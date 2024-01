Ángel de Brito apuntó contra Florencia de la V por no mencionar a LAM en su programa: “Quedaron con malas costumbres de Rial”

Ángel de Brito volvió a apuntar contra Florencia de la V tras no mencionar a LAM (América TV) en Intrusos, y le tiró un palito al famoso periodista Jorge Rial.

A través de su cuenta de Instagram en el juego de #AngelResponde, el conductor se animó a resolver todas las dudas de sus seguidores. “¿Te diste cuenta que Flor de la V nunca nombra a LAM? Solo hace referencia”, preguntó un fanático.

“Sí, es un pedido de producción. Quedaron con malas costumbres de Jorge Rial”, lanzó Ángel de Brito de manera picante.

Cabe destacar que, el periodista siempre acusó a la conductora de no mencionar a su programa ni tampoco cuando se trata de una primicia. Esto siempre generó revuelo, ya que los programas se encuentran en el mismo canal. Sin embargo, tendrían algunos conflictos entre sí.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre El Trece?

Ángel de Brito habló sobre la salida de El Trece con su programa LAM (América TV) y apuntó contra el canal por no apostar por sus proyectos.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor respondió las inquietudes de sus seguidores, y un usuario le preguntó: “¿Por qué LAM está en América y no en el canal Trece?”.

De esta manera, el periodista no tuvo filtros y contestó: “Porque El Trece se equivocó dejándome ir y América tuvo vivísimo en llevarnos”.

Luego cuando le preguntaron si le gustaría trabajar en Telefe, contestó: “Trabajé una temporada. Estoy feliz en América y trabajaría en todos los canales”.

¿Por qué LAM se fue de El Trece?

Ángel de Brito habló en exclusiva con María Laura Santillán para Infobae en el 2022 y contó la verdad sobre su salida de El Trece.

“Del Trece me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción. Yo siento que lo di todo y me parece que las condiciones no estaban dadas para seguir”, detalló el conductor.

“Hay cosas que me enojaron. Pero porque se portaron mal, fue el canal como grupo una vez que terminó el programa”, lanzó. Y aseguró que una de las peores situaciones que no pudo soportar es que El Trece “trató de cortarle las posibilidades de trabajar en otro lado”.

Finalmente, Ángel de Brito aclaró que no le faltaron oportunidades para seguir trabajando desde otro lugar con su programa: “Cuando anunciamos el fin de LAM, todos los canales nos llamaron para trabajar. Telefe nos llamó, tuvimos reuniones. Nos llamó Canal Nueve también y optamos por América que era la mejor oferta en todo sentido”.