Arde la farándula por política

Carmen Barbieri disparó fuerte contra Dady Brieva: “Cuando te metés en política, la boletería baja”. La conductora de Mañanísima cruzó al ex Midachi por sus declaraciones polémicas sobre la actualidad económica del país.

CARMEN BARBIERI Y DADY BRIEVA | CAPTURA

Carmen Barbieri arremetió contra Dady Brieva por sus dichos sobre la actualidad económica argentina y sentenció filosa: “Cuando te metés en política, la boletería baja”.

Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri analizó junto a sus panelistas la frase de Dady Brieva “yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja”, y sentenció: “Él dice ‘si la gente se caga de hambre, que se cague’, y no, no es así. Es horrible decir eso. No podés no mirar al costado, la gente se está muriendo de hambre“.

“Una sola cosa tiene buena, no es panqueque. No se dio vuelta, y eso que la gente lo putea”, destacó la conductora.

Luego, la artista le respondió al humorista por decir al aire del programa Buena Tarde (C5N) que ella le ganó en el Bailando 2006 “por llorar en televisión”: “No sabe aceptar una derrota, yo no soy como él, que es un improvisado. Es un improvisado bailando, aclaro. Yo fui bailarina toda mi vida, dejé cuando quedé embarazada y aumenté 40 kilos, después me costó volver, pero volví, y la verdad es que le gané”.

“Siempre lo dijo, que gané por llorar. No me considera artista, ni bailarina, ni talentosa, ni nada… No me enojé, pero no me considera. No sé por qué me viene a ver la gente y se llenan los teatros, habría que preguntarle a Dady si a él se le llenan. Cuando te metés en política, la boletería baja“, cerró picante.

¿Qué dijo Dady Brieva?

Dady Brieva lanzó nuevos comentarios sobre la actualidad de Argentina durante una entrevista en el programa uruguayo Algo contigo, y causó enojo en la red.

“Está complicado allá”, le dijo el presentador Luis Alberto Carballo. A lo que Dady respondió conciso: “Muy”. “Está complicado para revertir esta situación, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno van a pasar. Es difícil”, remarcó el conductor del envío.

Tras el comentario de Carballo, Dady, sin filtro, lanzó: “Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja. Es literal. Yo estoy bien económicamente”, afirmó. Entendiendo la realidad de Argentina, el uruguayo señaló: “Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre”. “Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán”, dijo el humorista.

Luego de un instante de incómodo silencio, Brieva exclamó: “¿Qué querés que haga yo?, no soy ministro de Economía”. “Pero vos tenés un programa… Uno ve a personas militantes, sos un militante, defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís ‘yo estoy bien’, y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien”, le respondió el conductor.

En este línea, el conductor de C5N replicó: “No, vos me dijiste qué iba a pasar con todo, y yo te dije que yo no sé qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar”. Entonces Carballo arremetió: “¿Pero hay un mea culpa?”.

Como última respuesta, Dady Brieva tiró: “¿Vos qué querés que yo te diga?, ¿A dónde vas vos?, ¿Querés que te diga que estoy arrepentido, hago un mea culpa?”, dijo Dady. “No, no te arrepientas. Estás equivocado. Cómo te vas a arrepentir, vos votaste a conciencia, y tenés ideales e ídolos, gente que impulsó lo que vos defendés”, sentenció Carballo.

Ángel de Brito, picante tras los dichos de Florencia Peña sobre el país: “Se escudan en los derechos para no reconocer que lo hundieron”. El conductor de LAM disparó contra el actual gobierno y los artistas que lo apoyaron.

ÁNGEL DE BRITO Y FLORENCIA PEÑA | CAPTURA

Florencia Peña habló sobre la situación del país y sostuvo que nunca va “a apoyar la posibilidad de perder derechos”. Ante estas declaraciones, Ángel de Brito reaccionó picante.

Mediante Twitter, un usuario dejó un comentario alusivo a los dichos de Florencia Peña y fue tajante: “Perder derechos es el nuevo ‘la deuda de Macri’ que ellos ya superaron y doblaron en estos 4 años. Los únicos que tienen derechos son los amigos del gobierno ahora, ojalá los pierdan”.

Ángel citó el tuit y disparó filoso contra los políticos del actual gobierno: “Se escudan de los derechos para no reconocer que hundieron el país“. Y en referencia a los artistas que, como Florencia Peña, apoyaron la gestión, sentenció: “Y ellos, lo militaron“.

Qué dijo Florencia Peña sobre la actualidad del país

Florencia Peña habló sobre la situación del país en medio de un año electoral y dejó en claro su pensamiento. Si bien la actriz aseguró que “al pueblo hay que escucharlo” y que está de acuerdo con la democracia, afirmó: “Nunca voy a apoyar la posibilidad de perder derechos”.

En diálogo con Tatiana Schapiro para Infobae, Florencia Peña analizó el momento que atraviesa la Argentina y se refirió al resultado de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales: “Al pueblo siempre hay que escucharlo. Cuando hay un pueblo disgustado y expresándose… porque la democracia en las urnas es donde uno debe expresarse. No estoy de acuerdo con la violencia, pero sí creo que en las urnas uno tiene la posibilidad de expresar su descontento, me parece fantástico”.

