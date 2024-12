Aparecieron las fotos de la infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi con Keita Baldé

Wanda Nara quedó más expuesta que nunca luego de que Juariu viralizara las capturas de unos chats con Mauro Icardi, donde se ven las fotos de su infidelidad con Keita Baldé, el futbolista senegalés que se terminó separando de su esposa por el escándalo. Según la conversación, fue el rosarino quien descubrió todo a través de las cámaras de seguridad de su casa en Italia.

Qué pasó realmente entre Wanda Nara y Keita Baldé. (Foto: instagram/wanda_nara – keitabaldeofficial)

Indignado, le preguntó a la empresaria qué había hecho en el baño con su colega deportivo y ella optó por el silencio. Sin embargo, quiso saber si quería los detalles para reenviárselo a Simona Guatieri, la madre de los hijos de Baldé.

“Dejá de mentirme y contame todo, como yo tuve huevos de contarte todo (lo de la China Suárez). Decime qué hiciste y dejá de buscar excusas. ¿Qué hiciste en el baño, Wanda? Mandame tus chats con él. ¿A ver? ¡En mi casa! No lo puedo creer. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? No me merezco esto”, sostuvo Icardi, que el pasó imágenes en las que se lo ve a Keita paseándose por su hogar en su ausencia. El affaire entre la conductora y el senegalés no habría quedado solo en una tarde de pasión, ya que en 2023 volvieron a estar en boca de todos por un reencuentro en Dubai.

Las fotos de Keita Baldé en la casa de Icardi: el rosarino comprobó que el senegalés tuvo sexo con su entonces esposa, Wanda Nara. (Foto: instagram/juariu)

Cómo fue el terrible insulto de la ex de Keita Baldé a Wanda Nara

En marzo del año pasado, cuando salió a la luz que Wanda Nara había tenido un encuentro ardiente con Keita Baldé en Dubai, la entonces esposa del deportista reaccionó de la peor manera contra la empresaria y le dijo de todo en las redes sociales. Con un mensaje en Instagram, disparó: “Hay mujeres serias, sensibles, sinceras, sensuales. ¡Estas hermosas mujeres huelen a limpio! Y luego están esas mujeres llamadas ‘vaca’ en la jerga italiana”.

El término “Wacche” o “vaca” en italiano, es un insulto dirigido hacia mujeres de “dudosa reputación”. De hecho, califica como uno de los más denigrantes en el uso común de la sociedad italiana. Pese al tan comentado affaire, Wanda nunca se refirió al tema, aunque en las últimas horas aparecieron chats que comprueban todo.