Amalia “Yuyito” González confirmó su relación con Javier Milei: “Es una cosa sana, pura, linda e inocente”

Amalia “Yuyito” González confirmó en el día de hoy su relación con Javier Milei, luego de que en el día, 13 de agosto, se los vieran en un evento juntos y a los besos.

Ante la repercusión de la noticia la conductora abrió su programa matutino hablando de la incipiente relación y aseguró: “Lo confirmamos, ya está, porque es una cosa sana, pura, linda e inocente. La verdad es que estamos enamorandonos”, comenzó diciendo ante las preguntas de sus panelistas.

Para ser más contundente dijo: “Estoy de novia. Sí” . Acto seguido amplió la información sobre el vínculo.

“Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”, completó.

Ante la consulta de sus compañeros sobre la posibilidad de casarse, Amalia expresó: “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”, aseguró.

“Yo no estoy ni a favor ni en contra del matrimonio, sí desde el amor, de decir ‘¿cómo le ponemos más a esto?’”, sumó. Luego se explayó sobre qué cosas siente que le llamaron la atención a Milei y sostuvo: “Quizás le haya gustado que seas una mujer con muchas cosas resueltas, que está para acompañarlo, que le llegaste en un buen momento de su vida”.

“La madurez, el acompañar, hacer lo que se puede y lo que no se puede no. Ni se me ocurriría ir a tomar un cafecito a la esquina, ni cosas como ‘ay, ¿cómo no viniste?’ ‘¿Cómo no me diste bola?’. No existe eso de ninguna manera”, enfatizó.

Sobre el día a día puntualizó: “Hablamos mucho por teléfono, hay conversación, si no, no llegamos a esto”, asimismo aseveró cómo lo ve al mandatario y acotó: “Nunca tiene un mal día. Siempre lo veo con esa fuerza que le hemos visto públicamente. No hay otra cara fuera de eso”.

Para cerrar el tema fue contundente: “Estoy enamorada”, ratificó.