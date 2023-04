Ángel de Brito, filoso con el estreno de ATAV 2 y la visita de Mauro Icardi a Masterchef Argentina: “Un embole”

Ángel de Brito reaccionó filoso al super lunes de El Trece con el estreno ATAV 2 y la visita de Mauro Icardi a Masterchef Argentina para competir con el debut de la ficción nacional.

ÁNGEL DE BRITO, WANDA NARA, MAURO ICARDI Y ATAV 2 | INSTAGRAM

El reconocido tuitero German lanzó un divertido tuit, en el cual se refería a la sorpresa que habría generado en Ángel la nota que le hicieron este lunes por la noche a Fabio Cuggini en LAM (América TV) por su conflicto con Gustavo Sofovich; sin embargo, De Brito decidió responder el tuit con la revelación de que su shock tenía más que ver con la nueva ficción de El Trece: “¡Y con las actuaciones de ATAV!“.

Al ver que un usuario cuestionó que siempre es muy crítico con lo que se hace en El Trece con un “todos sabemos que sos pro Telefe“, el periodista reaccionó: “También me parece un embole Masterchef. El recurso Icardi restó“, con lo cual quedó claro que la presencia del esposo de Wanda Nara en el reality para competir fuertemente contra ATAV, no fue de su agrado.

Asimismo, De Brito se mostró en desacuerdo con la trama de ATAV 2, debido a que bajo su mirada, no tiene que ver con lo que fue la exitosa primera temporada de la misma: “¿Para qué le pusieron ATAV si no tienen nada que ver con la anterior? Cuando digo NADA, me refiero a todo“.

Así empezó la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza: el video

El lunes 10 de abril, El Trece puso al aire el primer capítulo de la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), la continuación de la tira que se emitió en 2019. Aunque la historia y los protagonistas son totalmente diferentes.

En esta temporada, el elenco de la ficción de Polka estará totalmente renovado; ya no se verá en la historia a los personajes principales de la primera parte: Benjamín Vicuña, La China Suárez, Mercedes Funes y Gonzalo Heredia.

ATAV 2 comenzó con la escena protagonizada por Toni Gelabert, que interpreta a Antonio Salvat, y Tato Quattordio, que encarna a Segundo Machado: dos amigos que se ven por última vez en 1977, la noche previa a que Antonio y su padre Pedro Salvat (Rafael Ferro) -hijo de Bruno Salvat y Lucia Morel (Albert Baró y Delfi Chaves)- huyeron a España debido a la dictadura militar que imperó en la Argentina entre 1976 y 1983.

La noche previa a la huida, Antonio y Segundo van a una fiesta de la que son echados. Por ese motivo se dirigen a la casa de la familia Machado, en donde se sinceran el uno con el otro y se besan apasionadamente. Pero la situación no pasa a mayores ya que Rafael Machado (Federico D’Elía), el papá de Segundo, ingresa a la habitación para decirle a Antonio que tiene que regresar a su casa porque él y su familia corren peligro.

La segunda parte de ATAV transcurre después del regreso de la democracia en la Argentina. Buenos Aires está convulsionada por los nuevos aires de cambio que surgieron después de la última dictadura y el regreso de quienes tuvieron que exiliarse. La ciudad es el epicentro del encuentro de los descendientes de las familias Moretti (Aldo Moretti y la Polaca, interpretados por Gonzalo Heredia y la China Suárez) y Salvat (Lucía Morel y Bruno Salvat, protagonizados por Delfina Chaves y Albert Baró).

A lo largo de los capítulos, los protagonistas atravesarán obstáculos, traiciones, desilusiones, venganza, odios, pasiones y amores, en un país que avanza hacia la libertad, pero aún con mucha oscuridad por transitar.

Juan Gil Navarro, Gloria Carrá, Justina Bustos, Belén Chavanne, Santiago Talledo, Andrea Rincón, Nacho Di Marco, Darío Barassi, Federico D´Elía, Malena Solda y el actor español Toni Gelabert formarán el elenco de la nueva temporada.

Mauro Icardi estuvo en MasterChef Argentina y Wanda Nara lloró tras despedirlo con un beso

En una noche especial donde tenían como competencia al estreno de la segunda temporada de ATAV en El Trece, Mauro Icardi estuvo como invitado en MasterChef Argentina (Telefe). Después de su participación, a la hora de despedirlo, Wanda Nara, su esposa y conductora del programa, le dio un tremendo beso y rompió en llanto.

En la tercera semana de competencia les tocó cocinar a Candelaria Sorini, Silvana Díaz, Estefanía Herlein, Carlos Alzamora, Juan Francisco Moro, Rodrigo Salcedo y Rodolfo Vera Calderón.

Mientras algunos pensaron en Francis Mallmann como el invitado sorpresa, el futbolista del Galatasaray de Turquía ingresó al estudio y saludó a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Luego, cuando quiso saludar a la madre de sus dos hijas, ésta sorprendió al no querer besarlo en la boca. Pero todo tenía explicación, dijo. “No le doy un beso en la boca porque le dejo todo…, le dejo todo marcado”, lanzó la conductora de MasterChef Argentina.

Mauro desafió a los participantes a que realicen la mejor entraña y el mejor chimichurri. El futbolista seleccionó personalmente los ingredientes para la prueba que los cocineros debieron realizar en 15 minutos.

“Participantes: les elegí la entraña y todos los ingredientes para hacer un chimichurri. En mi casa hay una particularidad que es la nuez moscada“, les dijo el delantero. “Me gusta embadurnar bien la entrada en ese chimichurri y mandar la entraña al fuego. Este es mi secreto y espero que hagan lo mejor que puedan hacer. Les deseo lo mejor a todos y adelante”, indicó Icardi.

Wanda Nara despidió a Mauro Icrardi luego de terminar su participación en el reality, pero la conductora inesperadamente se emocionó hasta las lágrimas en medio de un beso.

“Gracias Mauro por acompañarnos. Sé que lo hacés por mí y que me acompañes… nada, me pone muy contenta. Gracias por estar acá”, le dijo la conductora de Telefe a su esposo, tirando por el suelo cualquier nuevo rumor de crisis. “Gracias a todos. A los participantes, al jurado, a vos. Quiero desearles lo mejor a todos ustedes. Demuestren porque tienen muchas cualidades”, respondió Icardi.

“No me hagan más algo así”, dijo Wanda, y sugirió que la próxima vez inviten a las parejas de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.