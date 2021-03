Anoche tras el discurso de Apertura del Año Legislativo 2021 dialogamos con el Intendente Pedretti quién se expresó más enérgico que nunca.

Seguían sonando aun los aplausos dentro del recinto del Concejo, cuando José María Pedretti se acerca a nosotros y nos brinda la entrevista solicitada, más que nada por las obras y gestiones logradas en medio de la crisis sanitaria y económica que causó la Pandemia en el año finalizado, pero también por los rumores que sus oponentes habían difundido en toda la ciudad.









El Intendente respondió animadamente, “El año que pasó tuvimos que enfrentar no solo la Pandemia ya que cuando esta comenzó enfrentábamos muchos casos de Dengue, todo eso nos marcó trabajar de otra manera. La economía se cayó, tuvimos que levantarla con mucho esfuerzo, pero a pesar de esto, pudimos comprar vehículos para el Parque Automotor: Compactadora, Chipiadora, Camión Regador, Chata para la GUR, chata para el mantenimiento de las cámaras de Seguridad. También continuamos con Obras, hicimos 20 cuadras de pavimento, bajamos la deuda del Municipio en 8 puntos, gracias a no claudicar y la confianza que uno genera.

La inversión en el Parque Industrial este año fue de 550 Millones de pesos, vendimos 6 lotes y en marzo y mayo están inaugurando dos empresas. Esto lo conseguimos por ser serios con la gente y sinceros en el relato, así logramos que el empresario confié y le cuente al otro y divulgue que en Roldán vale la pena invertir.

El Parque Industrial va a seguir creciendo, sumamos 16 hectáreas más, por eso es importante no temer, porque el miedo paraliza, a los problemas hay que plantearlos y discutirlos hasta solucionarlos, aunque nos equivoquemos, pero han sido muchos los aciertos obtenidos en este ejercicio.

Voy a volver a ser candidato a Intendente este 2021 porque vi un renacer de muchas cosas y la torpeza de muchos, que expusieron su egoísmo político.

Mientras enfrentábamos una Pandemia y llegaban de ciudades vecinas para ver como hacíamos nosotros para seguir trabajando, cómo adquirimos la Planta hormigonera, camiones, haber pavimentado calle Ibarlucea que une Tierra de Sueños 2 con el 3, haber construido el Destacamento y todo lo demás, les hacía temer que yo me presentara, en ese momento no estaba en mis planes, quería alejarme un poco y dedicarme a mi familia.

Ahora el haber sido calumniado e injuriado, me produjo una reacción de querer ir por más porque me demostraron que saben que puedo lograr mucho todavía.

Me recordó otro feo momento cuando fueron a pintar y tirar bombas atacando mi casa, por eso con mi familia pensamos y lo evaluamos. Yo no tengo que demostrar nada, porque la gente de Roldán me conoce, sabe quién soy yo, lo que digo y hago.

La crítica no me molesta y tengo mucha espalda, me podés tirar con un misil y me la banco, Dios me ha regalado varios dones, entre ellos la capacidad de no enojarme o hacerlo cuando yo quiero. La capacidad de no odiar a las personas y esto me permite ser libre. Porque si odio, no voy a querer ir a ningún lado donde estén esos seres odiados, el odio enferma. Pero esas calumnias rompieron esa estructura que yo tenía para construir algo nuevo, veremos cómo lo canalizo…igual no alimento la sangre con sangre, nunca lo hice, soy de los que esperan y confían. La gente me ha observado por más de 20 años, sabe lo que soy capaz de lograr, lo que hecho y lo que no, conocen a mi familia, como se visten dónde van, a que escuela concurrieron…mi casa siempre está llena de gente…

Los ataques los atribuyo a gente que no tiene proyectos para mostrar, me pregunto ¿qué han hecho para cambiar la calidad de vida de los roldanenses?, yo he mejorado calles con pavimentos, iluminado los barrios, me he preocupado para para accionar sumando calidad de obras y gestión a esta ciudad. Ellos manejaron el Ministerio de Seguridad por años y nunca hicieron nada y podría decirte miles de cosas más…

Yo creo que es parte de algunos que deciden jugar sucio porque no tienen ideas…, creen que descalificando a una persona pueden atraer votos, pero el propio tiempo va a matar este accionar.

Yo sigo gestionando para adelante, estoy muy seguro y convencido de lo que hago, como por ejemplo la creación de una Fiscalía Local, que es muy importante, para dar respuesta policial rápidamente ante los delitos. También continuar las obras, el pavimento, eso le sirve a la gente para dilucidar si hemos trabajado o no en todas las áreas aún en pandemia, sumando a todos los proyectos que se vienen en articulación con los Gobiernos Provincial y Nacional”, cerró Pedreti