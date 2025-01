Allanamiento en Funes en el marco de la desaparición de un roldanense de 42 años

El operativo se realizó anoche en las inmediaciones de Córdoba y Galindo. Marcelo David Molina, de 42 años domiciliado en Roldán, desapareció el viernes 3 de enero. Las fuerzas de seguridad provinciales planean retomar la búsqueda este miércoles mientras el Ministerio Público de la Acusación (MPA) analizaba la situación de las personas detenidas en Roldán.

PROCEDIMIENTO POLICIAL/MUNICIPAL:

🚔🚔 03.30 hs. Monitoreo detectó que había unos masculinos queriendo ingresar al predio del corralón municipal de Av Galindo.

Inmediatamente se avisó al 911 y Comando llegó al lugar procediendo a la detención de tres (3) masculinos:

1- RAMON V. de 22 años.

2- ADRIAN Y., de 30 años, y

3- JORGE S., de 27 años.

Todos domiciliados en zona oeste de Rosario.

En la colectora estaba estacionado el auto en el que habían llegado al lugar, tratándose de un Renault 18.

Se trasladó a los tres detenidos y el auto secuestrado a la Cría 23.

A partir de un pedido de paradero del Sr Marcelo M., domiciliado en Roldán, desde Monitoreo de Funes se realizaron búsquedas del automóvil del buscado, una Saveiro blanca.

La búsqueda dió resultado positivo yá que fué detectada teniendo movimientos en Funes luego de la fecha en que Medina desapareció.

Ésa valiosa información fué aportada a la fiscalía interviniente con imágenes de los ocupantes del rodado.

En la víspera se llevaron a cabo procedimientos, entre ellos un allanamiento en un predio cercano a la autopista km 308 adonde se encuentra trabajando el equipo argentino de Antropología Forense en busca de rastros de la persona buscada. Participan gran cantidad de agentes y también perros detectores de la Policía.

Manejamos la posibilidad de que la víctima pueda ser encontrada sin vida.

Se tomó conocimiento que habría tres detenidos en ésta causa y que se logró secuestrar la camioneta Saveiro y una moto del buscado, que estaba escondida en el predio mencionado. Fuentes oficiales indicaron que la búsqueda de Marcelo, por el momento dio resultados negativos.

El Cuerpo Argentino de Antropología Forense trabaja desde anoche en el predio ubicado a los alrededores del barrio Kentucky, en busca de Marcelo Molina, hace unas horas, una sospecha alarmante tomó lugar en la investigación: el desaparecido podría estar muerto y haber sido calcinado

Siguiendo las grabaciones del Centro de Monitero de Funes, los investigadores pudieron reconstruir el trayecto del vehículo, lo que los llevó hasta el establecimiento mencionado.

Allí funciona una cocina industrial, y esto alimenta la perturbadora hipótesis que hasta el momento no fue confirmada ya que la investigación se maneja con mucho hermetismo.

Allanaron una vivienda en Funes y recuperaron su moto y la camioneta en que se desplazaba











Marcelo Molina, conocido como “Archi” y vecino de Roldán, continúa desaparecido desde el mediodía del pasado viernes.

En la mañana, de ayer su sobrina relato a distintos Medios que la familia se presentó en el lugar de trabajo de la supuesta novia de Marcelo, donde tuvieron un encuentro con quien sería el cuñado de esta mujer.

“Este hombre dijo que hacía un año no veía a Marcelo, pero sabemos que es mentira, porque tenía la llave de la casa de mi tío y me la entregó el sábado pasado. Además, cuando fueron a preguntarle, encontraron la moto de Marcelo escondida en su patio, cubierta con reposeras.”





La moto fue secuestrada por la policía como parte de la investigación en la vivienda de este hombre en la ciudad de Funes.

Marcelo fue visto por última vez el viernes al mediodía, tras llevar a su hermana al trabajo. Horas después, dos personas llegaron a su domicilio con su camioneta, argumentando que él los había enviado a buscar herramientas. Desde entonces, no ha habido contacto directo con Marcelo.

