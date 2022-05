Anoche una familia funense fue víctima de un robo en su vivienda

Cuatro hombres entraron a una vivienda funense anoche ubicada en calle Tomás Minetti y San José, en cercanías de Garita 12. La familia de 4 integrantes fue reducida y maniatada por los delincuentes cerca de las 22 horas.

Como no contaban con dinero en su casa uno de ellos fue obligado en su auto particular a dirigirse al cajero del Banco Santander Río en calle Santa Fe al 1500, donde tuvo que retirar $50.000, el límite máximo de extracción, y luego continuaron hacia Rosario, donde en otra entidad bancaria lo hicieron retirar una cifra similar, mientras que el resto de la familia permanecía custodiada por otros dos malhechores que no exhibieron armas pero amenazaban que las usarían.

Luego del retiro de efectivo en Rosario, ya en Funes los delincuentes tomaron otro auto de la familia y escaparon de la casa con varias pertenencias en los dos vehículos.

Los funenses realizaron un llamado esta mañana al Intendente Roly Santacroce dando aviso del robo, así fue que se conoció el hecho por las autoridades ya que éste dio aviso a las fuerzas de seguridad quienes se acercaron a la vivienda para comenzar una investigación recién en el día de hoy.

Seccional 23°

Como primera instancia la policía analiza la presencia de otro auto que sería en el que llegaron los delincuentes a la zona. Se puso en funcionamiento una investigación de las cámaras de seguridad en el Centro Monitoreo Municipal y de cámaras particulares de viviendas cercanas a cargo de fuerzas policiales ya que la casa perpetrada no posee sistema de videovigilancia ni alarma.

También se revisarán las cámaras de seguridad de los cajeros donde los delincuentes llevaron al funense a retirar dinero.

Personal de Control Urbano se apostó esta mañana en la vivienda para dialogar con la familia que había sufrido tal lamentable hecho. El Municipio comenzó trabajos de iluminación en la zona donde se produjo el robo, ya que esos 100 metros durante la noche reina una profunda oscuridad.