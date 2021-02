Andrea Rincón sobre su lucha contra las adicciones: “La cocaína es el infierno”

Andrea Rincón habló de sus adicciones en una charla con Gastón Pauls para su nuevo ciclo en Crónica, Seres libres, y se sinceró sobre cómo vive el día a día y cómo se aleja de las tentaciones.

Ante la pregunta de: “¿Qué te pasa hoy ante cualquier tentación?”, la actriz aseguró: “Vivo con eso porque tengo una parte en la que me gusta el quilombo. Estoy en un lugar tan lindo, tan hermoso y me recuperé. Yo me levanto todos los días feliz de quién soy. Estoy en paz. Cuando me voy a dormir, cuando apoyo la cabeza en la almohada. Cometo un montón de errores a diario pero trato siempre de ser mejor. Hoy vivo en paz conmigo misma“.

Luego, cuando Gastón le consultó sobre qué le pasa cuando ve gente que consume drogas, ella dijo abiertamente: “Me duele, me da tristeza, me da ganas de abrazarlo. Me duele el dolor. Cuando te metés en ese lugar es porque hay algo. Salvo que hay gente que consume por consumir, tiene un consumo social que yo nunca pude tener controlado. Nunca me pasó. Cuando veo alguien en ese pozo, perdido, en medio de ese laberinto, lo primero que pienso es ‘pobrecito’, me dan ganas de abrazarlo y ayudarlo. Me dan ganas de ser súper Andrea y salvarle la vida a ese ser como me la salvaron a mí“.

“Me ayudaron mi familia, vos, con Nancy Dupláa me pasa algo así, porque siento que me dio la oportunidad en un momento muy importante. Me sentí muy valorada y cuidada con Nancy y con Pablo Echarri. Tienen como una imagen de papá y mamá con todo el equipo pero yo estaba en un momento heavy y sentir ese amor te hace creer que en este mundo hay una parte hostil pero también un lado bueno donde nos podemos parar de ese lado”, admitió, recordando cuando fue parte de la telenovela La Leona.

Y en el momento en que el actor le preguntó qué es la cocaína, Rincón fue tajante: “Es el infierno”. Por su parte, respecto al alcohol, expresó: “Considero que es algo muy similar, porque yo tuve problemas con el alcohol pero no te lleva al mismo lugar. Porque con el alcohol terminás quebrado y te dormís. También es humillante y vergonzoso pero la cocaína te lleva a un lugar que puede ser un viaje… Es el infierno“.

Además, Andrea contestó qué le diría a alguien que se está drogando mientras mira la entrevista: “Si yo pude, puede cualquiera y siempre se puede. Que levanten el teléfono y pidan ayuda. Sé que se siente mucha vergüenza y es como mostrarte desnudo pero es necesario pedir ayuda”.