“Si los políticos son inteligentes van a saber encontrar en ese mensaje una nueva manera de mirar por dónde podríamos ir”, aseguró la jurado de Got Talent Argentina (Telefe). Y luego planteó: “De lo que seguro no estoy para nada de acuerdo es de retroceder en materia de derechos, en ir a una Argentina de la que venimos. Nunca voy a apoyar la posibilidad de perder cosas y derechos que nos costó mucho tiempo construir. Por la historia difícil que tenemos, de volver hacia atrás y de pensar en una Argentina que tenga que ver con los momentos más oscuros nuestros, eso sí lo voy a defender”.

“No solamente por la frase de ‘no lo quiero para mis hijos’. No lo quiero para mí; por ende, no lo quiero para mis hijos. Pero no lo quiero para mí porque yo tengo casi 50 años y si bien era chica en la época del Proceso, soy una persona muy lectora de la realidad. Siempre voy a estar del lado de por lo menos intentar hacer las cosas bien; después, pueden fallar. Pero hay cosas con las que nunca voy a estar de acuerdo“, sostuvo.

Y concluyó: “A mí no me parece aberrante la justicia social y somos un país que tenemos una deuda grande justamente en materia de justicia social. Todos saben cuál es mi pensamiento; entonces, desde un lugar muy respetuoso por el pensamiento ajeno, podemos debatir con ideas. Me encanta el debate, me encanta el disenso, me encanta convivir y vivir la vida con personas que piensan distinto a mí“.

El apoyo de Pablo Alarcón a Patricia Bullrich: “Tengo esperanzas, es una persona honesta”. En medio de su duro presente económico, el actor de 76 años manifestó sus ganas de un cambio en las próximas elecciones: “Yo estoy luchando contra la corrupción”.

PABLO ALARCÓN Y PATRICIA BULLRICH | CAPTURA

Pablo Alarcón fue noticia durante los últimos días tras contar que a sus 76 años está trabajando en una plaza a la gorra porque necesita ganar plata para vivir. A raíz de esto, el actor expresó su deseo de un cambio en el país con las elecciones de octubre y apoyó a Patricia Bullrich.

Durante el fin de semana, Pablo Alarcón fue ovacionado por una multitud de gente en Plaza Francia y se mostró muy agradecido. En diálogo con el programa De Una (C5N), el artista interpretó una parte de su texto y luego contó: “Voy a hacer una función frente a la casa de Gobierno para los políticos que hoy nos gobiernan, otra en Plaza Congreso y en la Plaza Libertad“.

Luego, cuando le preguntaron si no tenía miedo de quedar estigmatizado por su inclinación política, Alarcón manifestó: “Yo estoy luchando contra la corrupción, no me importa. Yo tengo grandes amigos, compañeros y colegas que abrazaron a la corrupción. Yo vi fotografías de políticos oficialistas rodeados de colegas, que hagan lo que quieran, yo apoyo la libertad, la justicia y estoy en contra de la corrupción. Si a este país no los salvan políticos honestos, no lo salva nadie“.

Respecto a si tiene esperanzas en algún candidato en particular para las próximas elecciones, el actor afirmó: “Sí. Tengo esperanzas de alguien que conozco, es una persona honesta y tranquila“. Pese a que primero no la nombró, cuando le consultaron si se trataba de Patricia Bullrich, contó: “La conozco personalmente. He ido a comer a su casa. Tiene un departamento normal, le he tocado el timbre, salió el marido y me dice ‘Patricia está cocinando’. Sirvió la comida, levantó los platos…Votemos a la honestidad, con eso se arregla el país“.

Qué le pasó a Pablo Alarcón

El prestigioso actor Pablo Alarcón habló sobre su duro presente tras ser grabado trabajando a la gorra en una plaza y aseguró: “Necesito ganar guita para vivir”.

En Socios del Espectáculo (El Trece) compartieron un video de Pablo Alarcón actuando en Plaza Francia y luego pusieron al aire la palabra del artista de 76 años, quien explicó que está sin trabajo en el teatro y, debido a la situación económica que atraviesa el país, necesita plata para llegar a fin de mes.

“Lo concreto es que, en este momento, Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”, expresó Adrián Pallares.

Y Rodrigo Lussich agregó: “Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Muchos lo conocen, tal vez generaciones más nuevas no lo conocen, pero es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad donde sobre todo actores de televisión que han tenido mucho trabajo en el pasado y hoy, como tantos, no pueden tener“.

“Esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar ya a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir“, manifestó Pablo Alarcón en diálogo con el cronista Walter Leiva.

“Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país. Cuando yo llegué a Buenos Aires a trabajar, llegué un lunes y un viernes estaba trabajando. Ahora eso no pasa”, siguió.

Sobre la gente que se detiene a verlo en la plaza, el artista destacó: “La reacción de la gente es maravillosa. La verdad que me anima, el público es muy generoso“.