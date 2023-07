Amigos X Siempre festeja sus 7 años

Se está organizando una celebración muy especial y María de los Ángeles Cozzio, fundadora de la Agrupación quién nos relata como funciona el Grupo desde sus comienzos, “siempre en mi vida estuve rodeada de niños en situación de discapacidad por el hecho de dar clases particulares a alumnos con retrasos madurativos o problemáticas en la atención, así que no me era un área desconocida.

Pero empecé a prepararme especialmente e interiorizarme y asesorarme para ese trabajo. Fundamentalmente empecé a escucharlos atentamente, por eso afirmo que Amigos por Siempre es el eco de sus voces que expresaban las necesidades, inquietudes, lo que sentían y sus propuestas.

Así comenzamos en el 2016 a realizar los encuentros del Grupo. Sola no podía entonces empiezo a golpear puertas y siento que se fueron abriendo no sólo de particulares, sino desde las Instituciones como el Centro de jubilados, los Clubes, Empresas, etc.

El 20 de julio de 2016 con 30 jóvenes coordiné el primer encuentro en el Club Funes con el apoyo de personas que los valoran como trabajadores en la inclusión a esta comunidad de jóvenes que poseen capacidades diferentes, entre los que se encuentran, familiares, amigos, vecinos y comerciantes, que colaboraron con mucha expectativa de formar nuevos lazos y amistades, que es como logramos la integración tan ansiada.











Cuando empecé tenía muchos temores, pero ellos me fueron empujando con sus peticiones cada vez más, y así fue como me empeñé en responder a cada una de sus peticiones, gestionando diferentes Talleres para su superación, por eso necesitamos para seguir en este camino, profesionales y gente que nos done su tiempo para sumar más Capacitaciones y Talleres, porque fue así como pudimos sumarlos a distintos Deportes, Danzas, Lenguaje de Señas, Natación, Manualidades, Locución, Cocina, Catering, Mozos, Estilismo, Maquillaje, ahora sumamos el Taller Habilidades Sociales. etc., buscamos poder brindar algunas posibilidades para que estos jóvenes logren obtener una salida laboral que les brinde independencia económica para su futuro. Con el Slogan: ¡Discapacidad no es Incapacidad! María de los Ángeles Cozzio

Así a solicitud de ellos también fuimos agregando eventos en nuestra agenda, desfiles, caminatas de visualización y concientización, encuentros, mateadas, festejos de cumpleaños, de la primavera, entrega de diplomas, bailes, etc.

En cada evento hemos sumado mucha gente que nos acompañó, estos logros suben nuestras expectativas, las de todo el equipo, y las de ellos que sienten que pueden superarse y llegar cada vez más alto.

Este año festejamos nuestro cumpleaños número 7 en las instalaciones del Club Funes, con muchas sorpresas para este 28 de julio, de 11 a 14 horas con un Almuerzo a la Canasta, DJ en vivo, Mariachis, Martín de Comedias Musicales, Regalos, por supuesto con entrada libre y gratuita, auspiciado por el Gobierno de Funes