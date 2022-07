“Amigos x Siempre” celebró su sexto aniversario

ENCUENTRO INCLUSIVO 32; Festejo del cumpleaños número 6

Si bien comenzó un poco convulsionado con un accidente que gracias a Dios no pasó a mayores cuando el sonidista cayó del escenario y debió ser atendido, luego a partir de la llegada de los miembros y sus grupos familiares y amigos, todo fue una gran fiesta con más de 150 personas en el salón del Club Funes.







El grupo CLAP de animaciones, Claudia ZUMBA y LA PAYAMEDICA PITA actuaron para los presentes quienes compartieron un almuerzo y luego un baile de celebración de la fecha con música y sonido a cargo del Dy Jy flavio Flecher.

Por supuesto no faltó la torta de cumpleaños ni los suvenires para los jóvenes de “Amigos por Siempre”

María de los Ángeles Cozzio es su mentora y coordinadora, quién desde siempre impulsa encuentros inclusivos y talleres para la integración y socialización de todos sus miembros. Es así como lograron en su participación en las Olimpíadas Especiales Argentinas logrando un primer y segundo premio dos de sus integrantes: Medalla de Oro para Damián Troncoso y Medalla de plata para Damián Vázquez.







Este taller está a cargo de Gonzalo Spagnuolo de la escuela de Natación “Nadando” de Funes quién desde hace años viene desarrollando una tarea intensiva e integrativa con estos jóvenes que han logrado su superación hasta alcanzar no solo las preseas tan anheladas, sino también conformar una amistad y socialización que son ejemplares.

Son 14 alumnos que couchea el profesor Cristian Galarza. Como Cozzio es mimbro del EDIR y del ARDAD por lo que este equipo es invitado a competir en las Olimpíadas Nacionales de Natación e inscribimos a Damián Troncoso y Damián Vázquez, uno de ellos accedió a dos medallas por competir en dos categorías: estilos crol y Pecho.

María de los Ángeles expresó a Funes Hoy, “ Ellos quieren y necesitan sentirse incluidos por sus pares, tanto en lo social como en lo laboral; hacer lo mismo que cualquier joven; tienen ideales, sueños y metas. Cumplirlas se les hace más difícil ya que las oportunidades son escasas, la amistad con sus pares no se da en forma espontánea, sólo una vez que se les conoce comienzan a formarse vínculos, es por esta razón que creamos este espacio, para que pudieran compartir. Obtener un saludo, un abrazo, la amistad que es tan importante para ellos, relacionarlos es la meta. La verdad no me puedo sentir más feliz y orgullosa de haber recorrido estos 6 años junto a jóvenes que sólo han demostrado muchísimas ganas de participar siempre en las actividades que proponemos, ya sean en los talleres que son muchos: folclore, fútbol, natación, actividades prácticas, etc., sino que además han obtenido distinciones cada vez que nos convocan a competir en las distintas regionales o nacionales.







Me emociona cómo han crecido, madurado durante estos 6 años y cómo han sumado herramientas para integrarse e intercambiar momentos con la sociedad toda. Que se sientan capaces y ganadores, que reciban aplausos, es un mimo para ellos y una gran felicidad para mí.

Es muy difícil expresar mi agradecimiento porque en estos 6 años son muchas las personas que se acercaron y colaboraron para hacer esto posible: los clubes, las entidades intermedias, los funcionarios de distintos Gobiernos, así como el actual, los comerciantes en cuya representación voy a nombrar a Raúl Danieles que nos apadrinó siempre, las familias de los jóvenes, entidades que trabajan con la misma temática nuestra, a quienes nos invitan a actuar en sus eventos o competencias y fundamentalmente a toda la gente de Funes, que siempre nos reciben con mucho cariño y amor.

Solo decirles que aún tenemos mucho camino por recorrer, que esto recién comienza y que es mi deseo que el grupo Amigos por Siempre crezca en cantidad de miembros y actividades, que los invito a quienes conozcan o tengan una familiar o amigo en la situación de capacidad diferente los acerquen, los acompañen para que se sumen a pertenecer a un grupo en el que en definitiva solo buscamos que todo les sea un poco más fácil para lograr ser felices”, cerrò Cozzio