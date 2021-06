Alex Caniggia le dedicó un bestial mensaje a Pampita por Charlotte

Alex Caniggia usó sus redes para dedicarle un ofensivo mensaje a Carolina Pampita Ardohain luego de que la modelo protagonizara un tremendo cruce con su hermana Charlotte en la emisión del 7 de junio de La Academia (El Trece). Sin embargo, un buen rato después y tras la repercusión que tomó el tema lo borró.

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana”, comenzó Alex Caniggia el bestial mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, recordando el sobrenombre que algunas modelos le adjudicaron a Pampita en sus inicios en el mundo del modelaje.

Y siguió: “Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés, pampeana. Mejorate sino la China vuelve y a tu marido te lo afana!“, le tiró trayendo al presente el escándalo conocido como motorhome-gate que tuvo como protagonistas a Carolina, La China Suárez y Benjamín Vicuña.

Como si no fuera mucho, el exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe), que fue eliminado del reality culinario en medio de un escándalo después de haber faltado a la gala de eliminación, mencionó en su bestial posteo a las cuentas de Eugenia Suárez, Pampita y LaFlia.

Qué pasó entre Charlotte Caniggia y Pampita en La Academia

Antes de interpretar a Amy Winehouse en la ronda de imitaciones de Showmatch: La Academia, Charlotte Caniggia cargó contra el jurado por el supuesto maltrato que habría recibido, y por el cual les dedicó una publicación furiosa donde los trató de “mierd*s”.

“Estaba enojada, perdón. Quizás no lo digo acá, pero sentí que me maltrataron, que podrían haber sido más amables conmigo, como le hablan a otros participantes”, dijo Caniggia. “No, no es que me caigan mal, solo que no me gustó cómo me dijeron las cosas, en ese tono sobrador”, agregó la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia. Sin embargo, ningún integrante recordó haberle dicho algo tan tremendo para que la joven se enoje.

Pero cuando el tema parecía quedar ahí, la polémica regresó con fuerza después de que Charlotte realizó su interpretación. “A algunos no les dijeron nada y cantan como el cul*”, indicó la participante tras la devolución de Ángel de Brito, y agregó: “Algunos cuando cantan en inglés parece que hablan en chino, pero el jurado no dice nada. A mí me tiran mierd*, no sé, no les caigo bien. Me dicen todo de mala manera y que no hubo nada positivo”, señaló.

“Te escuché decir en la previa que Pampita era mala persona y que te había traicionado”, lanzó el conductor de LAM, a lo que Char comentó: “Mala persona no, no me gustó lo que me dijo, pero está todo bien”. Segundos después, fue Carolina Ardohain quien le planteó por qué no habló en su momento. “Me la re banco si me lo decís en la cara, no tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter”, sumó, y puntualizó: “Esto no es un jardín de infantes donde tenemos que destacar qué cosas bien hizo, esto es un super show de la televisión, no podemos estar…”. “Pero no pueden tratarme mal tampoco”, la interrumpió Charlotte, y Pampita arremetió: “Yo siento que no tratamos mal a nadie”. “Bueno, vos, miralo y vas a ver que tratas mal a la gente”, sentenció Char.

“No podés estar en una competencia y no bancarte la devolución”, siguió la jurado. Después de escuchar que Caniggia dijo que se la bancaba, Pampita le recordó que “decir que el jurado es una mierd* no es bancartela”. Cansada de la afrenta de la joven, Carolina le fue muy frontal: “Bailás horrible, espantoso, estás en tu peor temporada y siento que no estás ensayando en nada. Sos una irrespetuosa y una maleducada por decir que somos una mierd*”.

Lejos de aceptar que pudo haber bailado mal y que su performance no gustó, Charlotte continuó arremetiendo contra Pampita, tanto que la jurado finalmente le dijo: “Tomá, mi amor, para vos, por lo educada que sos”.