Antonela Roccuzzo compartió fotos de su festejo de cumpleaños con temática de Harry Potter

Antonela Roccuzzo cumplió 37 años el miércoles 26 de febrero y lo recibió junto a su familia cercana y amigos en Miami. Mediante una foto que subió a su cuenta de Instagram, enseñó parte de la decoración que eligió y qué regalos de lujo le enviaron por este motivo.

Antonela Roccuzzo celebró su cumpleaños con temática de Harry Potter y revolucionó a sus fans(Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

La rosarina dejó entrever parte de la intimidad de su festejo, aunque no tanto. Como es costumbre, siempre cuida su imagen y en particular la privacidad de su entorno. Sin embargo, en esta oportunidad mostró cómo decoró el living de su casa bajo la temática de Harry Potter, film del cual ella es fanática, en particular de Gryffindor, una de las cuatro casas del Colegio Hogwarts.

El posteo de Anto en su cuenta de Instagram(Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Al igual que el año pasado, cuando se inspiró en las princesas de Disney, aquí optó por algo que la identifica plenamente. Es de público conocimiento su amor a esa saga de películas y en particular a algunos de sus personajes, como ya lo dejó en claro en anteriores posteos.

En la foto que subió sobre su cumpleaños, apareció junto a su esposo, Lionel Messi, y a los tres hijos que ambos tienen en común: Thiago (11), Mateo (9) y Ciro (6). Detrás de ellos pueden verse algunos objetos de la película de magia, como las típicas bufandas con el escudo de Gryffindor, globos amarillos, una snitch dorada gigante, el peluche de una lechuza, un armario con pociones y un cartel con la imagen de la plataforma 9 ¾.

La foto familiar que Anto compartió de su cumpleaños(Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En el aniversario de su edad, Antonela utilizó un conjunto amarillo pastel, que consistió de un chaleco y un pantalón de vestir. Además, como accesorio llamativo, usó un par de lentes negros rectangulares. Mientras que sus tres hijos vistieron remeras deportivas fuera de lo formal, “La Pulga” escogió una camisa celeste que destacó su nuevo estilo de peinado old money.

“Cumple muy feliz”, escribió Anto en el posteo que recibió 156.000 “Me Gusta” en pocos minutos y acumuló decenas de comentarios por parte de sus seguidores y amigas. “Feliz cumple, reina”; “Feliz cumple, bella. Que seas muy feliz”; “Que Dios bendiga siempre a tu familia”; “Mis mejores deseos para vos, reina Anto”; “El cumple de la primera dama” y “Larga vida a la reina con la mejor temática de cumple”, fueron algunos mensajes en cuestión.

Otra de las fotos que compartió Anto en el festejo de su cumpleaños(Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

En los últimos años, la rosarina se convirtió en una influencer de moda y vida saludable, en donde cada tanto comparte sus looks más osados y elegantes. Al convivir con una de las personas más famosas del mundo, lleva una rutina en la que su aspecto es lo que importa. Es por ello que en el contexto de cumplir una nueva edad, desde la joyería Tiffany, le enviaron un obsequio de lujo.

El anillo lujoso que le enviaron a la rosarina como regalo de cumpleaños(Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Cabe recordar que la influencer es colaboradora de esa compañía de accesorios y brillantes, reconocida alrededor del mundo. Como Roccuzzo tiene una proyección amplia para el mercado latinoamericano tras instalarse en Miami y en particular por contar con casi 40 millones de seguidores, es que desde la empresa le regalaron un anillo dorado con la forma de un alambre de púas.

La tierna carta que redactaron para Anto por su cumpleaños con el arreglo floral y la joya que recibió de Tiffany(Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Además, esa joya fue acompañada por dos arreglos florales con los colores que identifican a la compañía. El blanco, el celeste y el rosa. Incluso, agregaron una carta con un sentido mensaje por el tiempo que hace que Roccuzzo es parte de la firma. “Anto, feliz cumpleaños. Esperamos que tengas una gran semana. Nosotros te deseamos que lo mejor para este año llegue. Con amor”.