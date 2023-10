Antonela Roccuzzo lanzó una frase que rompió todo después de que Messi blanqueó que quieren tener una nena

Todo parece indicar que @leomessi y @antonelaroccuzzo van decididos a cumplir otro deseo compartido: ser padres de una nena. Leo ya blanqueó que les gustaría buscar un cuarto hijo que, se ilusionan, sea una niña. Pero ahora la que dio un fuerte indicio de esto fue la rosarina, quien con una frase muy elocuente puso en foco uno de sus grandes anhelos.

La contundente frase de Antonela Roccuzzo: “Celebrando la maternidad”

Vestida de rosa bebé, la mujer de Lionel Messi promocionó una marca de fundas de teléfono con la siguiente frase: “Todo al rosa 💖 Una de las fundas de mi colección (…), celebrando la maternidad 💖”.

El momento en el que Lionel Messi dijo que quiere volver a ser padre: “Nos gustaría que llegue la nena”

Migue Granados: ¿Ya cerraste la fábrica, no?

Lionel Messi: No sé

Migue Granados: No pará, boludo, te van a comer la herencia. ¿Cuatro? ¿Un bebé de nuevo?

Lionel Messi: Y, nos gustaría…

Migue Granados: ¿Están en la búsqueda?

Lionel Messi: No, no, no estamos en la búsqueda, pero nos gustaría si llega la nena.

Migue Granados: Dicen que para que sea nena tiene que ver con el tamaño…

Lionel Messi: jajajajajajaj

Migue Granados: Y si ya el tamaño es exagerado, ya son todos varones…

Lionel Messi: jajajajajaj.

Lionel Messi podría estar cuatro meses sin jugar al fútbol: qué dijo el Tata Martino

Inter Miami perdió por goleada ante el Chicago Fire y se complicó en su objetivo de entrar en Playoffs. El capitán argentino no jugó por una molestia que lo tiene a maltraer hace varias semanas.

Lionel Messi podría estar cuatro meses sin jugar al fútbol: “Nuestras chances se van esfumando”, dijo Gerardo Martino que señaló que será difícil para el Inter Miami ingresar a los Playoff de la MLS. (AFP)

Y es que tras la derrota, el equipo rosa complicó sus chances de entrar a los Playoffs de la MLS, lo que dejaría a Lionel Messi sin fútbol por unos cuatro meses.

El actual torneo termina a fins de octubre para los que no clasifican a las instancias finales y se retoma recién en a principios de febrero. Esto, sin dudas, perjudicaría al capitán argentino que no tendrá actividad, salvo por la ventana de Eliminatorias que se jugará a mediados de noviembre.

Tata Martino, técnico del Inter Miami, reconoció que las “chances de playoffs se están esfumando” y que su club extrañó a Leo Messi, quien se perdió su cuarto partido consecutivo por lesión.

El Tata Martino sabe que es casi un milagro que el Inter Miami clasifique a los playoff. (Foto: AFP)

“Las chances en las que la situación dependía de nosotros se terminaron esta noche. Ahora las chances mínimamente existen, pero ya no dependemos totalmente de nosotros”, dijo Martino en la rueda de prensa posterior al partido en el Soldier Field.

“Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo”, agregó.

Cuándo volverá a jugar Lionel Messi en el Inter Miami

Messi no viajó a Chicago a la espera de ultimar su proceso de recuperación por un problema muscular sufrido el 20 de septiembre. Ya había estado de baja en la final de la Copa, perdida contra el Houston Dynamo, y con esta caída el Inter Miami bajó a la penúltima plaza del Este de la MLS, con 33 puntos, a cinco de los puestos de ‘playoffs’ y a falta de tres jornadas para el final.

“Messi está más cerca de volver a jugar. Como dijimos, evaluaremos mañana y el viernes para ver si está en condiciones”, afirmó.

El inquietante panorama del estado físico de Messi: hay riesgo de que no juegue por 4 meses.

“Lo más importante es que está dejando atrás la lesión, de a poco va encontrando su mejor forma, viene entrenando muy bien con el departamento médico. Después veremos qué es lo más conveniente”, añadió.

A pesar de todo, al reflexionar sobre esta temporada, Martino consideró que el crecimiento del club ha sido notable.

“Siempre pensé que estos seis meses iban a ser cuestión de dar forma al equipo, de conocer al club para tener un excelente 2024. Pudimos ganar un título, perdimos una final (de Copa US Open) y ahora seguimos con opciones de entrar a ‘playoff’, algo que hace tres meses era imposible pensar”, afirmó.