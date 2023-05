Ángel de Brito y Lanata en LAM

ÁNGEL DE BRITO | INSTAGRAM

Ángel de Brito suele ser bastante agradecido con El Trece por los años que estuvo en su pantalla, pero cada tanto lanza pequeños palitos en LAM (América TV) sobre los motivos que lo llevaron a abandonar el canal hace más de año y medio.

El periodista entrevistó a Jorge Lanata en un mano a mano y al consultarle por su regreso a la televisión con PPT, expresó: “¿Estás volviendo a la tele también?“. “Sí, ahora; es ya, en dos semanas. El 4 de junio a las 10 de la noche“, respondió el conductor de Radio Mitre.

Sin embargo, De Brito lanzó la picante pregunta: “¿Como siempre el horario? Viste que están raros los horarios, vienen, van“, ante lo cual, Lanata sentenció sin más: “Cuando en televisión te cambian el horario es que te quieren cagar“. Ángel sonrió de forma pícara y agregó: “Es una máxima que se cumple seguido“.

“¿Es así o no? Vos lo sabés mejor que yo“, repreguntó Jorge, en referencia a los cambios de horario que sufrió De Brito en el último tiempo que estuvo en El Trece. “Sí, sí, a mí me pasó“, manifestó picante Ángel. “Te cambian y te cagaron”, sumó Lanata.

“Sí, sí, es parte de la tele también, porque también del otro lado entendés que los canales quieran mejorar sus cosas. A veces no salen esas mejoras, pero bueno, siempre te cagan a vos“, concluyó De Brito.

A poco de regresar a El Trece, Jorge Lanata analizó filoso el rendimiento del canal

Lanata confirmó con fecha y hora su regreso a El Trece con PPT, Periodismo Para Todos y analizó filoso el rendimiento del canal, en comparación a Telefe.

El periodista dio un móvil para LAM (América) y Ángel de Brito le preguntó qué pensaba que pasó con El Trece que maneja bajos números de rating desde hace un tiempo. “Yo veo que el hecho de que Telefe esté manejado por Paramount, le dio una espalada importante que hoy El Trece no tiene. Evidentemente, Telefe programó mejor, es así. El Trece también compró latas turcas, pero ahí no funcionaron y en Telefe funcionaron todas“, respondió Lanata.

“Y después tuvieron mala leche con las elecciones de programación. Desgraciadamente ATAV no funciona, yo pensé que no iba a funcionar desde que salió, porque era demasiado bajón. Es una novela que está bien, es interesante, pero esto de la novela comprometida ya fue. Tengo buen diálogo con Adrián Suar, pero no hablamos de programación”, cerró el conductor.