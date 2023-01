Argentina lidera el ranking de población que sufre mayores dificultades económicas

El billete de $ 1.000 se puso en circulación el 01/12/2017 y equivalía a U$S 56,87, hoy $ 1.000 son U$S 5,42 al dólar oficial y U$S 2,89 al dólar blue. Estamos peor de lo que creemos o les quieren hacer creer. Más emisión= más inflación = más pobreza

Argentina lidera el ranking de población con mayores dificultades económicas

Desde hace décadas, la economía argentina sufre ante variables macroeconómicas negativas, como la alta inflación y la devaluación, que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

A esto se suma el primer puesto entre la población que enfrenta dificultades financieras.

Según la encuesta anual WIN Wolrdwide Survey 2022, Argentina lidera este ranking (76%), seguido por la República del Líbano (69%), Chile (65%) y Pakistán (57%).

El sondeo se realiza en 36 países y, en esta edición, fue respondido por 29.739 personas alrededor del mundo.

Según el trabajo de WIN Internacional y la encuestadora Voices Research & Consultancy en Argentina, el costo de vida se ha incrementado debido a diversos factores, como la pandemia de Covid-19, así como las crisis económicas y políticas derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En línea con esto, sólo el 25% de los ciudadanos a nivel mundial afirman que viven cómodamente sin problemas.







En el caso de Argentina, el 76% de los encuestados declaran tener dificultades financieras, contra el 9% señala que vive cómodamente. Estas dificultades son más visibles en las personas entre 35 y 49 años (86%) y entre los jóvenes de 25 a 34 (85%). La situación es más complicada para aquellos que residen en Gran Buenos Aires (83% versus 53% de CABA).

De esta forma, se pone de manifiesto que 9 de cada 10 argentinos señalan haber achicado sus gastos o están planeando hacerlo.

Si bien algunos sectores de la sociedad se encuentran más afectados que otros, el estudio realizado deja en evidencia que el malestar respecto a la situación económica es generalizado y que un porcentaje mínimo vive sin preocuparse por cómo llega a fin de mes.

Del relevamiento surge que el 62% de los argentinos encuestados ha tenido que reducir algunos de sus gastos, mientras que el 23% está evaluando hacerlo en el corto plazo.

Vilma Scarpino, presidenta de WIN International Association, señaló que: “Este estudio pone de relieve las diferencias entre países. Aunque hay algunas posturas comunes ampliamente aceptadas (por ejemplo, el acuerdo sobre el cambio climático es alto en todos los países), la situación financiera difiere significativamente entre las distintas partes del mundo. Los datos de la encuesta podrían servir, por tanto, junto con otras fuentes, como punto de partida para que instituciones, gobiernos y ONG trabajen en la mejora de la estabilidad financiera”.

Por su parte, Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices , afirma que: “Los datos que arroja la encuesta muestran que uno de los principales flagelos que azotan a los argentinos hace décadas, la inflación, se ha extendido a otras latitudes. Solo unos pocos han podido mantener su estilo de vida en el último tiempo. El resto, aunque en mayor o menor medida, tuvo que hacer muchos sacrificios”.