“Ese día volví a mi casa como pude, él ya no estaba y a las 18 horas me mandó un mensaje escrito, algo que no es habitual en él. Me puso que se había juntado con una mujer con la que está saliendo”, contó Silvia en el programa Radiomañana, de Roldán FM 92. Volvió a la casa a las 21 y se encontró con que la vivienda estaba abierta, sin llave y con el aire prendido. “Faltaba un televisor, aunque eso me resultó lógico si que se estaba juntando con esta mujer. También faltaban sus papeles, pertenencias y herramientas de trabajo”, dijo.

Según explicó su hermana, Marcelo no estaba peleado con ningún miembro de la familia. “No hubo ninguna discusión, absolutamente nada. Pasamos un fin de año bárbaro entre todos. Se comunicaba constantemente conmigo, no hay una razón por la que no podría llamarme”, lamentó, y señaló que se veían y compartían comidas a diario. “Él tenía una camioneta blanca y salió de su casa en una moto que encontramos el lunes en Funes, donde vivía esta mina, y la tiene su cuñado. Me dijo que Marcelo la dejó del otro lado de la autopista, junto con las llaves de la casa.

Este hombre nos contó que la cuñada se había muerto el día anterior, que la habían ido a enterrar a Santiago del Estero, un montón de mentiras y cosas sin sentido”, precisó Silvia. “Le volví a preguntar por mi hermano y me contestó que hace un año que no lo ve, cosa que no es cierta. Hay muchas evasivas que nos llevan a pensar que Marcelo no está bien. Esa es mi desesperación, no saber dónde está”, señaló ella al cumplirse casi cinco de la desaparición de su hermano, a quien no ve desde el momento en que entró a su trabajo.

Su relato continuó y le agregó un halo de misterio a la situación. “La mujer con la que supuestamente él se fue, la que murió el domingo, me llamó el sábado desde el teléfono de Marcelo diciéndome que vendría su cuñado a retirar el aire acondicionado de su casa”. Silvia contestó que no pondría objeciones siempre y cuando sea su hermano quien se lo anoticiara. “A los 15 minutos estaba este tipo en la puerta de la casa, andaba en la moto de Marcelo y le dejó la llave de la casa a mi hija. Desde ahí, siempre fueron mensajes escritos”.

Desde las 20:30 horas del domingo, el celular de Marcelo está apagado. Previamente, solo le contestaba los mensajes a ella, nunca respondió a sus otros tres hermanos. “Me hubiera avisado que se desconectaba, no lo habría hecho así porque sabe que me preocupo. Me conoce, sabe que no me voy a quedar quieta y voy a buscarlo”, contó. “Marcelo no es así, sí es de viajar, pero siempre me avisó por dónde andaba. Tiene una ex pareja que vive en el Chaco y creo que no tiene hijos. Sale con esta chica, Romina, desde antes de la pandemia”.

“A mí no me cierra todo esto, y quien se comunicaba con nosotros no era él. Por lo general, él me dice gordita, pero me tiene agendada como ‘Chivi’ y todos los mensajes que mandó estos días empiezan así. ‘Chivi esto, Chivi de acá o allá’, y todo de forma escrita”, puntualizó la hermana. Desde la central de Monitoreo, en tanto, le dijeron que vieron a la camioneta circular el fin de semana por Funes. “Tenemos que esperar a que terminen de hacer el peritaje de cámaras y nos llamen a hacer el reconocimiento de si es él quién estaba manejando”.

A la vez, agregó lo que le contó una vecina de Marcelo. “El viernes por la tarde vio que llegó su chata y se bajaron dos mujeres. Una de ellas era quien venía siempre, su novia, acompañada de alguien más joven. Pusieron la chata de culata y se llevaron todo lo que pudieron”, aseguró. “Queremos saber que está bien y dónde fue, nada más. No me voy a quedar a esperar, no es de apagar el teléfono. Si alguien lo ve que me avise, estamos desesperados”, expresó.

Su familia señala que los mensajes recibidos desde su teléfono no coinciden con su forma habitual de comunicarse, ya que él prefería usar audios para responder.

Marcelo ya cuenta con un pedido de búsqueda de paradero a nivel nacional, extendida por la Policía de la Provincia de Santa Fe, Unidad Regional XVII San Lorenzo. La familia solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ser relevante en la búsqueda.

Si tenés información sobre Marcelo, por favor comunicate de inmediato al +54 9 341 355-3457 o directamente con la policía al 911.