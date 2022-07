Alerta por TRIQUINOSIS en ciudades vecinas

La Agencia de Seguridad Alimentaria, detectó brotes de triquinosis en algunas localidades vecinas a Funes, pero HASTA AHORA NINGÚN CASO EN NUESTRA CIUDAD, por lo que se emitió la alerta epidemiológica nacional y se intensificaron las medidas de prevención.

PROCESO DE DETECCIÓN DE CASOS Y SEGUIMIENTO

Vanina Marconetti explicó el proceso que se desarrolla desde la detección de un caso y cómo se trabaja para llegar al origen: “Cuando se detecta un caso de posible triquinosis en el centro de salud, se da aviso al área de Epidemiología, nos avisan y realizamos un seguimiento para establecer qué producto se consumió y dónde se adquirió”.

La titular de Assal agregó que, con esos datos “nos trasladamos a ese lugar para tomar una muestra de lo consumido, el inconveniente se presenta con los síntomas porque pueden aparecer mucho después del consumo (desde los 5 días y hasta los 60 días posteriores). En este brote que estamos transitando, según lo manifestado por los afectados, el consumo se realizó hace 30 adías atrás, por lo que conseguimos restos de alimentos con otra fecha de elaboración”.

Marconetti destacó: “Siempre trabajamos en conjunto con el Ministerio de la Producción y con Senasa porque una vez que llegamos al cerdo, interviene este organismo nacional para enviarlo a faena segura”.

La triquinosis es una enfermedad zoonótica que se transmite del animal al hombre, producida por larvas de parásitos del género Trichinella spp. Este parásito se aloja en los músculos de los animales y en nuestro país, se produce más comúnmente en cerdos domésticos y algunas otras especies silvestres, como jabalíes y pumas.

La triquinosis es una enfermedad zoonótica que se transmite del animal al hombre, producida por larvas de parásitos del género Trichinella spp. Este parásito se aloja en los músculos de los animales y en nuestro país, se produce más comúnmente en cerdos domésticos y algunas otras es pecies silvestres, como jabalíes y pumas.







El secretario de la Salud Municipal Marcelo Masciotta confirmó que se han detectado casos de triquinosis en ciudades vecinas, NO así en Funes todavía explicó: “Estamos fortaleciendo las medidas de prevención y le solicitamos a las familias que realicen las llamadas “carneadas” lo hagan de manera segura. Esto ocurre generalmente en invierno y es una cuestión cultural, por lo que estamos concientizando a que, previamente a la elaboración de los chacinados, tomen una muestra del cerdo y lo envíen al laboratorio habilitado. Allí se hace la determinación de triquina y con el resultado esa familia puede estar tranquila. Vale recordar que esto es para consumo particular y no para venta”.

Al consultar por la procedencia de los contagios aclaró, “a veces esto es consecuencia de las carneadas familiares, caseras y en otros casos, se dan en un establecimiento de venta y/o elaboración de alimentos”.

SÍNTOMAS

Es muy importante que la población conozca los síntomas. “Se caracteriza por dolores musculares, fiebre, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarreas, vómitos náuseas y puede haber algún edema o hinchazón de los párpados”, detalló.

RECOMENDACIONES PARA EL CONSUMO

Aclararon que la salazón de la carne es necesaria pero no logra eliminar los parásitos que contiene el alimento.

Previamente a la elaboración de los chacinados, tomar una muestra del cerdo y envíar a un laboratorio habilitado

La recomendación en la que coincidieron las autoridades es que “al consumir un alimento de cerdo se cocine en su totalidad sin dejar partes rosadas, y, si son embutidos o productos trozados, adquirirlos en establecimientos habilitados y con la información obligatoria en su rótulo, que permite conocer el origen del mismo”.

2 factores de Seguridad Alimentaria muy importantes!!!:

No consumir chacinados sin rotulo/Ni cerdo de ninguna Manera que no sea bien cocida!!!!🐖🐖

Si tenemos algún grupo familiar cercano que realice los mismos en forma artesanal 🍖🍖 aconsejamos ##Análisis de triquina antes de consumir.

##Compra de la carne certificada de frigorífico.

Desde Assal se recuerda que en el sitio web se puede obtener toda la información necesaria para prevenir la enfermedad: https://www.assal.gov.ar/eta/triquinosis.html