Andrea Taboada habló sobre su enemistad con Fernanda Iglesias y fue tajante: “Con la violencia no se jode”

Recientemente, Andrea Taboada disparó contra Fernanda Iglesias en Twitter y reavivó la distancia que las aleja desde hace varios años. Tras esto, la locutora habló al respecto y fue tajante.

ANDREA TABOADA Y FERNANDA IGLESIAS | CAPTURA

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), Andrea Taboada sentenció: “Veía que estaban discutiendo un tema de violencia (en LAM) y yo recordaba todos los episodios de Fernanda Iglesias… me llamó mucho la atención“.

Sobre una posible reconciliación, dijo: “No sé si tiene mucho sentido acercarnos, pensamos distinto. Pero podría sentarme a solas a charlar”. Luego, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Fernanda, Andrea aseguró que solo por necesidad: “Si puedo elegir, no, pero si uno necesita laburar…“.

Sobre que le parece mal de su colega, la periodista manifestó: “Con la violencia no se jode, ahí no hay nada para discutir, no hay un sí o un no, es un no. Yo no lo permito, esa es la diferencia, pero puedo sentarme a tomar un café. Es una conducta que se repite y hay cosas que no las puedo concebir”.

Qué pasó entre Fernanda Iglesias y Andrea Taboada

“Qué raro todo… Opina de violencia…(?) Le tiró un celular a una colega, una copa a un compañero…cachetazos… Otras personas pueden seguir contando… Lo lamento mucho“, expresó la periodista sin filtro en la red social de Elon Musk.

Esto sucedió luego de que en LAM debatieran sobre la fuerte reacción que tuvo Elizabeth Vernaci contra la producción de Pop 101.5 y muchos de los seguidores de Andrea apuntaron a que su comentario fue puntualmente sobre Fernanda Iglesias, por el violento episodio que vivieron años atrás.

Si bien Andrea Taboada y Fernanda Iglesias lograron convivir en LAM (América TV) durante 2022, la relación entre ellas es tensa. Y así quedó demostrado en la noche del jueves 29 de diciembre, cuando las angelitas se cruzaron al aire.

Andrea Taboada estaba dando detalles sobre la escandalosa relación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, en medio de la denuncia del futbolista a la modelo por amenazas y hostigamiento, cuando Fernanda Iglesias la interrumpió para dar su opinión.

“Si me dejás, voy a poder terminar la oración y ahí se va a entender”, se molestó Taboada. “Te enojaste”, alcanzó a decir Iglesias, cuando su compañera estalló: “No, no. Simplemente te digo que me dejes terminar de hablar, porque si me interrumpís…”.

“Si querés vení y pegame, como la otra vez”, sentenció la locutora, en alusión al año 2016, cuando Fernanda le pegó una cachetada en pleno vivo de Nosotros a la Mañana (El Trece).

El violento episodio de Fernanda Iglesias y Andrea Taboada

En febrero de 2016 en Nosotros a la Mañana, por aquel entonces conducido por Fabián Doman, Fernanda Iglesias estaba dando su parecer sobre los piquetes por la liberación de Milagro Sala, cuando fue interrumpida por Andrea Taboada.

“Te enojaste mucho”, reiteró la periodista. “No,no, si querés vení y pegame un cachetazo como la otra vez. Yo no me olvido. ¿Querés venir a pegarme? Para que me calle, como la otra vez en canal 13”, le recordó nuevamente Taboada.

La periodista estaba redondeando un pensamiento cuando la locutora quiso plantear una objeción. Esto hizo que Iglesia le pellizcara un brazo, murmurando “¡pará!”, y enseguida poniendo una sonrisa.

Taboada se tomó el gesto como una agresión, y lanzó un fuerte descargo contra la periodista.

“Esta piba está loca”, arrancó. “Ubícate Fernanda. No te lo digo más. Termina de hablar, pero no podés agredir. Estás re mal de la cabeza, boluda“, la reprendió.

Iglesias, avergonzada, quedó en silencio, hasta que finalmente retomó la palabra y terminó su pensamiento.