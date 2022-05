Anabel Varela Donnet: Charla alimentación Consciente y emociones

Anabel Varela Donnet: COACH EN SALUD Y NUTRICIÓN * INSTRUCTORA DE YOGA * Actualmente estudiando un MASTER INTERNACIONAL EN TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA ALIMENTACIÓN.

“Quiero dejar de comer todos los días alfajores pero no puedo…”😞 “Un almuerzo sin postre no tiene sentido” “Pienso en chocolate y hasta que no lo cómo estoy nervioso”… estas son algunas de las frases que nos decimos a nosotros mismos en este afán de desprendernos de la adicción a los dulces.

NO ES UN PROCESO FACIL ya que una vez instaurado es nuestra propia mente con sus mecanismos de memoria la que nos lleva a repetir el gesto.

Sin embargo CON UNA ATENCIÓN PLENA DE NUESTRAS INGESTAS, con un cuidado especial en el equilibrio de nuestros macronutrientes y una reflexión constante de las emociones ES POSIBLE FRENAR estos hábitos que nos generan culpa y frustración.

*LOS ESPERO HOY JUEVES A LAS 19.30 HS EN EL GALPON MUNICIPAL DE FUNES*. LIC. Anabel Varla Donnet,

Algunos de los temas que se tratan:

Proteinas

Carbohidratos

El efecto del azúcar en el cuerpo

Las grasas saludables

Los hábitos sanos desde que te despertas hasta como dormir mejor. A qué hora comer o hacer actividades deportivas

El intestino y cómo hacer que funcione bien

Cómo eliminar parásitos y fomentar una buena flora intestinal