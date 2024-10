Apareció una osada foto de Wanda Nara y L-Gante a los besos en Luján

¿Qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante?

Este lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito mostró una imagen donde se la ve a la conductora de Bake Off Famosos Argentina (Telefe) abrazada al cantante, y expresó pícaro: “Miren los chupones. ¿Son ellos o son dobles? ¿Y esa manito ahí?“.

Wanda Nara y L-Gante fueron fotografiados a los besos en Luján, en medio de la llegada de Mauro Icardi al país.

“Están en Luján. ¿Qué es esto? No ganamos para disgustos. Y justo hoy llegó Icardi, está acá”, agregó.

En la foto se lo puede ver a L-Gante tomando de los glúteos a Wanda Nara mientras se dan un beso apasionado. Lejos de ocultarse, eligieron pararse al frente de la Basílica de Luján.

Wanda Nara y L-Gante a los besos en Luján

El domingo, la empresaria visitó a Susana Giménez en su programa en Telefe y habló sobre su relación con el músico, y le tiró algunos dardos a La China Suárez por acercarse a él para hacer música: “Yo me hice muy amiga de él. Después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y él fue. Yo sentí que fue a propósito“.

“Me pareció mal. Él sabía todo lo que había pasado, toda la historia. No se conocían, no tenían relación y de repente… Me pareció que fue más generado para la prensa y yo con mis amigos soy de fierro. Conservo amigos desde el jardín. Soy muy leal. Cuando alguien me hace algo así y me lastima… No me acostumbro a la gente ‘garca’“, sentenció.

Pese a que ahora apareció la foto a los besos, en el living de la diva dio a entender que al día de hoy no tiene buena relación con el cantante, pero que lo quiere: “Yo soy de abrirme, de confiar, tengo buena relación con todo el mundo y cuando alguien me traiciona, me duele”.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su separación de Mauro Icardi?

La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) confirmó que quiere centrarse en su carrera y en su familia, así como también dejó entrever que no estaría soltera, tras su separación de Mauro Icardi.

“Te separaste de Icardi”, comenzó la diva. Y Wanda respondió: “Y él está en Turquía…”. Por su parte, la conductora del programa le consultó: “¿Por qué no estás en Turquía?”. “La verdad es que no sé por qué. Estuve muchos años viviendo afuera, fueron casi 17 años y es mucho. Se me mezcló el tema de salud y los chicos están más grandes.”, respondió.

Y agregó: “Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan una estabilidad emocional, de amigos, de colegio, de familia cerca”, haciendo alusión que su única meta está en el bienestar de sus hijos.

Luego expresó: “Yo supongo que él me ama y pienso que vamos a ser siempre familia, pero la verdad es que es muy complicado. Valentino va a cumplir 16 años y yo sentía que él necesitaba estabilidad emocional. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco.”

En base a su extensa vida en el exterior acompañando tanto a Maxi López como a Mauro Icardi sentenció: “Pero también siento que yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”.

“Por la enfermedad y por un montón de cosas ya no me sentía con las mismas fuerzas de decir ‘bueno, sigo sola para todo’. Fueron muchos cumpleaños solos. También tenía ganas de hacer lo que a mí me gusta. A mí me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo”, aseguró.

Por último, Wanda Nara respondió la pregunta de Susana Giménez sobre su soltería, y lanzó con confianza: “No… pero me cuesta conocer a alguien”.

Cabe mencionar que Wanda Nara presentó en el programa a su nueva mascota, una pequeña perrita que tuvo que llevar porque no la podía dejar sola en su casa, y en las últimas horas, Mauro Icardi llegó a la Argentina y subió a su cuenta de Instagram postales junto al animal. Esto despertó nuevos rumores de reconciliación, pero la mediática sostiene que solo son familia.