFA y autoridades de Qatar descartaron la venta de alcohol en los estadios

“Las autoridades del país anfitrión y la FIFA seguirán asegurándose de que el estadio y las áreas circundantes brinden una experiencia agradable, respetuosa y placentera para todos los aficionados”, informaron desde FIFA.

Por lo tanto, sólo estará permitido el consumo de alcohol en algunos hoteles de Doha y en los Fan Fest.

Ante dichas restricciones, el valor de la bebida aumentó considerablemente, siendo ahora la cerveza más cara en todo el mundo.