Alerta por bronquiolitis en niños: se espera un invierno con un nivel “muy importante” de casos

Con su irrupción en Argentina en marzo de 2020, el Covid-19 y las medidas preventivas para frenar su circulación ocuparon todos los espacios y esto modificó el comportamiento habitual de todos los demás virus respiratorios. Este año, con un alto porcentaje de vacunación y una vuelta casi total de las actividades presenciales, el SARS-CoV-2 parece estar bajo control y la preocupación se centra en el virus sincicial respiratorio (VSR) uno de los principales causantes de la bronquiolitis en los niños.

La alarma y especial preocupación en los más chicos se basa que hace dos años que los niños prácticamente no tienen contacto con estos virus, lo que puede aumentar su susceptibilidad y el riesgo a enfermarse, explicó en comunicación con PERFIL la infectóloga y pediatra Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

“Es altamente probable que la estación del virus sincicial respiratorio de este año sea importante”, señaló la especialista, que no descartó que pueda ser una situación “severa”, aunque aclaró que se deberá esperar y analizar su evolución.

En las primeras 13 semanas de 2022, se notificaron 12.252 casos de bronquiolitis en menores de 2 años, un 29,1% más de que en el mismo periodo de 2021, según detalló el Boletín Integrado de Vigilancia que elabora el Ministerio de Salud. En los dos años anteriores –2020 y 2021– se registraron los números más bajos para esta enfermedad, que desde 2014 reportó cada año entre 25 y 39 mil casos para ese grupo de edad (el pico máximo se dio en 2015, con 39.552 casos)

En Argentina, las afecciones respiratorias son la tercera causa de mortalidad en los menores de 5 años. Su particular gravedad en el caso de los menores de 2 años se debe a que su sistema respiratorio aún está en desarrollo, por lo que las secreciones pueden fácilmente obturar ese sistema y esto favorece la infección. "Es por eso entonces que se produce ese cuadro de bronquiolitis, porque se inflaman los bronquiolos", describió Gentile.

–Se habla con frecuencia de cómo el Covid-19 modificó la circulación de los virus respiratorios, ¿cómo y por qué pasó esto?

–En el año 2020, y gran parte de 2021, los virus respiratorios habituales, entre ellos el sincicial respiratorio e influenza, no circularon porque lo único que circuló fue SARS-CoV-2. A medida que avanzó el programa de vacunación, a medida que el SARS-CoV-2 circuló menos, es como que se abrieron canales de circulación para el resto de los virus. Porque antes pasaba lo que nosotros decimos “ocupaba el nicho ecológico”. (El Covid-19) ocupaba todos los lugares y le impedía circular al resto de los virus. Pero luego pasó que, a partir más o menos de octubre, empiezan a bajar los casos por haber más cobertura de vacunación, pero por otra parte los protocolos se flexibilizan. Al flexibilizarse los protocolos. comienzan a haber más posibilidades de contacto y los virus, los tradicionales, tienen más posibilidades de circular. Y se empieza a dar algo inusitado: por ejemplo, en Argentina en el mes de noviembre hubo un brote de sincicial respiratorio, que no es la época en que uno lo espera. O un brote de influenza en verano, que tampoco es lo habitual. Una vez que eso disminuyó, lo que se espera ahora es el brote de bronquiolitis, que sucede generalmente en esta época del año, que es una época fría.

El virus sincicial ataca el sistema respiratorio: en casos de niños menores de 2 años, los bronquiolos están desarrollándose. “Las secreciones hacen que rápidamente se obture ese calibre tan pequeño, y favorece la infección”, sostuvo la especialista sobre la bronquiolitis

–¿Antes de la pandemia cómo era el comportamiento de estos virus?

–El patrón epidémico habitual pre-pandemia era que todos los años entre mayo y agosto/septiembre aparecían fundamentalmente el virus sincicial respiratorio y los brotes de bronquiolitis en menores de 2 años. Con la irrupción del virus SARS-CoV-2, ese patrón epidemiológico en cierta forma se quebró, porque los otros virus no pudieron circular, así que ahora es otro panorama y habrá que ver un poco qué es lo que pasa.

–¿Por qué este año hay alerta epidemiológica y preocupación por el virus sincicial respiratorio?

–Porque si nos ponemos a pensar, ya hace dos años que los chicos no tuvieron contacto con estos virus. Entonces tenemos muchos chicos que al no tener contacto son susceptibles y tienen riesgos de enfermarse. Y hay muchos chiquitos preescolares que tampoco han tenido contacto, por lo que es altamente probable que la estación de sincicial de este año sea importante, no sé si llamarla “severa”, porque hay que esperar.

–¿Hay algo que se pueda hacer para evitar que un caso se complique y cause una bronquiolitis?

–El virus sincicial ataca el sistema respiratorio. Si se trata de un chico chiquito, menor de 2 años, los bronquiolos están desarrollándose, son de calibre menor, entonces las secreciones hacen que rápidamente se obture ese calibre tan pequeño, y favorece la infección. Es por eso entonces que se produce ese cuadro de bronquiolitis, porque se inflaman los bronquiolos.

–¿Y en el caso de chicos más grandes?

–En un chico más grande, el mismo virus no puede provocar eso porque ya todo el aparato respiratorio ya está más desarrollado. Hacen otro tipo de cuadros, como por ejemplo cuadros respiratorios altos (con catarro, fiebre) un cuadro más parecido al de influenza. Más parecido Incluso al criterio de caso sospechoso de SARS-CoV-2. La bronquiolitis es privativa en los chicos porque no es que el virus sincicial llega y dice “este es un menor de dos años, provoco la bronquiolitis”, no. El virus se encuentra con un huésped que tiene un aparato respiratorio en desarrollo y favorece las secreciones respiratorias, se estanca, y al estancarse se infecta más. Entonces, no hace una bronquiolitis quien quiere sino quien puede, para ser más clara.

–Para el sincicial respiratorio no hay terapia antiviral, ni vacunas…

–No, no tenemos antivirales ni tenemos vacunas para este virus, por eso la prevención son las medidas generales: promover la lactancia materna, no automedicarse, hacer que los chicos estén en ambientes libres de humo, que no haya tanto hacinamiento. Sobre todo en los más chiquitos, los menores de 1 año y 6 meses, que son los que tienen más riesgo.

–En este caso, sirven las medidas habituales que ya se usaban para el Covid? (barbijo, distanciamiento, etc)

–El futuro para el sincicial es la vacuna, claramente. Como lo fue para el SARS-CoV-2. Uno puede cuidarse con barbijo, con distanciamiento, porque era lo que teníamos, pero todos reconozcamos que la historia de esta pandemia cambió con la irrupción de las vacunas.

–¿Y hay alguna expectativa de tener una vacuna para este virus pronto?

–Bueno, sí. Hay algunas vacunas que están en investigación en fase III, habrá que esperar los resultados, todavía no hay ninguno publicado.

–¿Cómo es la situación actual del Covid-19 en los chicos, cuál es el panorama que se ve en el Hospital de niños?

Lo que vemos es un aumento de número de casos, sobre todo ambulatorios. No hay impacto en la internación, no estamos internando más chicos en el hospital pero sí estamos con más chicos ambulatorios con cuadros altos de fiebre, dolor de garganta, cefaleas, mucha secreción nasal.

Lo que nosotros hacemos es testear para comprobar si es Covid o no porque también puede ser otro virus. En este momento está circulando mucho adenovirus, rinovirus, metaneumovirus, hay otros virus circulando además del sincicial. Habrá que monitorear lo que pasa, con la vigilancia epidemiológica adecuada