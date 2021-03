Alfano reveló el increíble regalo que le hizo Maradona: “Lo acepté porque soy educada”

Graciela Alfano recordó detalles de su pasado con Diego Maradona, y por primera vez contó que él la sorprendió en uno de sus cumpleaños con un increíble regalo, y muy costoso, por cierto.

“Me regaló un brillantito divino. A mí no me gustaba que me regalaran cosas y él me preguntaba si lo usaba… Le dije que lo acepté porque soy educada”, contó la exvedette en diálogo con el programa radial Enganche.

Pero, aún así, comentó que todavía hoy lo luce con orgullo y que le recuerda a él: “Un día me lo puse y no me lo saqué nunca más, lo tengo puesto en este momento”, cerró Graciela.

Graciela Alfano y Diego Maradona

Graciela Alfano reveló como fueron sus noches de pasión con Diego Maradona: “Me lo comí fue brutal”

La actriz reveló que tuvo más de un encuentro sexual con el mejor jugador de todos los tiempos. “Ya sabemos que todos somos cornudos. No me siento culpable. Es un problema de él con su mujer y su familia”, aseguró

Cualquiera que haya visto esa emisión de La Biblia y el Calefón que reunió a Charly García, Joaquín Sabina, Graciela Alfano y Maradona empezó a sospecharlo: una de las mujeres más lindas de la Argentina y el mejor jugador de todos los tiempos tuvieron algo más que bueno onda.

Sin embargo, a casi 25 años de los hechos, la actriz decidió confirmar lo que era un secreto a voces. “Yo había vuelto de hacer ‘El Periscopio’ y a las dos de la mañana me dice el hombre de seguridad que estaba Diego arriba de su camioneta con un oso gigante que decía ‘Te quiero’. Ya me había sacado el maquillaje, así que bajé así como estaba”, reveló en Los Ángeles de la Mañana.

Y destacó: “La pasé muy bien. Brutal. Cuando Diego está en Maradona es tremendo. Es duro tener esa presión, pero cuando es Diego, te lo comés. Y me lo comí”.

La única razón para que esta historia de pasión no trascendiera es que el Pelusa todavía estaba casado con Claudia Villafañe. “Ya sabemos que todos somos cornudos. No me siento culpable. Es un problema de él con su mujer y su familia”, dijo sin sonrojarse la diva.

Por otra parte, Alfano reveló cuál fue la frase que desencadeno el frenesí: “Tenemos que hacerlo porque todo el mundo dice que lo hicimos. Nos estamos perdiendo la mejor parte”. Un encuentro que tuvo lugar en el departamento de Guillermo Coppola, quien ofició como “celestino”.

Además, la panelista retrató una simpática postal de ambos en la Plaza San Martín: “Hablamos hasta las seis y pico de la mañana. La gente que iba a trabajar nos miraba, pero no creía que podíamos ser nosotros. Charlamos de muchas cosas“.