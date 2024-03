Alerta amarilla por tormentas

Hoy en Funes se anuncia un día muy caluroso. Permanecerá nublado. La máxima va a rondar los 31 grados, viento del este y la humedad rondando el 90 por ciento; lo que anticipa otro día muy pesado de intenso calor.

Por la madrugada hay algunos indicios de precipitaciones, que se van a sostener durante todo el sábado. Ya para el domingo la situación mejora y hasta media semana habrá días grises, pero sin tanto calor.

De acuerdo al informe del organismo meteorológico, se prevén tormentas fuertes para el norte de San Luis, centro y norte de Córdoba, sur de La Rioja, este de San Juan, y norte de Santiago del Estero.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas y ocasional caída de granizo para zonas de doce provincias y alertas naranjas por calor extremo para gran parte de Formosa, una porción de Chaco y el este de Salta.

Fotos Cris Sille

También rige alerta para toda la provincia de Chaco, Tucumán y Jujuy, noroeste de Corrientes, este y centro de Formosa, norte, centro y sur de Salta, y este de Catamarca.

Todas las áreas bajo alerta serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

En la zona del litoral, la zona central y la zona norte, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, mientras que en el noroeste y en Cuyo entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

Para los habitantes de estas localidades, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

En tanto, el organismo meteorológico emitió alertas naranjas por temperaturas extremas para Bermejo, Matacos, Ramón Lista, Patiño, en la provincia de Formosa; el noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco; y el departamento de Rivadavia, en Salta.

El nivel naranja implica que el calor puede tener “efecto moderado a alto en la salud” y que las temperaturas pueden “ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.