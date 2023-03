Alfa volvió a la casa de Gran Hermano: críticas por cómo quedó y los productos que se llevó en vivo

Considerado uno de los personajes más polémicos dentro de la casa deGran Hermano y de más alto perfil, incluso afuera, luego de ser eliminado, Walter Santiago -popularmente conocido comoAlfa–, sigue siendo llamado por los programas de televisión para dar sus impresiones respecto de lo que fue el reality que acaba de terminar con la consagración de Marcos Ginocchio como ganador. Así, invitado por el noticiero de Telefe volvió a ingresar al lugar, ya acompañado de un celular que registró algunos momentos para destacar.

Sin embargo, antes de la aparición en televisión, aprovechó a hacer unas filmaciones que subió a su cuenta de TikTok. Allí comenzó el recorrido por la cocina: “Mirá dónde estoy de nuevo, dentro de la casa, la primera vez que estoy con un celular. Mirá, me voy a dar el gusto de hacer algo”, afirmó, para luego servirse una cucharada colmada de dulce de leche.











Pero no sería el único ambiente, claro: “Acá estamos recorriendo la casa”, continuó, mientras se desplazaba por el pasillo, para luego ingresar a la habitación donde habitualmente dormía: “Esta era mi cama, este era mi placard. Muy fuerte esto”. Y siguió la recorrida en el jardín, mostrando la cinta donde realizaba sus ejercicios y las mancuernas. Pero había algo que lo tenia preocupado.





“La pileta, a ver si está limpia…”, comentó antes de moverse hacia el lugar que cuidó celosamente durante cuatro meses. “Qué fuerte que es todo esto”, agregó reflexionando, cuando los recuerdos de lo vivido se hacen más presentes. Acompañado por productores y noteros del noticiero de Telefe también pasó por el confesionario, para mostrar a los demás la percepción que tenían desde adentro. “Está abierto, no te puedo creer. Esto estaba todo oscuro, esas luces no estaban prendidas, y todo con una led roja. Vos te sentabas acá y la única vista que tenías era esa camarita y lo único que veías era el ojo de Gran Hermano”, explicó a quienes allí se encontraban.Alfa volvió a la casa de Gran Hermano 1

Sin embargo, el momento de mayor indignación fue al abrir la heladera: “Nunca estuvo tan llena, mirá. Sandwichs, torta, helado, carne. No había nada de esto, qué hijos de puta. Mirá, fiambre…”, seguía relatando lo que iba encontrando, a diferencia de cómo se vivía cuando todos aún estaban en competencia y el presupuesto en comida apremiaba en tanto no se conseguían los objetivos en las pruebas semanales.

Ya al aire en el noticiero, volvió a afirmar que es la primera vez que se encuentra allí sin las limitaciones que tenía en el juego. “Es emocionante, entrar y ver todo esto es increíble”, recordó, a la vez que se sinceró asegurando: “Esto es parte de mi vida, es increíble todo lo que viví acá, todo lo que esta cada me dio, todo lo que nació y creció a través de esta casa”.

Volviendo a la cocina, reconoció que una de las cosas que más lo indignó fue que hayan dejado en el dulce de leche la tapa de aluminio, la que arrancó con bronca mientras decía que eso debía tirarse. “¿Sabés cómo extraño esto?”, se emocionó al ver las tazas que se utilizaban en la casa. “Aunque no crean, llegué y me preparé un café”, detalló mientras se servía una segunda infusión.

“Me voy a llevar esta taza, porque con esta taza yo desayuné cuatro meses y aunque vos no creas, los primeros días que yo salí de la casa la extrañaba. Porque al principio estaba en un hotel, como todos, aislado, y desayunaba con una taza común y extrañaba mi taza”, se sinceró antes de retirar que se la llevaría.

Sobre su experiencia dentro de la casa más famosa del país, recordó: “Estando aquí dentro ninguno de nosotros tenía consciencia, ni sabíamos ni suponíamos lo que pasaba afuera. Yo no tenía la menor idea de la repercusión que tenía el programa. Yo pensaba hasta que no tenía rating, que era un programa que no lo veía nadie y más de una vez me decía ‘yo estoy acá adentro perdiendo tiempo y afuera no nos ven’. Y me daba un poquito de dolor, y cuando salí y vi el primer día lo que poco a poco me fueron informando, fue una cosa increíble”.